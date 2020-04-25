إيران

"تعدوا خطا أحمر".. الصين تعتقل موظفين سابقين في هواوي تحدثوا عن إيران

25 أبريل 2020
كل ما يجب معرفته عن أزمة هواوي
كل ما يجب معرفته عن أزمة هواوي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الصينية اعتقلت العام الماضي خمسة موظفين سابقين لدى شركة الاتصالات الصينية هواوي لأنهم تحدثوا على موقع للتواصل الاجتماعي عن مبيعات الشركة لإيران.

وقالت الصحيفة إن أحد الموظفين المعتقلين ذكر في محادثة على موقع WeChat أن لديه دليلا على قيام الشركة ببيع منتجات لإيران بشكل مخالف للقانون.

وكان ذلك في سياق حديث مجموعة من الموظفين عن خلافات مالية بينهم والشركة في مجموعة للدردشة على هذا الموقع.

وكتب شخص في إشارة إلى شركة اتصالات إيرانية عمل معها: "عملت في مشروع إيران من 2012 إلى 2014..لقد ذهبت في رحلات عمل". 

وتنفي هواوي قيامها بالتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والقيام ببيع منتجات تندرج تحت طائلة العقوبات.

وأبلغ موظفان من بين المعتقلين الخمسة الصحيفة أن الشرطة في مدينة شنتشن اعتقلتهم في غضون أسابيع من المحادثة.

وقال الموظفان السابقان، لي هونغ يوان (42 عاما) الذي سجن ثمانية أشهر وتسنغ مينغ (39 عاما) وقد سجن لمدة ثلاثة أشهر، إن الضباط استجوبوهما بشأن إيران وسألوهما عن سبب تواصلهما مع وسائل إعلام أجنبية، وقد دار الحديث بينهما بالفعل عن ذلك الموضوعين في دردشتهما.

وكانا وآخرون يريدون التواصل مع وسائل إعلام أجنبية للحديث عن سياسات الشركة المتعلقة بالعمل.

وقالت الصحيفة إن عمليات الاعتقال بدأت في ديسمبر 2018 بعيد اتهامات أميركية للشركة بالقيام بأنشطة غير قانونية في إيران، لكن لم يعرف حينها أن توقيف الموظفين كان مرتبطا بمحادثة تتعلق بإيران.

وتزامن اعتقالهم مع قضية اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو، وبحسب لي ربما كان الصينيون يخشون من أن يتسبب حديثهم عن إيران بمشاكل لها.

وقال لي إنه احتل موقعا وظيفيا بالشركة أتاح له التواصل مع زملائه في إيران، لكنه لم يذهب إلى هناك بنفسه. وقال: "لقد عرفت الكثير عن إيران وأبلغت الشرطة بكل ما أعرفه".

أما زينغ فقال إن الشرطة أبلغته أنه "تعدى خطا أحمر" عندما ناقش أنشطة الشركة في إيران وتحدث مع وسائل إعلام أجنبية.

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مناورات وطائرات هجومية في الخليج.. البحرية الأميركية "جاهزة" بعد تعليمات ترامب

25 أبريل 2020
التعزيزات الأميركية بدأت في مارس الماضي من خلال اجراء مناورات حربية بالذخيرة الحية
التعزيزات الأميركية بدأت في مارس الماضي من خلال اجراء مناورات حربية بالذخيرة الحية

كشف موقع بلومبرغ السبت أن البحرية الأميركية كانت تعمل على تعزيز قدرتها في منطقة الخليج، قبل التوتر الأخير الذي حصل بعد اقتراب زوارق سريعة إيرانية من سفن حربية أميركية.

وتتمثل التحركات الأميركية الرامية للدفاع عن جودها في الخليج، وفقا للموقع، باستدعاء طائرات حربية من طراز "AC-130" وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي.

ويضيف أن هذه الخطوة حصلت قبل وقت ليس بالقليل من توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ "تدمير" الزوارق الإيرانية السريعة في حال تحرشت بالسفن الأميركية في المياه الدولية.

ويشير الموقع إلى أن التعزيزات الأميركية بدأت في مارس الماضي من خلال إجراء مناورات حربية بالذخيرة الحية كخطوة تحصل لأول مرة بالتنسيق بين سفن تابعة للبحرية وطائرة استطلاع وطائرات حربية خاصة من طراز "AC-130" مزودة بمدافع ثقيلة وقادرة على شن هجمات ليلية. 

ويتابع بلومبرغ أنه في 15 أبريل، حيث حصل التحرش الإيراني، كانت السفن البحرية الأميركية تقوم بعمليات منسقة مع طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي تتخذ من حاملة الطائرة "يو إس إس بولر" قاعدة لها، حيث استمرت التدريبات حتى 19 أبريل.

ويشير الموقع إلى أن "بولر" هي أول قاعدة بحرية عائمة مصممة خصيصا للبحرية، تساهم في تحديد أهداف طائرات الأباتشي ونقل المعلومات.  

وينقل الموقع عن المتحدثة باسم الأسطول الخامس للبحرية ريبيكا ريباريتش قولها إن "تدريبات الأباتشي تُظهر كيف يمكن للجيش الأميركي استخدام منصات بحرية كمنطلق لتوسيع نطاق عملياتها إلى جانب توفير الأمن في المنطقة وردع أي تهديدات ضد القطع البحرية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها".

وقال بريان كلارك المساعد الخاص السابق لرئيس العمليات البحرية ويعمل حاليا محللا بحريا في معهد هدسون إن "هذه التدريبات تظهر أن القوات الأميركية يمكنها شن هجوم على الزوارق الإيرانية الصغيرة، بدلا من انتهاج سياسة دفاعية".