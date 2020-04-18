إيران تعيد فتح المتاجر.. وإصابات كورونا تتجاوز الـ 80 ألفا

سمحت إيران لبعض المتاجر والأعمال في العاصمة والبلدات المجاورة بإعادة فتح أبوابها السبت بعد أسابيع من الإغلاق الذي يهدف إلى احتواء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط.
وكانت إيران بطيئة في الاستجابة للوباء وتوقفت عن فرض قيود واسعة النطاق، حتى بعد أن أجبرت دول أخرى في المنطقة ذات حالات أقل بكثير، معظم الشركات على الإغلاق.
وأحصت إيران أكثر من 80 ألف حالة مؤكدة وأكثر من 5000 حالة وفاة.
وستظل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم ومراكز التسوق والبازار الكبير في طهران مغلقة، وكذلك الأضرحة والمساجد، فيما لا يزال الحظر على التجمعات العامة ساريا.
وأعيد فتح المكاتب الحكومية، بينما يعمل ثلث الموظفين من المنزل، ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة.
وكانت حركة المرور مزدحمة في طهران في وقت مبكر السبت، في اليوم الأول من أسبوع العمل، فيما سمحت السلطات بإعادة فتح الأنشطة التجارية خارج العاصمة قبل أسبوع.
وقال قادة إيران إنهم اضطروا إلى التفكير في العواقب الاقتصادية لإجراءات الحجر الصحي، حيث تكافح البلاد في ظل عقوبات شديدة فرضها الرئيس دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.