إيران تعيد فتح المتاجر.. وإصابات كورونا تتجاوز الـ 80 ألفا

أصيبت نجمة إنستغرام إيرانية بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال قضاء حكمها بالسجن، بحسب ما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن إحدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وباتت الفتاة المعروفة باسم "زومبي أنجيلينا جولي" تعيش على جهاز التنفس الصناعي، منذ تدهور حالتها الصحية.

'Zombie' Angelina Jolie catches coronavirus in Iranian jail https://t.co/P4Wu8Ttk3c pic.twitter.com/umVEEG7uc4 — New York Post (@nypost) April 17, 2020



وبحسب "فوكس"، فقد طالبت محامية فاطمة خيشفاند، المعروفة على إنستغرام باسم "سحر تبر"، بإخلاء سبيل الفتاة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، إلا أن طلبها ووجه بالرفض.

"نرى أنه من غير المقبول أن تصاب هذه الشابة بعدوى فيروس كورونا في هذه الظروف، بينما تم تمديد أمر احتجازها طوال هذه المدة في السجن"، قال المحامي في مجال حقوق الإنسان بايام ديرافشان.

وتم اعتقال الشابة البالغة من العمر 22 عاما في أكتوبر الماضي، ضمن حملة اعتقالات شنتها الحكومة على مشاهير إنستغرام.

وتقف الشابة اليوم أمام مجموعة من الاتهامات، كالكفر والتحريض على العنف وتشجيع الشباب على الفساد، وذلك لاختيارها التعبير عن نفسها على حسابها واسع الشعبية.

وبينما تحظر إيران استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، يبقى إنستغرام المنصة الوحيدة التي يتجه لها الشباب للتعبير عن أنفسهم.

ولاقت الشابة شعبية كبيرة في 2017، عندما ادعت أنها قامت بـ50 عملية تجميل لتصبح شبيهة بنجمتها الهوليوودية المفضلة آنجلينا جولي.