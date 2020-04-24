أشهر متحولة إلى المسيحية في إيران.. السجن والجلد لناشطة احتجت على إسقاط الطائرة الأوكرانية

أصدرت محكمة إيرانية الأربعاء، حكما بالسجن ثلاثة أشهر، مع وقف التنفيذ، و10 جلدات، في حق الناشطة الحقوقية مريم فاطمة محمدي، بسبب مزاعم "إخلالها بالنظام العام".

ومريم محمدي من أشهر المتحولين من الدين الإسلامي إلى المسيحية في إيران، "وهو السبب الحقيقي وراء المضايقات التي تتعرض لها"، وفق منظمات حقوقية.

وتتهم السطات الإيرانية محمدي بالإخلال بالنظام العام إثر تضامنها مع عائلات ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في الثامن يناير الماضي، عندما كان يحاول "الثأر" للجنرال قاسم سليماني الذي قتلته غارة أميركية في العراق بداية العام الجاري.

يذكر أن اسم قاسم سليماني، كان مدرجا ضمن قائمة الإرهاب الأميركية لضلوعه في جرائم عديدة داخل وخارج إيران، خصوصا في سوريا والعراق، كما يتهم بتدبير عمليات ضد الجنود الأميركيين.

لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهي لجنة أميركية اتحادية مستقلة، انتقدت الأربعاء المضايقات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في إيران، وخصت بالذكر مريم محمدي التي أصبح اسمها ماري بعدما تحولت إلى المسيحية.

وجاء في تقرير التنديد "لا ينبغي استهداف أي ناشط سلمي على أساس معتقداتهم الدينية".

USCIRF condemns #Iran's sentencing of Christian convert and social activist Mary Mohammadi.



No peaceful activist should be targeted on the basis of their religious beliefs: https://t.co/tUZmp3vL3P — USCIRF (@USCIRF) April 22, 2020

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت المحمدي البالغة 21 عاما في 12 يناير الماضي خلال مظاهرات حاشدة نظمها إيرانيون احتجاجا على إسقاط قوات النظام للطائرة الأوكرانية، ما تسبب في مقتل 752 راكبا.

المحمدي استغربت الحكم الصادر في حقها من خلال تغريدة قالت فيها "نعاقب بسبب تعاطفنا مع أسر أولئك الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، نعاقب بسبب دفاعنا عن حقوق البشر".

در این پرونده پس از تحمل انواع شکنجه‌ها و ۴۶ روز حبس در شرایط بسیار اسفناک وزرا و قرچک، به سه ماه و یک روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدم

بخاطر اعتراض علیه کشتار

بخاطر همدردی با خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی

بخاطر دفاع از حقوق همه انسانها



در پرونده هیچگونه مدرکی در خصوص pic.twitter.com/0N5m9NecRa — Mary mohammadi ماری محمدی (@marymohammadii) April 21, 2020

ووفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن ماري اختفت مدة شهر تقريبا قبل اكتشافها في سجن قارتشاك للسيدات، وهو سجن له سمعة سيئة في طريقة معاملته للنزلاء، وقيل عنه أنه كان مسرحا لاعتداءات جنسية متكررة وأنواع أخرى من سوء المعاملة على أيدي المسؤولين.

بعدها أطلق سراحها بكفالة قدرها 30 مليون تومان (2250 دولار) واتُهمت بـ "الإخلال بالنظام العام من خلال المشاركة في مسيرة غير قانونية".