إيران

رغم معاناته مع الربو.. إيران تبقي معتقلا أصيب بكورونا

23 أبريل 2020
الناشط البيئي الإيراني المعتقل سام رجبي
الناشط البيئي الإيراني المعتقل سام رجبي

أصيب معتقل إيراني بفيروس كورونا المستجد أثناء وجوده في سجن إيفين سيء السمعة.

وكانت شقيقة الناشط البيئي الإيراني المعتقل، سام رجبي، قد أبلغت موقع "راديو فردا" الأربعاء، بإصابة أخيها بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفادت تقارير في بداية مارس، باحتمالية إصابة رجبي بكورونا بعدما تم نقله إلى مشفى الطالقاني في طهران، حيث نفى الأطباء هناك إصابته بكورونا بعد فحص الأشعة المقطعية.

رغم ذلك، أصرت قطايون، شقيقة رجبي، على أن أعراض الكورونا قد ظهرت على أخيها، مثل السعال والحمى والصداع المستمر إلى جانب فقدان الإحساس بالرائحة والذوق.

وأفادت قطايون بأنه قد نقل إلى المشفى الخميس حيث خضع لأشعة مقطعية ثانية، أظهرت بشكل مؤكد إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس المستجد.

وأعربت قطايون عن قلقها إزاء صحة أخيها، حيث شكت نقل السلطات لأخيها المعتقل إلى السجن مجددا.

ومن المقرر أن يبقى رجبي في العيادة التابعة للسجن، وقد حذرت قطايون أن شقيقها رجبي مصاب بالربو منذ الطفولة، ما يهدد حياته.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد اعتقل رجبي بصحبة سبعة نشطاء بيئيين آخرين في 24 و25 يناير 2018، حيث اتهموا بالتجسس والعمل ضد الأمن القومي.

ويعتبر سجن إيفين من الأسوأ في  إيران، وقد تحدثت العديد من التقارير عن أساليب التعذيب المتنوعة الذي تستخدمها إدارة السجن ضد السجناء.

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إيران

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إيران

دليل أميركي.. قمر إيران الاصطناعي "ليس مدنيا"

23 أبريل 2020
أكد الحرس الثوري نجاح إطلاق القمر "نور 1"
أكد الحرس الثوري نجاح إطلاق القمر "نور 1"

قال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية الخميس إن الولايات المتحدة تعتقد أن الجيش الإيراني هو الذي أطلق قمرا صناعيا إيرانيا في وقت سابق من الأسبوع مشيرا إلى أنه لا يتسق مع الاستخدامات المدنية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الإطلاق نُفذ من "منظومة إطلاق متحركة سريعة الانتشار وهو ما لا يتسق مع أي استخدام مدني".

وأعلنت إيران الأربعاء أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري، في خطوة سارعت الولايات المتحدة للتنديد بها، وتأتي في سياق تصعيد جديد في الخليج مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"تدمير" السفن الإيرانية فيه. 

ونددت إسرائيل في بيان بما اعتبرته "واجهة لتطوير إيران تقنيات بالستية متطورة"، لافتة الى أن في العملية خرق للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

 وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس نددت الخميس بإطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا مشيرة إلى أن الإجراء يتعارض مع قرار لمجلس الأمن الدولي.

ذكر بيان للوزارة أن فرنسا دعت إيران أيضا إلى وقف كل الأنشطة المرتبطة بتطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية.

وأكد الحرس الثوري نجاح إطلاق القمر "نور 1"، مثنياً عبر موقعه على شبكة الإنترنت على "نجاح كبير تسجله طهران وتطور جديد في مجال الفضاء".