إيران

أشهر متحولة إلى المسيحية في إيران.. السجن والجلد لناشطة احتجت على إسقاط الطائرة الأوكرانية

24 أبريل 2020
مريم فاطمة محمدي
مريم فاطمة محمدي

أصدرت محكمة إيرانية الأربعاء، حكما بالسجن ثلاثة أشهر، مع وقف التنفيذ، و10 جلدات، في حق الناشطة الحقوقية مريم فاطمة محمدي، بسبب مزاعم "إخلالها بالنظام العام".

ومريم محمدي من أشهر المتحولين من الدين الإسلامي إلى المسيحية في إيران، "وهو السبب الحقيقي وراء المضايقات التي تتعرض لها"، وفق منظمات حقوقية.

وتتهم السطات الإيرانية محمدي بالإخلال بالنظام العام إثر تضامنها مع عائلات ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في الثامن يناير الماضي، عندما كان يحاول "الثأر" للجنرال قاسم سليماني الذي قتلته غارة أميركية في العراق بداية العام الجاري.

يذكر أن اسم قاسم سليماني، كان مدرجا ضمن قائمة الإرهاب الأميركية لضلوعه في جرائم عديدة داخل وخارج إيران، خصوصا في سوريا والعراق، كما يتهم بتدبير عمليات ضد الجنود الأميركيين.

لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهي لجنة أميركية اتحادية مستقلة، انتقدت الأربعاء المضايقات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في إيران، وخصت بالذكر مريم محمدي التي أصبح اسمها ماري بعدما تحولت إلى المسيحية.

وجاء في تقرير التنديد "لا ينبغي استهداف أي ناشط سلمي على أساس معتقداتهم الدينية".

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت المحمدي البالغة 21 عاما في 12 يناير الماضي خلال مظاهرات حاشدة نظمها إيرانيون احتجاجا على إسقاط قوات النظام للطائرة الأوكرانية، ما تسبب في مقتل 752 راكبا.

المحمدي استغربت الحكم الصادر في حقها من خلال تغريدة قالت فيها "نعاقب بسبب تعاطفنا مع أسر أولئك الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، نعاقب بسبب دفاعنا عن حقوق البشر".

ووفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن ماري اختفت مدة شهر تقريبا قبل اكتشافها في سجن قارتشاك للسيدات، وهو سجن له سمعة سيئة في طريقة معاملته للنزلاء، وقيل عنه أنه كان مسرحا لاعتداءات جنسية متكررة وأنواع أخرى من سوء المعاملة على أيدي المسؤولين.

بعدها أطلق سراحها بكفالة قدرها 30 مليون تومان (2250 دولار) واتُهمت بـ "الإخلال بالنظام العام من خلال المشاركة في مسيرة غير قانونية".

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إيران

رغم معاناته مع الربو.. إيران تبقي معتقلا أصيب بكورونا

23 أبريل 2020
الناشط البيئي الإيراني المعتقل سام رجبي
الناشط البيئي الإيراني المعتقل سام رجبي

أصيب معتقل إيراني بفيروس كورونا المستجد أثناء وجوده في سجن إيفين سيء السمعة.

وكانت شقيقة الناشط البيئي الإيراني المعتقل، سام رجبي، قد أبلغت موقع "راديو فردا" الأربعاء، بإصابة أخيها بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفادت تقارير في بداية مارس، باحتمالية إصابة رجبي بكورونا بعدما تم نقله إلى مشفى الطالقاني في طهران، حيث نفى الأطباء هناك إصابته بكورونا بعد فحص الأشعة المقطعية.

رغم ذلك، أصرت قطايون، شقيقة رجبي، على أن أعراض الكورونا قد ظهرت على أخيها، مثل السعال والحمى والصداع المستمر إلى جانب فقدان الإحساس بالرائحة والذوق.

وأفادت قطايون بأنه قد نقل إلى المشفى الخميس حيث خضع لأشعة مقطعية ثانية، أظهرت بشكل مؤكد إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس المستجد.

وأعربت قطايون عن قلقها إزاء صحة أخيها، حيث شكت نقل السلطات لأخيها المعتقل إلى السجن مجددا.

ومن المقرر أن يبقى رجبي في العيادة التابعة للسجن، وقد حذرت قطايون أن شقيقها رجبي مصاب بالربو منذ الطفولة، ما يهدد حياته.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد اعتقل رجبي بصحبة سبعة نشطاء بيئيين آخرين في 24 و25 يناير 2018، حيث اتهموا بالتجسس والعمل ضد الأمن القومي.

ويعتبر سجن إيفين من الأسوأ في  إيران، وقد تحدثت العديد من التقارير عن أساليب التعذيب المتنوعة الذي تستخدمها إدارة السجن ضد السجناء.