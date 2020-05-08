إيران

سكان العاصمة شعروا به.. زلزال يهز شمالي إيران

رويترز
08 مايو 2020
شعر سكان العاصمة بقوة الزلزال
شعر سكان العاصمة بقوة الزلزال

هز زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، الخميس، شمالي إيران، وفقا لما نقلته رويترز عن وكالة "تسنيم" الإيرانية. 

ولم تتوفر معلومات فورا عن أي ضحايا جراء الزلزال أو عن حجم الأضرار التي تسبب بها، إلا أن الوكالة الإيرانية

ذكرت أن سكان العاصمة طهران شعروا بالزلزال الذي وقع بين المدينة ومحافظة مازندران. 

من جهتها ذكرت إسنا أن قوة الزلزال بلغت 4.9 درجات على مقياس ريختر. 

رويترز

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"بـ 50 دولارا للتر".. عراقيون يشترون بول الإبل من إيران

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سكان العاصمة شعروا به.. زلزال يهز شمالي إيران

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"بـ 50 دولارا للتر".. عراقيون يشترون بول الإبل من إيران

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
كان رجل إيراني يدعي أنه متخصص في الطب الإسلامي قد ظهر مؤخرا في مقطع فيديو للترويج لهذا المنتج
كان رجل إيراني يدعي أنه متخصص في الطب الإسلامي قد ظهر مؤخرا في مقطع فيديو للترويج لهذا المنتج

كشف تجار إيرانيون عن قيام زائرين عرب بشراء منتجاتهم من بول الإبل بسبب اعتقادهم بأن لها فوائد صحية، وفقا لتقرير نشره  موقع "راديو فاردا" الإيراني المعارض، وذلك بعد دعوات إيرانية قدمت البول "كدواء" لمحاربة فيروس كورونا المستجد. 

وقال موزع إيراني يدعى "حامد" للموقع إنه يبيع بول الإبل للمسافرين العراقيين بسعر 50 دولارا للتر الواحد، مشيرا إلى أنه باع نحو 370 لترا خلال ثمانية أشهر.

وظهر عدد من رجال الدين مؤخرا أشادوا بهذا البول "كدواء" لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ويعتقد البعض أن لبول الإبل فوائد صحية خاصة فيما يتعلق بمشكلات التنفس، ويستعين البعض باقتباسات دينية تشير إلى ذلك،

وكان رجل إيراني يدعى مهدي سبيلي ويزعم أنه متخصص في الطب الإسلامي، قد ظهر مؤخرا في مقطع فيديو للترويج لهذا المنتج، وقال إن "بول الجمل هو أفضل دواء لمشاكل الكلى والربو وأيضا فيروس كورونا"، ونصح بأن يؤخذ "طازجا ودافئا". 

ويقول التاجر الإيراني في تقرير "راديو فاردا" إن العرب هم المشترون الرئيسيون لبول الإبل الإيراني، ويشير إلى أن العرب الذين يغادرون إيران عبر الحدود الغربية من كرمانشاه، عادة ما يأخذون بول الإبل معهم في حاويات سعة خمسة لترات و10 لترات.

ويعتقد التاجر أن تصدير منتجات الجمال تجلب أرباحا بحوالي اثني مليون دولار سنويا.

ويوضح أنه تقدم بطلب للحصول على رخصة لتصدير بول الإبل لكن المسؤولين في وزارة الزراعة رفضوا وسخروا من طلبه.

في غضون ذلك ، قال رئيس جمعية الإبل الإيرانية سعيد زباي إن بول الإبل يستهاك محليا أيضا، لكنه يحتاج إلى "نهج علمي" ليصبح شائعا.

الحرة / ترجمات - واشنطن