عرض عسكري إيراني بالمعقمات والأدوات الطبية

استعرضت إيران يوم الجمعة عربات التعقيم والمستشفيات المتنقلة ومعدات طبية أخرى في العيد الوطني للجيش، لتسليط الضوء على دور الجيش في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب البلاد بقوة.

وأقيم الاستعراض الصغير "حماة الوطن سواعد السلامة" في مركز تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون الكمامات على وجوههم.

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بر دلاور مردان خط مقدم مبارزه با کرونا مبارک باد. ‌ Islamic Republic of Iran Army vs Damn Corona Virus ‌ {۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.} #ایران 🇮🇷 #روز_ارتش 🇮🇷 #IRAN_Army_Day 🇮🇷 pic.twitter.com/jC06PiNdAb

وكان المشهد بعيدا كل البعد عن المسيرات المعتادة في مناسبة اليوم الوطني للجيش، التي يظهر فيها عادة جنود المشاة، يسيرون بالخطوة المنتظمة، والصواريخ والغواصات والعربات المدرعة بينما تحلق الطائرات الحربية في الجو.

وقال الرئيس حسن روحاني في رسالة إلى الجنود نشرتها وسائل الإعلام الرسمية "بسبب البروتوكولات الصحية والاجتماعية، من غير الممكن تنظيم مواكب الجنود... العدو الآن خفي، والأطباء والممرضون هم من يقفون في الخطوط الأمامية لساحة المعركة".

Iran Army held health service parade on National Army Day with nationwide “Service Parades” with the slogan “Homeland Defenders, Health Helpers". pic.twitter.com/xEriF9jmX6