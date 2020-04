يشرب بول الإبل لمعالجة كورونا..  فيديو لمسؤول إيراني 

"سأريكم أفضل طريقة للتعافي من فيروس كورونا وأيضا مشاكل الكلى"، يظهر شخص يدعي أنه متخصص في الطب الإسلامي أمام جمل ليقول: "الدواء هنا".

ويبدأ الشخص، الذي يقال إنه مدير الجمعية العلمية لطب الإمام الصادق، مهدي سبيلي، مستخدما الآية القرآنية التي تقول "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت".

وادعى سبيلي أن "هذا الجمل هو أفضل دواء لمشاكل الكلى والربو وأيضا فيروس كورونا".

وأضاف "عندما أتى شخص وأخبر الإمام الصادق أنه يعاني من صعوبة في التنفس، فإن الإمام رد عليه وقال "عليك ببول الإبل فإنه شفاء لك"، بحسب ما حكى سبيلي، الذي أضاف أن "الرجل المريض استجاب لنصيحة الإمام الصادق وشربه فأصبح معافى".

وظهر رجل بجانب سبيلي وهو يصب مشروبا وقال "أنا أريد أن أشرب بعضا من بول الجمل أيضا لحماية نفسي، فكما تعلمون كما هو التلوث في العاصمة طهران فإن الكلية في حالة سيئة".

وبعدما شرب ما قال إنه بول الإبل "بالرغم من صعوبة شرب هذا الشيء فإنه جيد لك، ينبغي عليك أن تشربها لثلاث مرات لمدة ثلاثة أيام".

Shameless and shocking.



This fraudster from Iran is drinking camel urine and claims that it cures people of the #coronavirus.



He's showcasing himself as a doctor of Islamic medicine. Bigots like this are profiteering from others' misery pic.twitter.com/wCriBU3Mhk