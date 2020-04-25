إيران

روحاني: أزمة كورونا قد تستمر حتى مارس المقبل

25 أبريل 2020
عبر مسؤولون إيرانيون عن خشيتهم من حصول "طفرة" في الإصابات بفيروس كورونا المستجد
عبر مسؤولون إيرانيون عن خشيتهم من حصول "طفرة" في الإصابات بفيروس كورونا المستجد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت إن على إيران تخطيط الاقتصاد بناء على أسوأ سيناريو وهو احتمال استمرار تعطل العمل بسبب وباء كورونا حتى مارس المقبل.

ونقل التلفزيون الرسمي في إيران عن روحاني قوله خلال اجتماع مع رؤساء شركات خاصة في البلاد بث على الهواء "يجب أن نخطط الإنتاج بناء على وجهة نظر متشائمة بأننا قد نواجه هذا الفيروس حتى نهاية العام (الفارسي) في مارس".

وأضاف أنه إذا "لم يتم الانتباه للتحذيرات، وقلت يقظة المواطنين"، فإن الحكومة ستضطر إلى "إعادة تطبيق القيود"، داعيا المواطنين "إلى عدم مغادرة المنازل إلا لضرورات الحياة".

وكان مسؤولون إيرانيون عبروا السبت عن خشيتهم من حصول "طفرة" في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط بعد تركيا.

وفي أول أيام رمضان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 76 وفاة إضافية، ما يرفع حصيلة الضحايا الإجمالية إلى 6650.

وسمحت السلطات منذ 11 أبريل بفتح عدة أنشطة تجارية تدريجيا، لكن مسؤولون صحيون حذروا من حدوث موجات إصابة جديدة بالفيروس عقب تباطؤ انتشاره منذ مطلع هذا الشهر.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "إسنا"، انتقد منسق لجنة مكافحة الفيروس في العاصمة علي رضا زالي "التسرع" في إعادة فتح المراكز والمتاجر، وقدر أن "ذلك يمكن أن يولد موجات جديدة للمرض في طهران ويعقد احتواء الوباء".

ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، سجلت إيران منذ فبراير 89328 إصابة بينها 1134 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكّر جهانبور المواطنين أنه لم يحن بعد موعد إزالة قواعد التباعد الاجتماعي والتخلي عن الإرشادات الصحيّة.

من جهته، قال مدير قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة محمد مهدي غويا للتلفزيون الحكومي إنه "في بعض المحافظات، مثل كيلان (شمال) وقم (وسط) ومازنداران (شمال)، حيث بذلنا جهودا كبيرا للسيطرة على الوباء، نلاحظ إشارات على وجود طفرة جديدة في عدد الإصابات".

وأضاف غويا "لاحظنا ارتفاعا في عدد الإصابات، خاصة في المحافظات التي يقصدها العدد الأكبر من الزوار". وسُمح للإيرانيين بالتنقل بين المحافظات قبل عشرة أيام عقب منع امتد أسابيع.

ويقدر بعض المراقبين، داخل البلاد وخارجها، أن عدد الضحايا أكثر ارتفاعا مما أعلنت السلطات.

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بومبيو يحذر من أكاذيب طهران.. "البرنامج الفضائي يستخدم تكنولوجيا الأسلحة النووية"

25 أبريل 2020
دعا بومبيو إلى محاسبة إيران على إطلاق القمر الصناعي العسكري
دعا بومبيو إلى محاسبة إيران على إطلاق القمر الصناعي العسكري

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة، السبت، من مواصلة الأكاذيب الإيرانية بأن برنامجها الفضائي التابع للحرس الثوري مخصص لأغراض سلمية، مشيرا إلى أنه جزء من البرنامج النووي لطهران. 

وقال بومبيو في تغريدته: "من المثير للقلق أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد منظمة إرهابية أجنبية، قد أطلق قمرا صناعيا عسكريا، برنامجهم الفضائي السري يستخدم تقنيات مستخدمة في أنظمة الأسلحة النووية". 

وكان وزير الخارجية الأميركي قد دعا، الأربعاء إلى محاسبة إيران على إطلاق القمر الصناعي العسكري، وذكر بأن ذلك يخرق القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015، والذي ينص على تجنب إيران أي نشاطات متصلة بالصواريخ الباليستية، التي من شأنها إطلاق الأسلحة النووية. 

وتباهى قائد البرنامج الفضائي التابع للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، في مقابلة عبر القناة الإيرانية الرسمية الجمعة، بأن إيران أصبحت "قوة عظمى"، ومدح بالإجراءات المتخذة وأن البلاد قادرة على مواجهة أي عدو. 

وانتقدت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إطلاق القمر الصناعي العسكري، بينما بادرت روسيا للدفاع عنه. 