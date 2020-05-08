إيران

إيران.. كورونا يتفشى بمعدلات مقلقة في خوزستان ذات الأغلبية العربية

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
محافظة خوزستان غنية بالنفط، إلا أن معظم سكانها، وغالبيتهم من العرب، يشكون من الفقر وإهمال السلطات لهم
محافظة خوزستان غنية بالنفط، إلا أن معظم سكانها، وغالبيتهم من العرب، يشكون من الفقر وإهمال السلطات لهم

ينتشر فيروس كورونا المستجد في محافظة خوزستان الإيرانية الغنية بالنفط "بمعدلات مقلقة" رغم تباطؤ الحالات في مناطق أخرى من البلاد، حسبما نقل موقع "راديو فاردا" عن مسؤولين طبيين.

ومحافظة خوزستان من المحافظات الغنية، إلا أن معظم سكانها، وغالبيتهم من العرب، يشكون من الفقر وإهمال السلطات لهم.

وأفاد المتحدث باسم جامعة جونديشبور الطبية بالأحواز (عاصمة المحافظة) الخميس برصد 178 حالة جديدة منذ يوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالمحافظة حوالي 4000 حالة.

ونقلت وكالة بورنا للأنباء عن الدكتور على إحسانبور قوله إن هناك 483 مريضا بكوفيد 19 في المستشفيات، مشيرا إلى أن عدد الحالات "آخذ في الارتفاع".

وقال مدير مستشفى الرازي في الأحواز الدكتور فرهانغ قرهبندي إن نصف عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى غرف الطوارئ في المستشفى يحتاجون إلى الاستشفاء في حين أن عدد المرضى تحت العلاج في المستشفى في الظروف العادية يجب ألا يتجاوز خُمس أو سُدس عدد جميع مرضى غرفة الطوارئ.

وذكر أن هناك نحو 60 مريضا يعانون من أعراض الجهاز التنفسي الحادة يتواجدون حاليا بوحدة العناية المركزة في المستشفى. وقال "المرض يخترق الإقليم بقوة".

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ إجمالي عدد الإصابات في إيران منذ 19 فبراير 103 آلاف و135 حالة، وقد توفي 68 مريضا منذ يوم الأربعاء ليرتفع عدد الوفيات إلى 6486.

وينظر بعين الشك في الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بالنظر إلى قلة عدد الاختبارات، والحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها، والحالات التي تسجل على أنها التهاب رئوي.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

البيت الأبيض يعلن إصابة مساعد لبنس بفيروس كورونا
أميركا

إصابة موظف ثان في البيت الأبيض بكورونا.. وتأخر طائرة بنس

يقدم تجربة أفضل عند مشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك
تكنولوجيا

تصميم جديد كليّا يصل لمستخدمي فيسبوك

شروف انضم مؤخرا إلى مكتب "الحرة" في بيروت.
لبنان.. معركة البقاء

مخابرات الجيش اللبناني تعزز الدولة البوليسية.. استدعاء غير قانوني للزميل أيمن شروف

وافقت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) الجمعة على عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كوفيد-19
أزمة كورونا

الدواء الوحيد الذي أقر لمعالجة كورونا.. عدد قليل "صادم" متوفر حول العالم

ستغلق الشركة نحو ربع عدد متاجرها بشكل دائم
اقتصاد

علامة تجارية أميركية شهيرة "ستشهر إفلاسها"

محافظة خوزستان غنية بالنفط، إلا أن معظم سكانها، وغالبيتهم من العرب، يشكون من الفقر وإهمال السلطات لهم
إيران

إيران.. كورونا يتفشى بمعدلات مقلقة في خوزستان ذات الأغلبية العربية

بعض مرضى كورونا عانوا في الغالب من أخطر أنواع السكتة الدماغية التي تسبب انسداد الأوعية الدموية الكبيرة
أزمة كورونا

"يعبر إلى الدماغ".. أعراض دائمة يتركها كورونا لدى بعض المرضى

إيران

ثلاث محاولات انتحار لأستاذة بالدراسات الإسلامية في سجنها بطهران

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
لا يتم السماح لغيلبرت بالتواصل مع السجناء الآخرين أو حتى التسوق من داخل السجن
لا يتم السماح لغيلبرت بالتواصل مع السجناء الآخرين أو حتى التسوق من داخل السجن

كشف رضا خاندان زوج المحامية الإيرانية البارزة المعتقلة منذ سنوات نسرين سوتوده، أن الأكاديمية البريطانية الأسترالية كايلي مور غيلبرت حاولت الانتحار ثلاث مرات في سجنها بطهران خلال الفترة القليلة الماضية.

وكتب خاندان على صفحته في فيسبوك أنه استنادا إلى الأخبار التي تلقاها من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، فإن "الحالة البدنية والعقلية للسيدة غيلبرت متدهورة بعد أن تم وضعها في الحبس الانفرادي لفترة طويلة".

وأضاف "لا يتم السماح لغيلبرت بالتواصل مع السجناء الآخرين أو حتى التسوق من داخل السجن".

ووفقا لخاندان فقد منع عملاء المخابرات غيلبرت من إرسال الشكاوى إلى خارج المنطقة الأمنية للسجن.

كما أشار إلى "أن الإقامة الطويلة في مركز الاعتقال الأمني وظروف الحبس الانفرادي أصبحت لا تطاق لدرجة أنها قامت بعدة محاولات انتحار ".

وفي وقت سابق من فبراير الماضي وصلت بعض رسائلها إلى وسائل الإعلام البريطانية، حيث أعربت عن استيائها من حالتها ونقص المال وعدم اهتمام الحكومة الأسترالية بمحنتها.

كما كشفت في رسائلها أن ضباط المخابرات في الحرس الثوري الإسلامي عرضوا عليها التجسس لصالحهم مقابل تخفيف العقوبة الصادر بحقها.

واعتقلت غيلبرت، وتعمل أستاذة للدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن في أستراليا، في خريف عام 2018 وحكم عليها بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، بعد أن تم القاء القبض عليها في مطار طهران الدولي عندما كانت تهم بالعودة لموطنها.

وتعتقل طهران العديد من الأجانب وبعضهم من أصول إيرانية بحجج مختلفة معظمها مرتبطة بمسائل أمنية.

الحرة / ترجمات - واشنطن