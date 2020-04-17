عرض عسكري إيراني بالمعقمات والأدوات الطبية

استعرضت إيران يوم الجمعة عربات التعقيم والمستشفيات المتنقلة ومعدات طبية أخرى في العيد الوطني للجيش، لتسليط الضوء على دور الجيش في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب البلاد بقوة.

وأقيم الاستعراض الصغير "حماة الوطن سواعد السلامة" في مركز تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون الكمامات على وجوههم.

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بر دلاور مردان خط مقدم مبارزه با کرونا مبارک باد.

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Islamic Republic of Iran Army vs Damn Corona Virus

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{۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.}#ایران 🇮🇷#روز_ارتش 🇮🇷#IRAN_Army_Day 🇮🇷 pic.twitter.com/jC06PiNdAb — 🇮🇷 IRI_GUN_CRAZY 🇮🇷 (@iri_gun_crazy) April 17, 2020

وكان المشهد بعيدا كل البعد عن المسيرات المعتادة في مناسبة اليوم الوطني للجيش، التي يظهر فيها عادة جنود المشاة، يسيرون بالخطوة المنتظمة، والصواريخ والغواصات والعربات المدرعة بينما تحلق الطائرات الحربية في الجو.

وقال الرئيس حسن روحاني في رسالة إلى الجنود نشرتها وسائل الإعلام الرسمية "بسبب البروتوكولات الصحية والاجتماعية، من غير الممكن تنظيم مواكب الجنود... العدو الآن خفي، والأطباء والممرضون هم من يقفون في الخطوط الأمامية لساحة المعركة".

Iran Army held health service parade on National Army Day with nationwide “Service Parades” with the slogan “Homeland Defenders, Health Helpers". pic.twitter.com/xEriF9jmX6 — Hami Hamedi (@HamediHami) April 17, 2020

ووجه قائد الجيش الميجر جنرال عبد الله موسوي الشكر لأكثر من 11 ألف من العاملين الطبيين العسكريين الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد.

وربما يحاول النظام الإيراني من خلال هذا الاستعراض أن يظهر الجيش بمظهر المنقذ للشعب الإيراني من وباء كورونا الذي قتل وأصاب الآلاف في البلاد.

وكان الحرس الثوري عرض يوم أمس جهازا قال إنه يكشف كورونا على بعد 100 متر، ولكن هذا الكشف ووجه بموجة من السخرية والتشكيك.

وضرب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس إيران بقوة أشد من أي مكان آخر في الشرق الأوسط. وزاد عدد الوفيات بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 4869 يوم الخميس وقال تقرير برلمانى إن العدد الفعلى قد يكون ضعف هذه الرقم تقريبا.

وحذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي من أن العدوى قد تنتشر بشكل أكبر فى فصل الخريف.