رغم معاناته مع الربو.. إيران تبقي معتقلا أصيب بكورونا

أصيب معتقل إيراني بفيروس كورونا المستجد أثناء وجوده في سجن إيفين سيء السمعة.

وكانت شقيقة الناشط البيئي الإيراني المعتقل، سام رجبي، قد أبلغت موقع "راديو فردا" الأربعاء، بإصابة أخيها بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفادت تقارير في بداية مارس، باحتمالية إصابة رجبي بكورونا بعدما تم نقله إلى مشفى الطالقاني في طهران، حيث نفى الأطباء هناك إصابته بكورونا بعد فحص الأشعة المقطعية.

رغم ذلك، أصرت قطايون، شقيقة رجبي، على أن أعراض الكورونا قد ظهرت على أخيها، مثل السعال والحمى والصداع المستمر إلى جانب فقدان الإحساس بالرائحة والذوق.

وأفادت قطايون بأنه قد نقل إلى المشفى الخميس حيث خضع لأشعة مقطعية ثانية، أظهرت بشكل مؤكد إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس المستجد.

وأعربت قطايون عن قلقها إزاء صحة أخيها، حيث شكت نقل السلطات لأخيها المعتقل إلى السجن مجددا.

ومن المقرر أن يبقى رجبي في العيادة التابعة للسجن، وقد حذرت قطايون أن شقيقها رجبي مصاب بالربو منذ الطفولة، ما يهدد حياته.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد اعتقل رجبي بصحبة سبعة نشطاء بيئيين آخرين في 24 و25 يناير 2018، حيث اتهموا بالتجسس والعمل ضد الأمن القومي.

ويعتبر سجن إيفين من الأسوأ في إيران، وقد تحدثت العديد من التقارير عن أساليب التعذيب المتنوعة الذي تستخدمها إدارة السجن ضد السجناء.