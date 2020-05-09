إيران

إيران.. "نظريات" خامنئي ورسائل "متناقضة" في التعامل مع أزمة كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
النظام الإيراني تعامل مع الأزمة بسلسلة من التناقضات
النظام الإيراني تعامل مع الأزمة بسلسلة من التناقضات

سلط تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي الضوء على التناقضات التي شابت استجابة إيران لتفشي فيروس كورونا على أراضيها.

وقال التقرير إن إيران، التي تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس، كانت استجابتها للأزمة عبارة عن "مزيج من التحذيرات المسؤولة من مسؤولي الصحة العامة، وسياسات غير متسقة لرئيس البلاد، ونظريات مؤامرة من المرشد الأعلى"، وهو ما ترك الشعب غير مدرك لكيفية التصرف مع الأزمة.

وذكر مجلس العلاقات الخارجية أنه قبل أزمة الوباء كانت هناك مشكلات اقتصادية تعاني منها البلاد جراء العقوبات، وكان الشعب "محبطا من أداء الحكومة ليزداد هذا الإحباط مع سوء إدارة أزمة كورونا".

وقد قلل الرئيس الإيراني حسن روحاني من حجم الأزمة في بداية الأمر ولم يأمر بإغلاق البلاد على غرار دول أخرى في الشرق الأوسط، ثم حدث أن سافر الإيرانيون بأعداد كبيرة خلال السنة الجديدة في شهر مارس، وفقا للتقرير.

أعقب ذلك حذر من جانب الرئيس الذي طالب الشعب بالاستماع إلى نصائح المجتمع الطبي، لكن سرعان ما أعادت الحكومة فتح البلاد في أبريل، وهي تصرفات اعتبرها التقرير تحمل "رسائل مختلطة".

ووسط ذلك، كان الإيرانيون مترددين في الامتثال لتعليمات العاملين في القطاع الصحي، مثل التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات.

وتطرق التقرير إلى نظريات المؤامرة التي روج لها المحافظون ومن بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي رفض الحصول على مساعدة طبية من الولايات المتحدة، وقال إنها قد ترسل أشخاصا بصفتهم أطباء ومعالجين، لكنهم يريدون رؤية "آثار السم الذي أنتجوه شخصيا".

وزعم خامنئي أن الفيروس "صنع خصيصا لإيران باستخدام البيانات الوراثية للإيرانيين، والتي حصلت عليها الولايات المتحدة بوسائل مختلفة".

يذكر أنه على امتداد أسابيع رفض النظام الإيراني الإقرار بتفشي الفيروس في البلاد، وتضاربت الأرقام الرسمية حول أعداد ضحاياه، ليتبين لاحقا أن هناك أزمة، رفض النظام الاعتراف بها منذ البداية.

الصحفي الأميركي من أصل إيراني جيسون رضائيان كتب في مقال سابق على "واشنطن بوست" أن طريقة تعامل النظام مع الأزمة "تزيد الأمور سوءا"، مشيرا إلى أن "الفجوة العميقة بين الشعب الإيراني وحكومته يمكن أن تسهم في انتشار المرض".

وأضاف: "يتناقض الإحساس المفاجئ بالانزعاج بشكل صارخ مع تقليل الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين آخرين سابقا من خطر التهديد الذي يشكله الفيروس".

ويقول رضائيان: "كان يمكن تجنب الكثير من المشكلات الحالية، بعدم التقليل من أهمية الأزمة"، ويضيف: "زاد المسؤولون الإيرانيون من الذعر العام الذي أرادوا تجنبه، وقوضوا شرعيتهم. الناس خائفون، وليس لديهم ثقة في قدرة الدولة على إدارة الأزمة".

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق

الكاظمي يعلن الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في السجون العراقية

النظام الإيراني تعامل مع الأزمة بسلسلة من التناقضات
إيران

إيران.. "نظريات" خامنئي ورسائل "متناقضة" في التعامل مع أزمة كورونا

أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها
الجزائر

فيديو.. جدل بعد إعلان السلطات العثور على طير "أبابيل" في الجزائر

لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد
رياضة

برشلونة يعلن إصابة أومتيتي خلال التدريب

الطقس الدافئ وفيروس كورونا.. "نتائج مخيبة" لدراسة في 144 دولة
أزمة كورونا

الطقس الدافئ وفيروس كورونا.. "نتائج مخيبة" لدراسة في 144 دولة

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
إيران

ظريف للأمم المتحدة: "مستعدون للحوار على جميع المستويات"

استمرت عروض "سيغفريد –روي" أربعة عقود في لاس فيغاس
منوعات

وفاة الساحر الألماني الشهير روي هورن بكورونا

إيران

ظريف للأمم المتحدة: "مستعدون للحوار على جميع المستويات"

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

أرسل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعلن فيه استعداد إيران للانخراط في "أي مستوى من المحادثات حرصا على تطبيق بنود الاتفاق النووي الإيراني بأكملها".

وهاجم ظريف في خطابه الذي أرسله الجمعة، الخطوات "أحادية الجانب" للولايات المتحدة، سواء بالانسحاب من الاتفاق النووي أو تمديد الحصار على الأسلحة المقرر انتهاؤه في أكتوبر، وفقا لنص الخطاب الذي نقله موقع "راديو فردا".

وعندما تم الانتهاء من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2015، وضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ختمه على الاتفاق الذي أصبح قرارا برقم 2231، وكان من بين البنود فرض حظر على إيران فيما يخص تجارة الأسلحة يستمر لخمس سنوات.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أطلقت حملة خلال الأسابيع الماضية من أجل تمديد حظر تجارة الأسلحة على إيران، وذلك بسبب سياسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

ولا يعلم ما إذا كانت ستسأل الولايات المتحدة مجلس الأمن تمديد البند المتعلق بتمديد حظر تجارة الأسلحة أم لا، وذلك بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.

وكان وزير الخارجي الأميركي مايك بومبيو قد قال إن الولايات المتحدة لا تزال جزءا من قرار مجلس الأمن، مما يجعلها تسير في اتجاه تمديد الحظر.

ولا تزال إيران تصر على اتباع منهجها المعتاد في التدخل بشؤون المنطقة ورعاية الإرهاب، إضافة إلى مواصلتها نشاطها النووي رغم المحددات المذكورة في قرار  البرنامج المتفق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة، وفقا لما أشارت إليه الإدارة الأميركية مرارا خلال السنوات الماضية. 

الحرة / ترجمات - واشنطن