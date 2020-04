"تعدوا خطا أحمر".. الصين تعتقل موظفين سابقين في هواوي تحدثوا عن إيران

كشف موقع بلومبرغ السبت أن البحرية الأميركية كانت تعمل على تعزيز قدرتها في منطقة الخليج، قبل التوتر الأخير الذي حصل بعد اقتراب زوارق سريعة إيرانية من سفن حربية أميركية.

وتتمثل التحركات الأميركية الرامية للدفاع عن جودها في الخليج، وفقا للموقع، باستدعاء طائرات حربية من طراز "AC-130" وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي.

ويضيف أن هذه الخطوة حصلت قبل وقت ليس بالقليل من توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ "تدمير" الزوارق الإيرانية السريعة في حال تحرشت بالسفن الأميركية في المياه الدولية.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.