إيران

يشرب بول الإبل لمعالجة كورونا..  فيديو لمسؤول إيراني 

20 أبريل 2020
يقف الرجل الذي يعرض نفسه كمتخصص في "طب الإمام الصادق" ويقول "بول الإبل يشفي من كورونا
يقف الرجل الذي يعرض نفسه كمتخصص في "طب الإمام الصادق" ويقول "بول الإبل يشفي من كورونا

"سأريكم أفضل طريقة للتعافي من فيروس كورونا وأيضا مشاكل الكلى"، يظهر شخص يدعي أنه متخصص في الطب الإسلامي أمام جمل ليقول: "الدواء هنا". 

ويبدأ الشخص، الذي يقال إنه مدير الجمعية العلمية لطب الإمام الصادق، مهدي سبيلي، مستخدما الآية القرآنية التي تقول "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت". 

وادعى سبيلي أن "هذا الجمل هو أفضل دواء لمشاكل الكلى والربو وأيضا فيروس كورونا". 

وأضاف "عندما أتى شخص وأخبر الإمام الصادق أنه يعاني من صعوبة في التنفس، فإن الإمام رد عليه وقال "عليك ببول الإبل فإنه شفاء لك"، بحسب ما حكى سبيلي، الذي أضاف أن "الرجل المريض استجاب لنصيحة الإمام الصادق وشربه فأصبح معافى". 

وظهر رجل بجانب سبيلي وهو يصب مشروبا وقال "أنا أريد أن أشرب بعضا من بول الجمل أيضا لحماية نفسي، فكما تعلمون كما هو التلوث في العاصمة طهران فإن الكلية في حالة سيئة".  

وبعدما شرب ما قال إنه بول الإبل "بالرغم من صعوبة شرب هذا الشيء فإنه جيد لك، ينبغي عليك أن تشربها لثلاث مرات لمدة ثلاثة أيام". 

ووصفت الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد الرجل بـ"المحتال"، وقالت إنه "يقدم نفسه كدكتور في الطب الإسلامي، المتعصبون مثل هذا يستفيدون من بؤس الأخرين"، واصفة مقطع الفيديو بأنه "مخجل وصادم". 

ويعاني الإيرانيون من نقص في الأدوية مع تصاعد أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد. 

وسجلت إيران الأحد 1343 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 82211، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جيهانبور، لكن بعض المسؤولين وخبراء الصحة داخل إيران وخارجها يشككون في الحصيلة الرسمية ويقولون إنها أضعاف الأرقام المعلنة. 

وارتفعت أيضا حصيلة الضحايا الإجمالية بسبب الوباء في إيران إلى 5118 شخصا على الأقل بحسب البيانات الرسمية. 
 

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العراق

صور.. ميليشيا عراقية في إيران لمحاربة كورونا ومغردون غاضبون

19 أبريل 2020
أزمة كورونا لها تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني
ميليشيا النجباء تتوجه لإيران لمحاربة كورونا

أعلنت حركة النجباء العراقية على لسان أحد ممثليها، وجودها في إيران من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام للحركة، عباس موسوي، وجود عناصر من النجباء في مدينة قم الإيرانية، وفقا لتصريحاته لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وقال موسوي للوكالة إن أعضاء الحركة وزعوا نحو ١٠٠ سلة غذاء على الأحياء الفقيرة في قم، بالإضافة إلى ٤٠٠ كيلوغرام من العسل، لصالح المرضى وطواقم المستشفيات.

وتظهر الصور عناصر الحركة في قم وهم يعقمون السيارات من فيروس كورونا، فيما أظهرت صور سابقة أعضاء لميليشيات عراقية وعناصر من حزب الله في المدينة وهم يعقمون شوارعها، بحسب موقع "راديو فردا".

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لجنة للتعقيم في شارع بمدينة قم الإيرانية تابعة لحركة النجباء
لجنة للتعقيم في شارع بمدينة قم الإيرانية تابعة لحركة النجباء

مغردون عراقيون أعربوا من جانبهم عن امتعاضهم من تطوع حركة النجباء في إيران، لمساعدتها في مكافحة كورونا، بينما كان نصيب العراقيين القتل والخطف على يد عناصر الحركة خلال الاحتجاجات الماضية.

 

 

يذكر أن السلطات الإيرانية سمحت بدخول ميليشيات عراقية عندما ضربت الفيضانات إيران العام الماضي، من أجل المساعدة في احتواء الأزمة.

وقد اتهم المعارضون حينها السلطات باستقدام هؤلاء من أجل قمع أي تظاهرات إيرانية محتملة في مناطق إيرانية.

يذكر أن عدد المصابين بكورونا في إيران بلغ 82 ألفا حتى يوم الأحد، فيما بلغت حالات الوفاة نحو خمسة آلاف و118، أما العراق فقد وصلت الإصابات فيه إلى 1513، والوفيات إلى 82 حالة.