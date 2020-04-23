إيران

"قواعد الاشتباك تتغير".. تغريدة ترامب "رسالة للإيرانيين وتذكير بسليماني"

23 أبريل 2020
واشنطن تشدد على عدم التهاون مع أي تجاوزات إيرانية تستهدف السفن الحربية الأميركية في الخليج
واشنطن تشدد على عدم التهاون مع أي تجاوزات إيرانية تستهدف السفن الحربية الأميركية في الخليج | Source: US NAVY

جو تابت - البنتاغون 

عندما يغرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويرسل تحذيرا واضح اللهجة إلى النظام الإيراني، فإن ثمة تساؤلات حقيقية في واشنطن حيال جدية الأمر واحتمالات الذهاب إلى صدام عسكري جديد مع إيران أو مع مجموعاتها المسلحة في العراق. 

ويقول مسؤول في البنتاغون لـ "الحرة" إن "رؤساء أركان القوات المسلحة يرون في تحذير الرئيس ترامب رسالة لا مناورة فيها حيال جهوزية القيادة الوسطة الأميركية (سانتكوم) وتحديدا سلاح البحرية التابع للأسطول الخامس في المنامة بالبحرين".

ويضيف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرسالة تشير إلى "عدم التهاون مع أي تجاوزات إيرانية، ولو كانت في إطار التحرش غير المقصود بالسفن الحربية الأميركية في الخليج أو في مضيق هرمز أو في خليج عمان". 

وتابع أن "قواعد الاشتباك لم تكن يوما ثابتة، بمعنى أنها تتغير وفقا للمتغيرات الميدانية، أي في حال كانت هناك تحرشات شبيهة بتلك التي حصلت الأسبوع الماضي فإن البحرية الأميركية لن تتساهل في التعامل معها، وبالتالي فإن "الرد الأميركي قد يكون قاسيا".

ويؤكد المسؤول أن "رؤية واشنطن لاقتراب زوارق البحرية السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني من السفن الحربية الأميركية وتعريضها للخطر قد يرتب نتائج لا ترغب طهران في تحملها"، مذكرا الإيرانيين بعملية تصفية قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في "عملية نوعية" بداية شهر يناير الماضي. 

وردا على سؤال لـ "الحرة" عما إذا كان يعني ذلك احتمال الذهاب إلى حرب أو صِدام محتمل مع إيران، يجيب المسؤول في البنتاغون بأن نائب رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية الجنرال جون هيتين وافق على مضمون تغريدة ترامب، مؤكدا أن وزارة الدفاع الأميركية تؤيد مضمونها لناحية "إسقاط وتدمير" أي قطعة إيرانية تتعرض لأمن السفن والمصالح الأميركية في المنطقة. 

وفي هذا السياق يوضح المسؤول أن البنتاغون يرى في تغريدة ترامب وكأنها بمثابة "أوامر يصدرها القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي من شأنها أن ترسم ملامح الرد فيما لو حصل تحرش أو اعتداء إيراني". 

وأعلن البنتاغون في 15 أبريل أن طهران أقدمت على إجراء "مناورات خطيرة" في البحر، حيث اقترب 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "مرات عدّة" من 6 سفن حربية أميركية، كانت تقوم بمهمة مراقبة في شمال الخليج.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أكد للحرة الأربعاء أن كل الخيارات متاحة للرد على أي تحرش إيراني، فيما شدد أن البحرية الأميركية تراقب، ووفق إجراءات دفاعية واحترازية، تحركات قطع البحرية الإيرانية في المنطقة.

وحذر المسؤول أن أي تعرض خطير للمصالح الأميركية في المياه الدولية في المنطقة، سيرتب نتائج سلبية وخطيرة. 

فيما قال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الخليج العربي، المايجور روبرت لودويك، لـ"الحرّة" الأربعاء إن سلاح البحرية الأميركي يواصل الإبقاء على تواجد عسكري قوي في المنطقة، بهدف توفير استقرار إقليمي وتأمين حرية الملاحة البحرية للسفن التجارية في مياه الخليج العربي. 

وتأتي هذه المواقف العسكرية في واشنطن بعيد تغريدة ترامب صباح الأربعاء، التي أعلن فيها أنه أمر سلاح البحرية الأميركية بتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تحاول التعرض للسفن الحربية الأميركية. 

