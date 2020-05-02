إيران

ناشطة إيرانية: العنف ضد النساء والأطفال تضاعف بسبب ضغوطات الاقتصادي وكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
شهلا اتيساري
شهلا اتيساري

قالت ناشطة إيرانية بارزة في مجال حقوق المرأة إن الإغلاق الشامل الذي أقرته السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد أدى إلى تأجيج حالات العنف المنزلي.

وفي مقابلة هاتفية مع "فويس أوف أميركا" من شمال إيران، قالت شهلا انتيساري إن الوباء كان له آثار سلبية كبيرة على الأسر الضعيفة والأسر الفقيرة في إيران.

وتابعت "الناس لا يشعرون هنا بالراحة، ربما نتيجة الضغط المتزايد، وهو ما يترجم عادة بممارسات عدائية ضد النساء والأطفال".

أغلق النظام الإيراني معظم الاقتصاد شهر مارس، وحث الناس على البقاء في منازلهم للحد من تفشي الفيروس التاجي في البلاد.

وأدى الإغلاق إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني الذي يعيش أصلا حالة ركود منذ عام 2018، تاريخ قرار الولايات المتحدة تشديد العقوبات بهدف الضغط على إيران التي تدعم ميليشيات مسلحة في كثير من البلدان، ولا سيما في العراق وسوريا.

وكشف مقال نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في 10 أبريل أن هناك "زيادة كبيرة" في المكالمات الهاتفية المتعلقة بالعنف المنزلي إلى الخطوط الساخنة للرعاية الاجتماعية العامة. 

وقالت الوكالة إن ارتفاع نسبة العنف دفعت منظمة الرعاية الحكومية إلى إرسال رسالة نصية في ذلك اليوم إلى مستخدمي الهواتف المحمولة لتوسيع الوعي العام بالخطوط الساخنة وضرورة الإبلاغ عن حوادث العنف ضد النساء والأطفال.

وأخبر مسؤول إيراني وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن عدد المكالمات المتعلقة بالعنف المنزلي إلى الخطوط الساخنة ارتفع مرة أخرى، حيث ربط المتصلون العنف بمشاكل المعيشة.

وقال محمود عليغو، رئيس قسم الأضرار الاجتماعية في منظمة الرعاية الحكومية إن "المكالمات تضاعفت منذ أن أرسلت السلطات تلك الرسالة" النصية.

واعتقلت السلطات الإيرانية انتيساري، الناشطة الحقوقية، عدة مرات بسبب تعبيرها السلمي عن معارضتها لقوانين الجمهورية الإسلامية التي تميز ضد المرأة. 

وكانت آخر مرة اعتقلت فيها شهر أغسطس 2019، وحوكمت لاحقًا لكونها واحدة من 14 امرأة إيرانية وقّعن خطابا يدعو الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي إلى الاستقالة.

وأطلق سراح شهلة انتيساري بكفالة شهر نوفمبر الماضي.

وأعلنت إيران السبت 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، مشيرة إلى انخفاض الإصابات بالتوازي مع دعوة السكان إلى البقاء يقظين.

وترفع الوفيات الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى ستة آلاف و91 في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وكالة فرانس برس نقلت عن  المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال الإحاطة الصحفية اليومية قوله  إنّ ألفا وست إصابات جديدة جرى التثبت منها في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع إلى 95 ألفا و646 العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالعدوى خلال الفترة الممتدة منذ إعلان أولى الإصابات منتصف فبراير الماضي.

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

قناع وجه شفاف موجه لفئة الصم والبكم ممن يقرؤون تعابير الشفاه
أزمة كورونا

"أقنعة شفّافة لا تكفي".. هل تختلف معاناة الصم والبكم من جائحة كورونا؟

متطوعون شيعة في كتائب حزب الله خلال تدربات في بغداد
آخر الأخبار

فشل العامري في إقناعها.. فصائل السيستاني تترك الميليشيات الإيرانية من دون غطاء

Al-Masharty Moustafa, 60, beats a drum as he wakes residents to eat their pre-dawn Suhoor meals before beginning their fasting…
من زاوية أخرى

ملاحظات عامة لموسم رمضاني استثنائي
شهلا اتيساري
إيران

ناشطة إيرانية: العنف ضد النساء والأطفال تضاعف بسبب ضغوطات الاقتصادي وكورونا

شكل الحشد الشعبي العراقي الذي جمع ميليشيات شيعية كثير منها موالية لإيران، بهدف محاربة داعش
عربي ودولي

بالفيديو.. هجوم عنيف لداعش على قوات من الحشد وأنباء عن عشرات القتلى والجرحى

أكثر من 1500 حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق
العراق

تزايد في أعداد الإصابة بكورونا في العراق.. واتهام وزير الصحة بمخالفات في العقود

تم العثور على بقايا سيف يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الميلاد
إيران

حفر قبر لضحية كورونا في إيران يكشف مفاجأة غير متوقعة

إيران

حفر قبر لضحية كورونا في إيران يكشف مفاجأة غير متوقعة

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
تم العثور على بقايا سيف يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الميلاد
تم العثور على بقايا سيف يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الميلاد

كشفت عملية حفر قبر لأحد المتوفين بمرض كوفيد-19 في إيران عن بقايا عظمية وقطع أثرية عمرها نحو ألفي عام، بحسب تقرير لموقع "راديو فاردا".

وذكر الموقع أنه بحفر القبر في قرية تسمى باتشي وتقع في محافظة مازندران الشمالية، تم العثور على بقيا هيكل عظمي لجندي وقطع أثرية أخرى تعود إلى العصر البارثي ((247 قبل الميلاد- 224 ميلادية).

مهدي إيزادي، نائب رئيس منظمة التراث الثقافي الإيراني في المحافظة الذي كان حاضرا الجنازة، قال إن البقايا تضررت من آلة الحفر.

وهذه البقايا تشمل أجزاء من هيكل عظمي وسيفا وجعبة وسهاما وخنجرا ودرعا.

ويشير شكل السلاح مع الهيكل العظمي إلى فترة العصر البارثي، على حد قوله.

ويتطلب دفن موتى فيروس كورونا المستجد في إيران الحفر بعمق ثلاثة أمتار، وقد تم العثور على البقايا المذكورة في عمق مترين ونصف متر.

المسؤول الإيراني لفت أيضا إلى أنه قبل نحو عامين، تم اكتشاف بقايا هيكل عظمي لفتاة صغيرة مدفونة في وعاء فخاري ومعها بعض القلادات والأساور البرونزية وعمرها ما بين 3500 إلى 5000 سنة، وذلك في المقبرة ذاتها أثناء أعمال توسع.

كتب
الحرة / ترجمات - واشنطن