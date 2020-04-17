إيران

عرض عسكري إيراني بالمعقمات والأدوات الطبية

17 أبريل 2020
حذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي من أن العدوى قد تنتشر بشكل أكبر فى فصل الخريف
حذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي من أن العدوى قد تنتشر بشكل أكبر فى فصل الخريف.

استعرضت إيران يوم الجمعة عربات التعقيم والمستشفيات المتنقلة ومعدات طبية أخرى في العيد الوطني للجيش، لتسليط الضوء على دور الجيش في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب البلاد بقوة.

وأقيم الاستعراض الصغير "حماة الوطن سواعد السلامة" في مركز تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون الكمامات على وجوههم. 

وكان المشهد بعيدا كل البعد عن المسيرات المعتادة في مناسبة اليوم الوطني للجيش، التي يظهر فيها عادة جنود المشاة، يسيرون بالخطوة المنتظمة، والصواريخ والغواصات والعربات المدرعة بينما تحلق الطائرات الحربية في الجو.

وقال الرئيس حسن روحاني في رسالة إلى الجنود نشرتها وسائل الإعلام الرسمية "بسبب البروتوكولات الصحية والاجتماعية، من غير الممكن تنظيم مواكب الجنود... العدو الآن خفي، والأطباء والممرضون هم من يقفون في الخطوط الأمامية لساحة المعركة".

ووجه قائد الجيش الميجر جنرال عبد الله موسوي الشكر لأكثر من 11 ألف من العاملين الطبيين العسكريين الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد.

وربما يحاول النظام الإيراني من خلال هذا الاستعراض أن يظهر الجيش بمظهر المنقذ للشعب الإيراني من وباء كورونا الذي قتل وأصاب الآلاف في البلاد.

وكان الحرس الثوري عرض يوم أمس جهازا قال إنه يكشف كورونا على بعد 100 متر، ولكن هذا الكشف ووجه بموجة من السخرية والتشكيك.

وضرب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس إيران بقوة أشد من أي مكان آخر في الشرق الأوسط. وزاد عدد الوفيات بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 4869 يوم الخميس وقال تقرير برلمانى إن العدد الفعلى قد يكون ضعف هذه الرقم تقريبا.

وحذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي من أن العدوى قد تنتشر بشكل أكبر فى فصل الخريف.

اقرأ أيضا

A homeless man walks past closed shops during a countrywide lockdown to combat the spread of the coronavirus disease (COVID-19)…
من زاوية أخرى

لبنان المسكين بـ..."أبطاله"
Iraqi medical personnel gather in a show of support for healthcare workers and patients during the coronavirus (COVID-19)…
من زاوية أخرى

فيروس كورونا وسقوط الشعبوية والعراق
دعوات للحكومة لاتخاذ المزيد من التدابير لحماية النساء الحوامل
أزمة كورونا

"صدمة لنصف مليون حامل".. وفاة بريطانية ثانية بكورونا بعد الولادة

حذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي من أن العدوى قد تنتشر بشكل أكبر فى فصل الخريف
إيران

عرض عسكري إيراني بالمعقمات والأدوات الطبية

أصدر الصدر مؤخرا عدة تغريدات متناقضة على خلفية انتشار فيروس كورونا في العراق
العراق

في تغريدة "عدم تحدي الإله".. الصدر يناقض نفسه ويدعم "جهتين فاسدتين"

U.S. President Donald Trump answers questions about his administration's plans for "Opening Up America Again" during the daily…
من زاوية أخرى

هل يؤثر وباء كورونا على حظوظ ترامب؟
أخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار فيروس
تكنولوجيا

فيديو.. شاهد كيف عاد 3 رواد فضاء إلى "أرض الكورونا"

إيران

إيران تضغط على أوكرانيا لمنع اتخاذ إجراءات بسبب كارثة الطائرة

16 أبريل 2020
تبنت السلطات الإيرانية مسؤولية إسقاط الطائرة وقتل 176 راكباً وأفراد الطاقم على متن الطائرة بعد ثلاثة أيام من النفي
تبنت السلطات الإيرانية مسؤولية إسقاط الطائرة بعد أيام من النفي

بعث النظام الإيراني مشروع مذكرة تفاهم إلى أوكرانيا لحل قضية إسقاط الحرس الثوري لطائرة مدنية ومقتل كل ركابها، وفق معطيات قال موقع راديوا فردا إنه حصل عليها.

وقال الموقع إن المذكرة تدفع أوكرانيا إلى توقيع تفاهم يلزمها وأسر ضحايا الرحلة 752، التي أسقطت فوق طهران، بالتنازل عن حقهم في المتابعة القضائية.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني صاروخين على الرحلة الأوكرانية 752 في 8 يناير في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف القوات الأميركية. 

وتبنت السلطات الإيرانية مسؤولية إسقاط الطائرة وقتل 176 راكباً وأفراد الطاقم على متن الطائرة بعد ثلاثة أيام من النفي، وادعت فيما بعد أن "خطأ بشرياً" كان مسؤولاً عن إطلاق النار على الطائرة.

 ووفق الموقع، فإن ايران أرسلت مشروع المذكرة إلى وزارة الخارجية الأوكرانية  لتقبل كييف وعائلات الضحايا "الخطأ البشري" كسبب للتحطم، وعدم اتخاذ إجراء قضائي ضد طهران مقابل دفع تعويضات والإفراج عن محتويات مسجل الطائرة بعد تحليلها.

وقال أندري جوك خبير قانون الطيران الدولى للموقع إن طهران تسعى عبر المذكرة إلى " زعزعة وحدة الدول التي قتل مواطنوها في الحادث من خلال سعيها للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق المنفصل مع أوكرانيا."

وأوضح غوك أن إيران تسعى إلى اعتبار التحقيق في "الخطأ البشري" الذي قد يكون سبباً في تحطم الطائرة وجميع إجراءات المحاكم المعنية مسألة داخلية يجب التحقيق فيها ومقاضاتها من قبل السلطات الإيرانية وحدها.