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"قواعد الاشتباك تتغير".. تغريدة ترامب "رسالة للإيرانيين وتذكير بسليماني"

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"من الاستبداد الديني إلى العسكري".. الحرس الثوري يستغل كورونا لفرض سيطرته على إيران

23 أبريل 2020
الحرس الثوري يستغل ازمة كورونا لفرض سيطرته على إيران
الحرس الثوري يستغل ازمة كورونا لفرض سيطرته على إيران

في الأسبوع الماضي، ظهر الجنرال الإيراني حسين سلامي على التلفزيون الذي تديره الدولة، للإعلان أن الحرس الثوري اخترع جهازا يمكنه الكشف عن الفيروس التاجي من مسافة 100 متر.

وعرض سلامي جهازا يشبه صحن القمر الصناعي، وقال إن نسبة نجاحه البالغة 80% ستساعد في إنهاء أزمة الفيروس في البلاد، ووصفها بأنها "ظاهرة علمية مدهشة".

وبالرغم من سخرية نشطاء مواقع التواصل من هذا الجهاز، إلا أن ما حدث يمثل رسالة يسعى حكام إيران المتشددون إلى إيصالها في الأسابيع الأخيرة، وهي أن الحرس الثوري هو الوصي الحقيقي على إيران، فهو مقدم العلاج والمساعدات والإغاثة، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

وتعد إيران من بين الدول الأكثر تضررا جراء انتشار الفيروس، حيث يبلغ عدد الوفيات الرسمي أكثر من 5 آلاف، وهو أقل بكثير من الرقم الحقيقي وفقاً لخبراء.

وأكد مسؤولو استخبارات غربيون ومحللون إيرانيون أنه في الوقت الذي يستمر فيه تفشي المرض في تدمير البلاد واقتصادها، فإن الحرس الثوري ينتهزون الأزمة لتوسيع قاعدتهم وبسط سيطرتهم على البلاد.

وبدعم صريح من المرشد الأعلى علي خامنئي، تولى الجيش والحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية قيادة استجابة البلاد للوباء، بما في ذلك بناء المستشفيات وإنفاذ قوانين الحجر الصحي.

وأوضح محللون أميركيون وأوروبيون أن الدور الجديد للحرس الثوري في الحكم يمكن أن يترك إيران بقوة أكبر في أيدي العناصر المعادية للغرب بشدة، والتي تفضل استخدام العنف في التعامل خصومها.

 

ضغوط شديدة

 

من جانبه، قال كريم سادغادبور الخبير في شؤون الشرق الأوسط وكبير زملاء مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وهي مؤسسة فكرية في واشنطن: "لقد ساهمت أزمة كورونا في اتجاه بدأ منذ فترة طويلة، وهو انتقال إيران من الاستبداد الديني إلى الاستبداد العسكري"، مضيفاً "لا أحد يستطيع أن يقول للحرس الثوري هذه الأيام لا".

وتأتي هذه الخطوات من الحرس الثوري في وقت يواجه فيه ضغوطاً مالية وعقوبات شديدة، مثل مقتل قاسم سليماني القائد الأبرز لفيلق القدس، وإصابة ووفاة عدد كبير من أفراد وقادة التنظيم بسبب فيروس كورونا.

وتتمثل الضغوطات المالية في الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس والتي تتزامن مع العقوبات الأميركية، مما قد يكلف البلاد ما يصل إلى 15% من ناتجها المحلي، وفقاً لوزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني.

وتعرض العديد من المؤسسات المالية للحرس الثوري - بما في ذلك في صناعات البناء والسيارات وصناعات النفط والغاز في إيران - لضربات مباشرة، تسببت في حدوث أزمة في النقد.

ولقد أدى هذا النقص النقدي المفاجئ في توتر العلاقات مع الميليشيات الموالية له في لبنان وسوريا واليمن.

لذلك اضطر الحرس الثوري وجناح عملياته الخارجية، فيلق القدس، إلى تقليص أو تجميد بعض الأنشطة، بما في ذلك في سوريا، حيث تساعد الميليشيات المدعومة من إيران رئيس النظام السوري بشار الأسد في استعادة آخر معاقل من أيدي المعارضة.

بينما قال محلل إيراني مقيم في أوروبا، تحدث لصحيفة "واشنطن بوست" بشرط عدم الكشف عن هويته: "لقد زادوا من جهودهم في التهريب والأنشطة الإجرامية الأخرى لكسب المال".
 