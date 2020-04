في خطوة حاسمة.. ترامب يأمر بتدمير أي زورق إيراني "متحرش"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أصدر أوامر إلى البحرية الأميركية المنتشرة في مياة الخليج بالتصدي لأي تحرش تقدم عليه إيران في عرض البحر.

وقال في تغريدة على تويتر "أمرت البحرية الأميركية بإسقاط وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.