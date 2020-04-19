موقع خامنئي لـ"التكفير عن الذنوب" يطلق صندوق "تبرعات كورونا"

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، عن إطلاق صندوق جديد لجمع التبرعات لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا في البلاد، وتم وضع خانة "مساعدة ضحايا كورونا" ضمن صفحة "الأموال الشرعية" على الموقع.

ووفقاً لموقع"راديو فردا" الإيراني، سيكون الصندوق الجديد ضمن الصناديق الدينية التي تقع تحت تصرف كبار رجال الدين في طهران.

ويتضمن الموقع المخصص للتبرعات خانة تحت اسم "الصناديق الدينية"، وهي خانة مخصصة للأشخاص الذين يريدون "التكفير عن ذنوبهم"، مثل "الصلوات التي لم يؤدها، أو أشهر رمضان التي لم يصومها، أو الإعفاء من صيام شهر رمضان هذا العام".

وبالرغم من إعلان الموقع عن حملة التبرعات منذ أيام، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي تقارير عن الأموال التي تم جمعها حتى الآن وطريقة إنفاقها.

يذكر أن السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، كشفت في 25 أبريل أن حجم ثروة مرشد خامنئي تقدر بمئتي مليار دولار أميركي.

ومنذ تفشي أزمة كورونا في إيران، تساءل العديد من المعارضين داخل البلاد وخارجها عن سبب عدم إنفاق الأموال الموجودة تحت تصرف "إمبراطورية خامنئي المالية" لمساعدة ضحايا الفيروس أو توفير المعدات الطبية والوقائية.

كما اقترح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس على النظام الإيراني في نهاية الشهر الماضي، استخدام الأموال الموجودة تحت تصرف المرشد الأعلى، ردا على دعوات وزير الخارجية الإيراني لرفع العقوبات الأميركية على إيران لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها.

وطالب عضو إصلاحي في البرلمان الإيراني، مصطفى كافاكبيان، المنظمات المالية التي يشرف عليها المرشد بالمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس.

ووفقاً لمراقبين، يمكن أن يكون حجم التبرعات "الصغيرة" التي يجمعها موقع المرشد دليلاً على الرفض الشعبي للخامنئي.

يذكر أن إيران تعتبر من أكثر دول العالم تضرراً بالوباء، ومركز تفشي لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، فقد سجلت أكثر من 80 ألف حالة إصابة، ونحو 5000 حالة وفاة.