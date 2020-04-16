إيران

فضيحة فساد كبرى في إيران.. فقدان خمسة مليارات دولار

16 أبريل 2020
فقدان نحو 5 مليار دولار في إيران
فقدان نحو 5 مليار دولار في إيران

كشف مسؤول إيراني كبير عن فضيحة فساد تشمل فقدان خمسة مليارات دولار من أموال الإعانات العينية التي توزع على الفقراء.  

وقال مدير ديوان المحاسبة الأعلى في إيران، عادل عازر، أمام جلسة عامة للبرلمان الإيراني، الثلاثاء، إن الحكومة وزعت ما مجموعه 31 مليار دولار بالسعر الرسمي للدولار لاستيراد سلع تموينية أساسية التي تصرف كدعم للفقراء، لكن لم يتم استيراد سلع إلا بنحو 26 مليار دولار". 

وأوضح أن "هناك فقدا بقيمة 4.8 مليار دولار تم صرفها لمستوردي السلع تموينية، لكن لم يتم استيراد أي سلع أو منتجات بها". 

ووزعت الحكومة الأموال على المستوردين أصحاب الشركات بالسعر الرخيص للدولار الذي حددته الحكومة، وهو 42 ألف ريال مقابل الدولار، الذي لا يتوفر إلا في السوق السوداء بأسعار خيالية، ما يهدد بتناقص احتياطي الجمهورية الإسلامية من العملة الصعبة، من دون الاستفادة منها. 

ولم يذكر عازر أسماء المستوردين والشركات التي حصلت على العملة الأجنبية بالسعر التفضيلي، لكن العديد من هؤلاء المستوردين هم شخصيات ذات صلة وثيقة بالمسؤولين في الدولة. 

وكشف عازر أيضا، في حديثه أمام البرلمان، أنه بالرغم من الضائقة المالية التي تعيشها البلاد، نظرا للعقوبات الأميركية وتفشي وباء كورونا، فإنه "لا يزال هناك بعض المسؤولين في الدولة تتعدى رواتبهم 12 ألف دولار شهريا، وهو أمر يتعارض مع القوانين ولوائح ديوان المحاسبة الأعلى". 

وكانت الحكومة الإيرانية قد قررت بيع الدولار لمستوردي السلع الأساسية حصرا، بالسعر التفضيلي، في ظل انخفاض العملة المحلية بشكل حاد، حتى يستمر تدفق الاحتياجات الضرورية، مشيرة إلى أن العملة الصعبة ستستخدم فقط لشراء الأساسيات. 

لكن وبحسب تقرير ديوان المحاسبة الأعلى، فقد تم استيراد سلع غير أساسية بنحو 2.76 مليار دولار، مثل الآيس كريم والفرشات ودمى الأطفال والمصابيح كهربائية. 


 

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أزمة كورونا

أزمة كورونا.. تقرير للبرلمان الإيراني يكذّب وزارة الصحة ويتحدث عن "10 أضعاف"

15 أبريل 2020
رفض أعضاء البرلمان الإيراني أن يخضعوا للحجر الصحي داخل مبنى البرلمان حتى تنتهي ولايتهم
البرلمان الإيراني

قال تقرير صادر عن البرلمان الإيراني، إن حصيلة المتوفين في إيران جراء فيروس كورونا المستجد على الأرجح ضعفي الأرقام المعلنة من قبل المسؤولين.

ولم يعلق مسؤولو الصحة على التقرير الذي صدر الثلاثاء، والذي يطرح أسئلة جدية بخصوص الأرقام المعلنة من قبل الحكومة الإيرانية، بحسب تقرير وكالة "أسوشياتد برس".

وأعلنت إيران الأربعاء وصول عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 4 آلاف و777 شخصا، فيما وصلت الإصابات إلى 76 ألف و389 شخصا، ما يجعلها الدولة الأسوأ على الإطلاق فيما يتعلق بخسائر فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وجاء التقرير وسط محاولات من جانب الرئيس الإيراني حسن روحاني لفتح اقتصاد البلاد مجددا ببطء، والذي يئن تحت وطأة العقوبات الأميركية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن موجة تفشي ثانية للفيروس.

ويتمتع تقرير البرلمان الإيراني بمصداقية إلى حد كبير، نظرا لأن من كتبه خبراء ومتخصصون غير منتمين لأحزاب، وقد حمل التقرير ملاحظات هامة خاصة ما ذكر في الصفحة السادسة منه على الهامش.

وأوضح التقرير أن أرقام الوفيات المعلنة من قبل وزارة الصحة، حسبت فقط الوفيات في المشافي والإصابات المكتشفة من خلال فحوصات الفيروس، متجاهلة بذلك ضحايا الفيروس ممن توفوا في منازلهم.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات المكثفة اللازمة للكشف عن المرض وتتبعه، لم يتم إجراؤها بشكل كاف في إيران، ما يعني أن هناك إصابات لم يتم الكشف عنها.

وتوقع التقرير أن يكون معدلات الوفيات في إيران أعلى بنسبة 80 بالمئة عن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة، أو ما يقارب الضعف.

وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بعدد الحالات المصابة، خاصة وسط قلة عدد الفحوصات الخاصة بكورونا، فربما يكون عدد المصابين أكبر من الأرقام المعلن عنها بنحو ثمانية إلى عشرة مرات.

وفي حالة صحة توقعات تقرير البرلمان، فإنه عدد الوفيات في إيران الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، سيكون أكثر من ثمانية آلاف و٥٠٠ حالة، بجانب ٧٦٠ ألف حالة إصابة.

واتهم كاتبو التقرير السلطات الإيرانية بعدم تقديم أرقام مفصلة بخصوص المرض إليهم، محذرين في نفس الوقت من وفاة 30 ألف شخص آخر، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات حجر صارمة