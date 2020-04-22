إيران

ضحيتان في 4 أيام.. إدانة دولية لإعدام القاصرين في إيران

22 أبريل 2020
قامت إيران في السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ العديد من عمليات الاعدام بحق قاصرين
قامت إيران في السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ العديد من عمليات الاعدام بحق قاصرين

دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الأربعاء ثاني عملية إعدام قامت بها السلطات الإيرانية خلال أربعة أيام بحق قاصر اتهم بارتكاب جريمة قتل.

وأعلنت المفوضة في بيان أن "إعدام هذين القاصرين محظور تماما بموجب القانون الدولي".

وأضافت "رغم المساعي والمراسلات المتكررة التي وجهها مكتب المفوضة السامية للحكومة الإيرانية بشأن هذا الموضوع، إلا أن الإتهامات وإعدامات القاصرين لا تزال مستمرة" معتبرة "هذه الأفعال مؤسفة، ومستهجنة نظرا لعدم شرعيتها".

وأعدم شايان سعيد بور شنقا الثلاثاء في سجن سقّز، بمحافظة كردستان في إيران.

و اتهم بجريمة قتل ارتكبها في أغسطس 2015 عندما كان في سن الـ17، وحكم عليه بالإعدام في أكتوبر 2018 وثبتت المحكمة العليا الإيرانية هذا الحكم في فبراير 2019، في إجراء اعتبرته الأمم المتحدة مليئا بالمغالطات.

هرب سعيد بور و80 سجينا من سجن سقز في 27 مارس إثر احتجاجات على ظروف الاحتجاز في ظل وباء كورونا، وتم توقيفه مرة أخرى في أوائل أبريل.

من جهتها دانت منظمة العفو الدولية الإعدام الذي وصفته بأنه "وحشي" ووصفت سعيد بور بأنه "فتى كان له سجل طويل من الاضطرابات النفسية".

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن هذه الممارسات "محظورة كليا" و"يجب أن تتوقف" مقدرة بتسعين على الأقل عدد القاصرين في إيران الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وفي 18 إبريل، تم إعدام مجيد إسماعيل زادة في سجن اردبيل. وألقي القبض عليه في عام 2012 وأدين بجريمة قتل ارتكبها عندما كان دون 18 من العمر، بحسب الأمم المتحدة.

كما تأكدت وفاة شخص ثالث، دانيال زينولابديني، الذي حكم عليه بالإعدام على الرغم من أنه كان قاصرًا عندما ارتكب الجرم.

وذكرت الأمم المتحدة أنه قُتل بعد تعرضه للضرب على يد عناصر الأمن في سجن مياندواب، الذي نقل إليه مع سجناء آخرين شاركوا بالاحتجاجات في 28 مارس، بسبب ظروف احتجازهم وعدم قدرة السلطات على إطلاق سراحهم موقتا لمواجهة فيروس كورونا.

تعد إيران إلى حد كبير الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، حيث سجلت 5300 حالة وفاة و85 ألف إصابة. 

وجددت باشليه مطالبتها السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق مستقل ونزيه على الفور في وفاة زينولابديني وتقديم المسؤولين إلى العدالة. 

وتابعت "انطلاقا من أن اثنان من المذنبين الأحداث الذين فقدوا حياتهم في الأسابيع الثلاثة الماضية، شاركا في الاحتجاجات بسبب مخاوف من انتشار الوباء في أماكن الاحتجاز، فإن ذلك يثير مخاوف جدية بشأن إمكان تسريع عملية إعدام سجناء آخرين محكوم عليهم بالإعدام ممن شاركوا في الاحتجاجات".

وأضافت "أكرر دعوتي السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات إعدام القاصرين فورا وتخفيف جميع أحكام الإعدام هذه".

وقامت إيران في السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ العديد من عمليات الاعدام بحق قاصرين، بحسب منظمة العفو الدولية.

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"قنبلة موقوتة" والذعر ينتشر.. تحذير من انفجار السجون الإيرانية

22 أبريل 2020
وضع هؤلاء المساجين هو قنبلة إنسانية موقوتة
وضع هؤلاء المساجين هو قنبلة إنسانية موقوتة

داخل سجون مكتظة في ظل نظافة صحية هشة يهددها فيروس كورونا المستجد، تجري أعمال شغب وعمليات فرار تقمعها السلطات الأيرانية بعنف فيما تحذر منظمات حقوقية من أن وضع المعتقلين في إيران وبينهم سجناء سياسيين، "مقلق للغاية".

وفي وقت يدور جدل حول عدد الوفيات الدقيق جراء كورونا في إيران، الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط، يحذر مدافعون عن حقوق الإنسان وداعمون للمساجين السياسيين من واقع أن الوباء العالمي وصل فعليا إلى السجون الإيرانية.

وتؤكد كاتيا رو من مكتب منظمة العفو الدولية في فرنسا، لوكالة فرانس برس أن "الوضع بالنسبة لسجناء الرأي في إيران مقلق للغاية". وقدرت أن عدد سجناء الرأي في السجون الإيرانية يصل إلى "المئات".

وتواجه إيران صعوبات في احتواء الفيروس وتعد رسميا 5297 وفاة و84802 إصابة. وتعتبر السلطات الصحية وخبراء في الجمهورية وفي الخارج، أن هذه الأعداد أقل بكثير مما هي فعليا متحدثة عن عدد وفيات أكبر بأربع أو خمس مرات.

من جهته، يقدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (معارضة في المنفى) عدد الوفيات في إيران جراء الفيروس بـ"28 ألفاً".  

