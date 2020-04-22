إيران

في خطوة حاسمة.. ترامب يأمر بتدمير أي زورق إيراني "متحرش"

22 أبريل 2020
القوات الأميركية جاهزة لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني
القوات الأميركية جاهزة لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أصدر أوامر إلى البحرية الأميركية المنتشرة في مياة الخليج بالتصدي لأي تحرش تقدم عليه إيران في عرض البحر.

وقال في تغريدة على تويتر "أمرت البحرية الأميركية بإسقاط وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

وكان البنتاغون قد أكد قبل يومين جهوزية عالية لمواجهة أي احتمالات "تحرش" من قبل سلاح البحرية التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني" في مياه الخليج. 

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة" الأحد إن البحرية الأميركية تراقب وفق إجراءات دفاعية واحترازية تحركات قطع البحرية الإيرانية في المنطقة تفاديا لتكرار حادثة الأسبوع الماضي عندما قامت مجموعة سفن إيرانية بالاقتراب عشوائيا من سفن حربية أميركية كانت في المياه الدولية. 

وأكد أن أي تعرض للمصالح الأميركية في المياه الدولية في المنطقة سيرتب نتائج سلبية وخطيرة.

وكان سلاح البحرية الأميركية قد أعلن الأسبوع الماضي أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أميركية كانت تسير دوريات في المياه الدولية في الخليج.

وقال في بيان إن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري، "اقتربت مرات عدة وضايقت" 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج.

وأوضح أن الزوارق الإيرانية مرت، مرارا وتكرارا، أمام السفن الأميركية وخلفها، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية. 

وأضاف أن الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 مترا فقط من حاملة الطوافات الأميركية "يو.إس.إس. لويس بولير"، وإلى مسافة تقل عن 10 أمتار من قوس سفينة الدوريات "ماوي".

وأطلقت البحرية الأميركية إنذارات عدة للزوارق الإيرانية لكن الأخيرة لم ترد.

وتشهد مياه الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، توترات مزمنة. 

وتسير سفن حربية غربية دوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في الخليج بعدما شهدت مياهه العام الماضي حوادث عدة كان الحرس الثوري الإيراني طرفا فيها.

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آخر الأخبار

تشكو من كورونا والعقوبات.. إيران تعلن إطلاق قمر صناعي عسكري "بنجاح"

22 أبريل 2020
A handout picture released by Iran's Defence Ministry on February 9, 2020, shows the Zafar rocket, Persian for Victory, during…
تجربة إطلاق القمر "ظفر" التي فشلت قبل نحو شهرين

قال الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إن أطلق "أول قمر صناعي عسكري" من قاعدة إطلاق في أحد صحاري البلاد، مؤكدا أن القمر- الذي أطلق بعد عدة تجارب فاشلة- "نجح في الوصول إلى مداره".

ويأتي إطلاق القمر الصناعي العسكري في الوقت الذي تشتكي فيه إيران من أن العقوبات الاقتصادية الأميركية تمنعها من علاج آلاف المرضى بفيروس كورونا، بعد أن أصبحت البلاد واحدة من أكبر بؤر انتشار المرض في العالم.

وأطلق الحرس الثوري اسم "نور" على القمر الصناعي، وقال إنه أطلق من على صاروخ يعمل على مرحلتين اسمه "قاصد"، وقد وضع في مدار يبعد 425 كيلومترا عن سطح الأرض.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين على إطلاق إيران قمرا اصطناعيا أخفقت في وضعه في المدار، ضمن برنامج تقول الولايات المتحدة إنه "غطاء لتطوير صواريخ عسكرية".

وأكدت طهران حينذاك أن إطلاق القمر "ظفر" الذي حصل قبل أيام من الذكرى الـ41 لصعود الإسلاميين إلى الحكم في البلاد، ليست له أبعاد عسكرية.

والثلاثاء، أعلن الحرس تطويره نوعا من الصواريخ البحرية (أرض – بحر) ونجاحه بزيادة مداه.

وتقول القيادات الإيرانية إن العقوبات تجعل من الصعب على إيران الحصول على الإمدادات الطبية الحيوية والمعدات اللازمة لعلاج مرضى كوفيد 19، كما إن الأغلبية في البلاد تعيش في حالة فقر شديدة بعد المقاطعة الدولية لإيران على خلفية دعمها لمجاميع إرهابية وميليشيات عاملة في الشرق الأوسط.

وفي مارس طلبت إيران من صندوق النقد الدولي، قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار، قالت إن الغرض منه "مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى بشكل واسع في البلاد".

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في منشور عبر حسابه على "انستغرام"، إنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات "النقد الدولي"، المقدمة للبلدان المتضررة من "كورونا".

وأضاف "همتي" وقتها أن إيران بحاجة إلى دعم اقتصادي لمواجهة الفيروس الذي انتشر في سائر محافظات البلاد.