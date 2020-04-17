إيران

فضيحة جديدة.. وزير إيراني يعرض صورة ممرضة في البرازيل على أنها في بلاده

17 أبريل 2020
وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عرض الصورة في مؤتمر صحفي
وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عرض الصورة في مؤتمر صحفي

مع كل كارثة أو أي حدث مهم، تخرج الشائعات، وجائحة كوفيد-19 أيضا تخللتها العديد من الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها أحيانا على نطاق واسع.

آخر تلك الأخبار المغلوطة جاءت من إيران، ومن مسؤول رفيع، هو وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي الذي عرض صورة في مؤتمر صحفي على إنستغرام لممرضة باعتبار أنها ضمن الطاقم الصحي في إيران ليتبين أنها ممرضة في البرازيل.

عرض  الوزير الصورة بهدف إظهار مدى الجهد الذي يبذله العاملون في مجال الرعاية الصحية في إيران و"الضغط" الذي يتعرضون له في التعامل مع المرض الجديد.

وتظهر في  الصورة ممرضة مصابة بقروح على وجهها جراء ارتدائها "الأقنعة الواقية" بحسب الوزير، الذي قال إن الصورة أرسلت له من إحدى المستشفيات مشيرا إلى أن الممرضة تعمل في إحدى أقسام العناية المركزة.

لكن في الواقع، وبحسب ناشطين، فإن الصورة لممرضة في البرازيل تدعى أماندا.

وتعتبر إيران من بين أكثر دول العالم تسجيلا لإصابات بالفيروس الجديد، وحتى يوم الجمعة وصل إجمالي الإصابات 79 ألفا فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 4900.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مؤخرا أنه تمكن من صنع جهاز ذكي هو الأول من نوعه في العالم الذي يمكنه اكتشاف فيروس كورونا المستجد على بعد 100 مترا، في خطوة أثارت سخرية الإيرانيين على مواقع التواصل لاجتماعي.

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17 أبريل 2020
حذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي من أن العدوى قد تنتشر بشكل أكبر فى فصل الخريف
حذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي من أن العدوى قد تنتشر بشكل أكبر فى فصل الخريف.

استعرضت إيران يوم الجمعة عربات التعقيم والمستشفيات المتنقلة ومعدات طبية أخرى في العيد الوطني للجيش، لتسليط الضوء على دور الجيش في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب البلاد بقوة.

وأقيم الاستعراض الصغير "حماة الوطن سواعد السلامة" في مركز تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون الكمامات على وجوههم. 

وكان المشهد بعيدا كل البعد عن المسيرات المعتادة في مناسبة اليوم الوطني للجيش، التي يظهر فيها عادة جنود المشاة، يسيرون بالخطوة المنتظمة، والصواريخ والغواصات والعربات المدرعة بينما تحلق الطائرات الحربية في الجو.

وقال الرئيس حسن روحاني في رسالة إلى الجنود نشرتها وسائل الإعلام الرسمية "بسبب البروتوكولات الصحية والاجتماعية، من غير الممكن تنظيم مواكب الجنود... العدو الآن خفي، والأطباء والممرضون هم من يقفون في الخطوط الأمامية لساحة المعركة".

ووجه قائد الجيش الميجر جنرال عبد الله موسوي الشكر لأكثر من 11 ألف من العاملين الطبيين العسكريين الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد.

وربما يحاول النظام الإيراني من خلال هذا الاستعراض أن يظهر الجيش بمظهر المنقذ للشعب الإيراني من وباء كورونا الذي قتل وأصاب الآلاف في البلاد.

وكان الحرس الثوري عرض يوم أمس جهازا قال إنه يكشف كورونا على بعد 100 متر، ولكن هذا الكشف ووجه بموجة من السخرية والتشكيك.

وضرب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس إيران بقوة أشد من أي مكان آخر في الشرق الأوسط. وزاد عدد الوفيات بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 4869 يوم الخميس وقال تقرير برلمانى إن العدد الفعلى قد يكون ضعف هذه الرقم تقريبا.

وحذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي من أن العدوى قد تنتشر بشكل أكبر فى فصل الخريف.