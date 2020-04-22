إيران

معلومات الاستخبارات الأميركية تكذب إيران.. عملية إطلاق جوية فاشلة

22 أبريل 2020
عملية إطلاق القمر الصناعي المزعومة والتي كذبتها الاستخبارات الأميركية
عملية إطلاق القمر الصناعي المزعومة والتي كذبتها الاستخبارات الأميركية

كذبت الاستخبارات الأميركية، الأربعاء، دعاية إيران عن إطلاقها قمرا صناعيا بنجاح. 

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"الحرة" إن "الاستخبارات لم ترصد دخول أي قمر صناعي إيراني إلى مدار الأرض"، مضيفا أن "المعلومات ترجح فشل عملية الإطلاق". 

وأعلنت إيران، الأربعاء، أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري، بعد شهرين من فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار وفي خضم التوتر مع واشنطن.

وكتب موقع الحرس الثوري "سباه نيوز" أن القمر "نور 1"  أطلق بنجاح صباح الأربعاء "بواسطة صاروخ من طراز 'قاصد' من صحراء إيران المركزية"، موضحاً أن القمر الاصطناعي "استقر في مداره حول الأرض على ارتفاع 425 كيلومترا".

وبث التلفزيون الحكومي صوراً لما قدمه على أنه القمر الاصطناعي الذي تم تركيبه على صاروخ لإطلاقه الأربعاء.

ولم يكن متاحاً التحقق بشكل مستقل من عملية الإطلاق.

وقال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أزاري جهرومي، الأربعاء، إنه زار موقع الإطلاق قبل ثلاثة أسابيع وأشاد "بالإنجاز الوطني العظيم"، معرباً عن "تهانيه الخالصة للقوة الجوفضائية" لدى الحرس الثوري.

وأضاف الوزير على تويتر: "إنها ممتازة" في إشارة إلى القمر الاصطناعي والقاذف الذي يعمل "بالوقود الصلب والمؤلف من ثلاث طبقات".

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين على إطلاق إيران قمرا اصطناعيا أخفقت في وضعه في المدار في 9 فبراير.

وأكدت طهران حينذاك أن إطلاق القمر العلمي "ظفر"، الذي حصل قبل أيام من الذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، ليست له أبعاد عسكرية.

وقد دانت فرنسا والولايات المتحدة إطلاق القمر حينها واتهمتا طهران بالعمل على تعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية عن طريق إطلاق أقمار اصطناعية.

وشجبت الولايات المتحدة برنامج إيران الفضائي، ووصفت على وجه الخصوص إطلاق طهران صاروخاً بهدف وضع قمر اصطناعي في المدار في يناير 2019، بأنه "استفزاز" وانتهاك لقرار مجلس الأمن 2231.

ويدعو القرار إيران إلى "الامتناع عن القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية، بما في ذلك تلك التي تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ البالستية".

وتؤكد طهران، التي تنفي التخطيط لامتلاك سلاح ذري، أن برامجها البالستية والفضائية قانونية ولا تنتهك القرار.

 

وسط الجائحة

 

وقد تفاقم العداء المزمن بين طهران وواشنطن منذ أن قرر دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من جانب واحد من الاتفاقية النووية الدولية مع إيران الموقعة في 2015 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية شديدة عليها.

وبلغ التوتر أشده بعد قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد في 3 يناير، بعد عدة هجمات صاروخية من جانب ميليشيات عراقية مدعومة إيرانيا، نتج عنها مقتل متعاقد أميركي. 

ومؤخرا، وضعت حادثة جديدة، البحرية الأميركية والحرس الثوري وجها لوجه في 15 أبريل في مياه الخليج. 

ويأتي الإعلان عن إطلاق القمر الاصطناعي العسكري الأربعاء، على خلفية أزمة صحية خطيرة في إيران وهي من الدول الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت إيران رسمياً ما يقرب من 5300 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ونحو 85 ألف إصابة، وهي أعلى حصيلة في الشرق الأوسط.

ويقدر البعض، سواء خارج البلاد أو داخلها، أن هذه الأرقام أقل من الحقيقة، ويتحدثون عن ارتفاع عدد الوفيات بأربع إلى خمس مرات.
 

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جو تابت - البنتاغون 

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، أن كل الخيارات متاحة للردّ على أي تحرّش إيراني، وذلك بعد أن كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية ايرانية تستفز سفنا أميركية.

وقال المسؤول في البنتاغون لـ"الحرّة" إن كل الخيارات العسكرية ستكون متاحة للردّ على أي سيناريو لتحرّش إيراني بسلاح البحرية الأميركي، في مياه الخليج العربي.

وأوضح أن سلاح البحرية التابع للأسطول الخامس ومقرّه المنامة في البحرين، على جهوزية عالية لمواجهة أي احتمالات "تحرّش" من قبل سلاح البحرية التابع لـ"الحرس الثوري الايراني".

وأضاف المسؤول، الذي تحدث رافضا الكشف عن هويته، أن البحرية الأميركية تراقب، ووفق إجراءات دفاعية واحترازية، تحرّكات قطع البحرية الإيرانية في المنطقة، تفاديا لتكرار حادثة الأسبوع الماضي، عندما قامت مجموعة سفن إيرانية بالاقتراب عشوائيا من سفن حربية أميركية كانت في المياه الدولية. 

وختم المسؤول بأن أي تعرّض خطير للمصالح الأميركية في المياه الدولية في المنطقة، سيرتب نتائج سلبية وخطيرة. 

وكان المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الخليج العربي، المايجور روبرت لودويك، قال لـ"الحرّة" إن سلاح البحرية الأميركي يواصل الإبقاء على تواجد عسكري قوي في المنطقة، بهدف توفير استقرار إقليمي وتأمين حرية الملاحة البحرية للسفن التجارية في مياه الخليج العربي. 

وأوضح لودويك أن القدرات البحرية للولايات المتحدة في المنطقة منتشرة في مسرح العمليات من أجل الدفاع عن الحلفاء الخليجيين، وتوفير الدعم لهم وحماية قواتهم والمصالح المشتركة في الخليج. 

وتابع أن الولابات المتحدة ستواصل تنفيذ العمليات البحرية في الخليج العربي وخليج عُمان ومضيق هرمز، حيث أن التفاعل مع سلاح البحرية التابع لـ"الحرس الثوري الايراني" لايزال ممكنا وقواعده مرتبطة بضرورة احترام القوانين الدولية والنُظم المتعارف عليها في المنطقة.

وختم لودويك قائلا إن تصرفات البحرية الإيرانية أخيرا عكست تصرفات استفزازية غير آمنة وخطيرة، من شأنها تعريض قنوات النقل الدولي للاهتزاز، وبالتالي فإن السفن الحربية الأميركية ملتزمة حماية حرية التجارة البحرية في المنطقة كلها. 

وتأتي هذه المواقف العسكرية في واشنطن بعيد تغريدة ترامب صباح الأربعاء، التي أعلن فيها أنه أمر سلاح البحرية الأميركية بتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تحاول التعرض للسفن الحربية الأميركية. 

وكتب ترامب، على تويتر، "أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر".

وكان البنتاغون أكد، قبل اسبوع، أن طهران أقدمت على إجراء "مناورات خطيرة" في البحر، حيث اقترب 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "مرات عدّة" من 6 سفن حربية أميركية، كانت تقوم بمهمة مراقبة في شمال الخليج العربي.