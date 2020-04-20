إيران

ظهر في فيديو يوزع المال على العاطلين.. إيرانيون غاضبون من رجل دين

20 أبريل 2020
رجل الدين الإيراني شجاع الدين أبطحي استقال بعد هجوم حاد عليه بسبب فيديو وزع فيه مال على الفقراء
رجل الدين الإيراني شجاع الدين أبطحي استقال بعد هجوم حاد عليه بسبب فيديو وزع فيه مال على الفقراء

أثار رجل دين غضب الإيرانيين، بعد ظهوره في فيديو يوزع المال على بعض العمال المياومين، ما دفعه في نهاية المطاف للاستقالة.

وكان مجلس شؤون أئمة الجمعة بإيران قد وافق على استقالة رجل الدين شجاع الدين أبطحي، إمام جمعة مدينة إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان، بعد انتشار مقطع الفيديو.

ويظهر أبطحي في الفيديو وهو في سيارة تسير ببطء، يوزع المال على بعض العمال.
 

وقال سائق السيارة الذي التقط الفيديو، إن أبطحي قام بهذا الفعل من أجل مساعدة العمال الذين لا يجدون عملا بسبب الظروف الحالية.

وقد أدى انتشار المقطع إلى حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن هذا التصرف يعد إهانة للعمال.

وقال مسيح مهاجري، مدير جريدة "جمهوري إسلامي" تعليقا على الواقعة في مقال له، الإثنين، إن تصرف إمام الجمعة "غير محترم"، و"يخالف الدستور والأخلاق والكرامة الإنسانية".

يذكر أن ظاهرة توزيع المال على المحرومين تنتشر خلال أيام انتخابات مجلس الشورى الإيراني، بحسب موقع "راديو فردا".

وفي أغسطس من العام الماضي، طالب نواب بمجلس الشورى الإيراني بإجراء قانوني يمنع توزيع المال خلال انتخابات المجلس.

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ظهر في فيديو يوزع المال على العاطلين.. إيرانيون غاضبون من رجل دين

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القوات الأميركية جاهزة لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني
القوات الأميركية جاهزة لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة" إن قيادة المنطقة الوسطى "سانتكوم" على جهوزية عالية لمواجهة أي احتمالات "تحرش" من قبل سلاح البحرية التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني" في مياه الخليج العربي. 

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن البحرية الأميركية تراقب ووفق إجراءات دفاعية واحترازية تحركات قطع البحرية الإيرانية في المنطقة تفاديا لتكرار حادثة الأسبوع الماضي عندما قامت مجموعة سفن إيرانية بالاقتراب عشوائيا من سفن حربية أميركية كانت في المياه الدولية. 

وأكد أن أي تعرض للمصالح الأميركية في المياه الدولية في المنطقة سيرتب نتائج سلبية وخطيرة.

وكان سلاح البحرية الأميركية قد أعلن الأسبوع الماضي أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أميركية كانت تسير دوريات في المياه الدولية في الخليج.

وقال في بيان إن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري، "اقتربت مرات عدة وضايقت" 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج.

وأوضح البيان أن الزوارق الإيرانية مرت، مرارا وتكرارا، أمام السفن الأميركية وخلفها، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية. 

وأضاف أن هذه الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 مترا فقط من حاملة الطوافات الأميركية "يو.إس.إس. لويس بولير" وإلى مسافة تقل عن 10 أمتار من قوس سفينة الدوريات "ماوي".

وأطلقت البحرية الأميركية إنذارات عدة للزوارق الإيرانية لكن الأخيرة لم ترد.

وتشهد مياه الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، توترات مزمنة. 

وتسير سفن حربية غربية دوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في الخليج بعدما شهدت مياهه العام الماضي حوادث عدة كان الحرس الثوري الإيراني طرفا فيها.