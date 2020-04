اتهمت بـ "الكفر".. نجمة إنستغرام تصاب بكورونا في سجن إيراني

مع كل كارثة أو أي حدث مهم، تخرج الشائعات، وجائحة كوفيد-19 أيضا تخللتها العديد من الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها أحيانا على نطاق واسع.

آخر تلك الأخبار المغلوطة جاءت من إيران، ومن مسؤول رفيع، هو وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي الذي عرض صورة في مؤتمر صحفي على إنستغرام لممرضة باعتبار أنها ضمن الطاقم الصحي في إيران ليتبين أنها ممرضة في البرازيل.

عرض الوزير الصورة بهدف إظهار مدى الجهد الذي يبذله العاملون في مجال الرعاية الصحية في إيران و"الضغط" الذي يتعرضون له في التعامل مع المرض الجديد.

Iran's health minister, Saeed Namaki, attempted to praise Iran's nurses and their hard work to combat the #coronavirus!



Except that he's so out of touch with Iran's nurses that he ended up sharing the photo of a Brazilian nurse, named Amanda, instead. He thought she was Iranian! pic.twitter.com/clTblxpu8K