بعد تخفيف القيود في إيران.. مخاوف من موجة كورونا "أشد خطورة"

أصدرت محكمة إيرانية الأربعاء، حكما بالسجن ثلاثة أشهر، مع وقف التنفيذ، و10 جلدات، في حق الناشطة الحقوقية مريم فاطمة محمدي، بسبب مزاعم "إخلالها بالنظام العام".

ومريم محمدي من أشهر المتحولين من الدين الإسلامي إلى المسيحية في إيران، "وهو السبب الحقيقي وراء المضايقات التي تتعرض لها"، وفق منظمات حقوقية.

وتتهم السطات الإيرانية محمدي بالإخلال بالنظام العام إثر تضامنها مع عائلات ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في الثامن يناير الماضي، عندما كان يحاول "الثأر" للجنرال قاسم سليماني الذي قتلته غارة أميركية في العراق بداية العام الجاري.

يذكر أن اسم قاسم سليماني، كان مدرجا ضمن قائمة الإرهاب الأميركية لضلوعه في جرائم عديدة داخل وخارج إيران، خصوصا في سوريا والعراق، كما يتهم بتدبير عمليات ضد الجنود الأميركيين.

لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهي لجنة أميركية اتحادية مستقلة، انتقدت الأربعاء المضايقات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في إيران، وخصت بالذكر مريم محمدي التي أصبح اسمها ماري بعدما تحولت إلى المسيحية.

وجاء في تقرير التنديد "لا ينبغي استهداف أي ناشط سلمي على أساس معتقداتهم الدينية".

USCIRF condemns #Iran's sentencing of Christian convert and social activist Mary Mohammadi.



No peaceful activist should be targeted on the basis of their religious beliefs: https://t.co/tUZmp3vL3P