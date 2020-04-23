دليل أميركي.. قمر إيران الاصطناعي "ليس مدنيا"

قال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية الخميس إن الولايات المتحدة تعتقد أن الجيش الإيراني هو الذي أطلق قمرا صناعيا إيرانيا في وقت سابق من الأسبوع مشيرا إلى أنه لا يتسق مع الاستخدامات المدنية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الإطلاق نُفذ من "منظومة إطلاق متحركة سريعة الانتشار وهو ما لا يتسق مع أي استخدام مدني".

وأعلنت إيران الأربعاء أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري، في خطوة سارعت الولايات المتحدة للتنديد بها، وتأتي في سياق تصعيد جديد في الخليج مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"تدمير" السفن الإيرانية فيه.

ونددت إسرائيل في بيان بما اعتبرته "واجهة لتطوير إيران تقنيات بالستية متطورة"، لافتة الى أن في العملية خرق للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس نددت الخميس بإطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا مشيرة إلى أن الإجراء يتعارض مع قرار لمجلس الأمن الدولي.

ذكر بيان للوزارة أن فرنسا دعت إيران أيضا إلى وقف كل الأنشطة المرتبطة بتطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية.

وأكد الحرس الثوري نجاح إطلاق القمر "نور 1"، مثنياً عبر موقعه على شبكة الإنترنت على "نجاح كبير تسجله طهران وتطور جديد في مجال الفضاء".