ظهر في فيديو يوزع المال على العاطلين.. إيرانيون غاضبون من رجل دين

أثار رجل دين غضب الإيرانيين، بعد ظهوره في فيديو يوزع المال على بعض العمال المياومين، ما دفعه في نهاية المطاف للاستقالة.

وكان مجلس شؤون أئمة الجمعة بإيران قد وافق على استقالة رجل الدين شجاع الدين أبطحي، إمام جمعة مدينة إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان، بعد انتشار مقطع الفيديو.

ويظهر أبطحي في الفيديو وهو في سيارة تسير ببطء، يوزع المال على بعض العمال.



وقال سائق السيارة الذي التقط الفيديو، إن أبطحي قام بهذا الفعل من أجل مساعدة العمال الذين لا يجدون عملا بسبب الظروف الحالية.

وقد أدى انتشار المقطع إلى حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن هذا التصرف يعد إهانة للعمال.

وقال مسيح مهاجري، مدير جريدة "جمهوري إسلامي" تعليقا على الواقعة في مقال له، الإثنين، إن تصرف إمام الجمعة "غير محترم"، و"يخالف الدستور والأخلاق والكرامة الإنسانية".

يذكر أن ظاهرة توزيع المال على المحرومين تنتشر خلال أيام انتخابات مجلس الشورى الإيراني، بحسب موقع "راديو فردا".

وفي أغسطس من العام الماضي، طالب نواب بمجلس الشورى الإيراني بإجراء قانوني يمنع توزيع المال خلال انتخابات المجلس.