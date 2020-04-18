إيران

إيران تعيد فتح المتاجر.. وإصابات كورونا تتجاوز الـ 80 ألفا

18 أبريل 2020
سمحت السلطات بإعادة فتح الأنشطة التجارية خارج طهران قبل أسبوع
سمحت السلطات بإعادة فتح الأنشطة التجارية خارج طهران قبل أسبوع

سمحت إيران لبعض المتاجر والأعمال في العاصمة والبلدات المجاورة بإعادة فتح أبوابها السبت بعد أسابيع من الإغلاق الذي يهدف إلى احتواء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط.
 
وكانت إيران بطيئة في الاستجابة للوباء وتوقفت عن فرض قيود واسعة النطاق، حتى بعد أن أجبرت دول أخرى في المنطقة ذات حالات أقل بكثير، معظم الشركات على الإغلاق.
 
وأحصت إيران أكثر من 80 ألف حالة مؤكدة وأكثر من 5000 حالة وفاة.
 
وستظل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم ومراكز التسوق والبازار الكبير في طهران مغلقة، وكذلك الأضرحة والمساجد، فيما لا يزال الحظر على التجمعات العامة ساريا.

وأعيد فتح المكاتب الحكومية، بينما يعمل ثلث الموظفين من المنزل، ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة.
 
وكانت حركة المرور مزدحمة في طهران في وقت مبكر السبت، في اليوم الأول من أسبوع العمل، فيما سمحت السلطات بإعادة فتح الأنشطة التجارية خارج العاصمة قبل أسبوع.
 
وقال قادة إيران إنهم اضطروا إلى التفكير في العواقب الاقتصادية لإجراءات الحجر الصحي، حيث تكافح البلاد في ظل عقوبات شديدة فرضها الرئيس دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

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إيران

اتهمت بـ "الكفر".. نجمة إنستغرام تصاب بكورونا في سجن إيراني

18 أبريل 2020
باتت الفتاة المعروفة باسم "زومبي أنجيلينا جولي" تعيش على جهاز التنفس الصناعي، منذ تدهور حالتها الصحية. - Twitter
الفتاة المعروفة باسم "زومبي أنجيلينا جولي"

أصيبت نجمة إنستغرام إيرانية بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال قضاء حكمها بالسجن، بحسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن إحدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وباتت الفتاة المعروفة باسم "زومبي أنجيلينا جولي" تعيش على جهاز التنفس الصناعي، منذ تدهور حالتها الصحية.


وبحسب "فوكس"، فقد طالبت محامية فاطمة خيشفاند، المعروفة على إنستغرام باسم "سحر تبر"، بإخلاء سبيل الفتاة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، إلا أن طلبها ووجه بالرفض.

"نرى أنه من غير المقبول أن تصاب هذه الشابة بعدوى فيروس كورونا في هذه الظروف، بينما تم تمديد أمر احتجازها طوال هذه المدة في السجن"، قال المحامي في مجال حقوق الإنسان بايام ديرافشان.

وتم اعتقال الشابة البالغة من العمر 22 عاما في أكتوبر الماضي، ضمن حملة اعتقالات شنتها الحكومة على مشاهير إنستغرام.

وتقف الشابة اليوم أمام مجموعة من الاتهامات، كالكفر والتحريض على العنف وتشجيع الشباب على الفساد، وذلك لاختيارها التعبير عن نفسها على حسابها واسع الشعبية.

وبينما تحظر إيران استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، يبقى إنستغرام المنصة الوحيدة التي يتجه لها الشباب للتعبير عن أنفسهم.

ولاقت الشابة شعبية كبيرة في 2017، عندما ادعت أنها قامت بـ50 عملية تجميل لتصبح شبيهة بنجمتها الهوليوودية المفضلة آنجلينا جولي.