قنبلة إنسانية

وتقول كاتيا رو إن المعتقلين السياسيين "مسجونون أصلا بشكل غير عادل: فوسط هذا الوباء، من المهمّ جدا أن يتم الإفراج عنهم من دون شروط" منددة بسجون "حيث ظروف الاعتقال سيئة من ناحية الصحة والنظافة الصحية" و"من دون تهوئة ولا وصول إلى نقاط توزيع المياه".

وتضيف "لا تسمح السلطات بالوصول إلى خدمات الرعاية المناسبة: ليس هناك فحوص ولا وضع في الحجر الصحي للأشخاص المحتمل أن يكونوا مصابين".

بالنسبة لطهران، فإن السجون الإيرانية لا تضم أي "سجين سياسي". وتتهم طهران الدول الغربية بالخلط بين هذه التسمية وحالة الأشخاص المُدانين بجرائم ضد الأمن القومي.

ومنذمارس، استفاد حوالى مئة ألف سجين في إيران من إذن بالخروج تم تمديده حتى العشرين من مايو بهدف الحدّ من تفشي المرض.

وأُفرج موقتا عن معتقلين يحملون جوازات سفر أجنبية على غرار الإيرانية البريطانية نازانين زغاري راتكليف التي أوقفت عام 2016 وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات للتحريض على "الفتنة".

وتمّ تمديد إذنها بالخروج حتى 20 مايو، لكن لا يزال قيد الاعتقال حملة جنسيات أخرى تعتبرهم الأسرة الدولية معتقلين سياسيين.

ويرى هادي قائمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقرّه نيويورك، أنه "لن تتم السيطرة على الوباء في وقت قريب في إيران". ويقول "الأماكن مثل السجون - وهي أصلا منافية للتباعد الاجتماعي - ستكون معرضة جدا" للتفشي واصفاً السجون الإيرانية بأنها "مكتظة للغاية".

ويشير متحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شاهين جوبادي في حديث لفرانس برس إلى أن "وضع هؤلاء المساجين هو قنبلة إنسانية موقوتة".

عمليات فرار جماعية 

بعد أن انتابهم الذعر، هرب عشرات المعتقلين أثناء عمليات فرار جماعية في الأسابيع الأخيرة.

ويعتبر جوبادي أن "المساجين ليسوا بحاجة إلى أن نشرح لهم الوضع المأسوي الذي يواجهونه: معتقلون توفوا جراء كورونا المستجدّ وآخرون نقلوا إلى المستشفى. هؤلاء المساجين يدركون أنه عندما سيدخل الفيروس إلى سجنهم سيصبحون من دون وسائل دفاع، لذلك لجأوا إلى هذه الخطوات اليائسة" من أعمال شغب وعمليات فرار.

في تقرير نُشر في التاسع من أبريل، تعتبر منظمة العفو أن "عشرات آلاف المعتقلين في ما لا يقلّ عن ثمانية سجون" قاموا بتحركات احتجاجية. وتضيف "في سجون عدة، أطلقت قوات الأمن رصاصا حيا واستخدمت الغاز المسيل للدموع" لقمعهم "ما أدى إلى مقتل 36 سجينا وجرح المئات، وفق مصادر جديرة بالثقة".

وتؤكد كاتيا رو من المنظمة أن هذا "التحرك الاحتجاجي في السجون هو أحد أكبر التحركات في السنوات الأخيرة وهذا يعكس القلق الكبير لدى المعتقلين".

 معاناة نفسية 

ويوضح هادي قائمي أنه "لم ير أبدا قبل اليوم مساجين تجرأوا على الفرار أو التمرد بهذا الشكل". ويتّهم السلطات باستخدام هذا الوباء كأداة "تعذيب" السجناء السياسيين: "يبقونهم في وضع خطر وفي ظل معاناة نفسية". ويتابع "إنهم أهداف سهلة".

وأعلن القضاء الإيراني الثلاثاء أنه أفرج بشكل موقت عن أكثر من ألف معتقل أجنبي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي "ما فعلته إيران عبر ضمان صحة السجناء ومنحهم أذون خروج هو خطوة مهمة" مقارنة بما فعلته دول أخرى.

والأسبوع الماضي، دعت مجموعة خبراء في حقوق الإنسان إيران إلى توسيع لائحة المعتقلين الذين سيستفيدون من إذن خروج لتشمل "سجناء الرأي وحاملي جنسيتين والأجانب".

وتقول هذه المجموعة إن مئات المساجين يواجهون "خطراً كبيراً بالتقاط عدوى كوفيد-19 بسبب كبر سنّهم ومشاكل صحية".

ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية وتتهم حكومات أجنبية بالتدخّل في ما تعتبره ملفات متعلقة بقضاياها الداخلية.

وبين مزدوجي الجنسية الذين لا يزالون قيد الاعتقال الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي أوقفت في يونيو 2019 في طهران. ولطالما أكدت براءتها هي المتهمة بـ"التواطؤ للمساس بالأمن القومي". وقد أضعفها إضراب عن الطعام دام 49 يوما.

ورغم تفشي الوباء، مثلت الأحد أمام القضاء الإيراني في جلسة جديدة من محاكمتها في طهران.

ويوضح جان فرانسوا بايار، الأستاذ في معهد الدراسات العليا الدولية والتنمية في جنيف والعضو في لجنة دعم عادلخاه، أن "المخاوف لدى اللجنة (بشأن صحة عادلخاه) فعلية نظراً إلى خطورة الوضع الصحي. فاريبا موجودة في زنزانة مع عدة أشخاص آخرين".

لم يغير الوباء العالمي سمعة إيران على  أنها إحدى الدول التي تعدم أكبر عدد من سجنائها في العالم. إذ إن أحد المعتقلين الأكراد مصطفى سالمي الذي فرّ أثناء تمرد في مارس، أُوقف مجددا وأُعدم بعد بضعة أيام في سجن سقز (شمال)، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر قضائية.