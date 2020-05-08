إيران.. كورونا يتفشى بمعدلات مقلقة في خوزستان ذات الأغلبية العربية

ينتشر فيروس كورونا المستجد في محافظة خوزستان الإيرانية الغنية بالنفط "بمعدلات مقلقة" رغم تباطؤ الحالات في مناطق أخرى من البلاد، حسبما نقل موقع "راديو فاردا" عن مسؤولين طبيين.

ومحافظة خوزستان من المحافظات الغنية، إلا أن معظم سكانها، وغالبيتهم من العرب، يشكون من الفقر وإهمال السلطات لهم.

وأفاد المتحدث باسم جامعة جونديشبور الطبية بالأحواز (عاصمة المحافظة) الخميس برصد 178 حالة جديدة منذ يوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالمحافظة حوالي 4000 حالة.

ونقلت وكالة بورنا للأنباء عن الدكتور على إحسانبور قوله إن هناك 483 مريضا بكوفيد 19 في المستشفيات، مشيرا إلى أن عدد الحالات "آخذ في الارتفاع".

وقال مدير مستشفى الرازي في الأحواز الدكتور فرهانغ قرهبندي إن نصف عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى غرف الطوارئ في المستشفى يحتاجون إلى الاستشفاء في حين أن عدد المرضى تحت العلاج في المستشفى في الظروف العادية يجب ألا يتجاوز خُمس أو سُدس عدد جميع مرضى غرفة الطوارئ.

وذكر أن هناك نحو 60 مريضا يعانون من أعراض الجهاز التنفسي الحادة يتواجدون حاليا بوحدة العناية المركزة في المستشفى. وقال "المرض يخترق الإقليم بقوة".

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ إجمالي عدد الإصابات في إيران منذ 19 فبراير 103 آلاف و135 حالة، وقد توفي 68 مريضا منذ يوم الأربعاء ليرتفع عدد الوفيات إلى 6486.

وينظر بعين الشك في الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بالنظر إلى قلة عدد الاختبارات، والحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها، والحالات التي تسجل على أنها التهاب رئوي.