إيران

اتهمت بـ "الكفر".. نجمة إنستغرام تصاب بكورونا في سجن إيراني

18 أبريل 2020
باتت الفتاة المعروفة باسم "زومبي أنجيلينا جولي" تعيش على جهاز التنفس الصناعي، منذ تدهور حالتها الصحية. - Twitter
الفتاة المعروفة باسم "زومبي أنجيلينا جولي"

أصيبت نجمة إنستغرام إيرانية بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال قضاء حكمها بالسجن، بحسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن إحدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وباتت الفتاة المعروفة باسم "زومبي أنجيلينا جولي" تعيش على جهاز التنفس الصناعي، منذ تدهور حالتها الصحية.


وبحسب "فوكس"، فقد طالبت محامية فاطمة خيشفاند، المعروفة على إنستغرام باسم "سحر تبر"، بإخلاء سبيل الفتاة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، إلا أن طلبها ووجه بالرفض.

"نرى أنه من غير المقبول أن تصاب هذه الشابة بعدوى فيروس كورونا في هذه الظروف، بينما تم تمديد أمر احتجازها طوال هذه المدة في السجن"، قال المحامي في مجال حقوق الإنسان بايام ديرافشان.

وتم اعتقال الشابة البالغة من العمر 22 عاما في أكتوبر الماضي، ضمن حملة اعتقالات شنتها الحكومة على مشاهير إنستغرام.

وتقف الشابة اليوم أمام مجموعة من الاتهامات، كالكفر والتحريض على العنف وتشجيع الشباب على الفساد، وذلك لاختيارها التعبير عن نفسها على حسابها واسع الشعبية.

وبينما تحظر إيران استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، يبقى إنستغرام المنصة الوحيدة التي يتجه لها الشباب للتعبير عن أنفسهم.

ولاقت الشابة شعبية كبيرة في 2017، عندما ادعت أنها قامت بـ50 عملية تجميل لتصبح شبيهة بنجمتها الهوليوودية المفضلة آنجلينا جولي.

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باتت الفتاة المعروفة باسم "زومبي أنجيلينا جولي" تعيش على جهاز التنفس الصناعي، منذ تدهور حالتها الصحية. - Twitter
إيران

اتهمت بـ "الكفر".. نجمة إنستغرام تصاب بكورونا في سجن إيراني

وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عرض الصورة في مؤتمر صحفي
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إيران

فضيحة جديدة.. وزير إيراني يعرض صورة ممرضة في البرازيل على أنها في بلاده

17 أبريل 2020
وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عرض الصورة في مؤتمر صحفي
وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عرض الصورة في مؤتمر صحفي

مع كل كارثة أو أي حدث مهم، تخرج الشائعات، وجائحة كوفيد-19 أيضا تخللتها العديد من الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها أحيانا على نطاق واسع.

آخر تلك الأخبار المغلوطة جاءت من إيران، ومن مسؤول رفيع، هو وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي الذي عرض صورة في مؤتمر صحفي على إنستغرام لممرضة باعتبار أنها ضمن الطاقم الصحي في إيران ليتبين أنها ممرضة في البرازيل.

عرض  الوزير الصورة بهدف إظهار مدى الجهد الذي يبذله العاملون في مجال الرعاية الصحية في إيران و"الضغط" الذي يتعرضون له في التعامل مع المرض الجديد.

وتظهر في  الصورة ممرضة مصابة بقروح على وجهها جراء ارتدائها "الأقنعة الواقية" بحسب الوزير، الذي قال إن الصورة أرسلت له من إحدى المستشفيات مشيرا إلى أن الممرضة تعمل في إحدى أقسام العناية المركزة.

لكن في الواقع، وبحسب ناشطين، فإن الصورة لممرضة في البرازيل تدعى أماندا.

وتعتبر إيران من بين أكثر دول العالم تسجيلا لإصابات بالفيروس الجديد، وحتى يوم الجمعة وصل إجمالي الإصابات 79 ألفا فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 4900.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مؤخرا أنه تمكن من صنع جهاز ذكي هو الأول من نوعه في العالم الذي يمكنه اكتشاف فيروس كورونا المستجد على بعد 100 مترا، في خطوة أثارت سخرية الإيرانيين على مواقع التواصل لاجتماعي.