ظريف للأمم المتحدة: "مستعدون للحوار على جميع المستويات"

أرسل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعلن فيه استعداد إيران للانخراط في "أي مستوى من المحادثات حرصا على تطبيق بنود الاتفاق النووي الإيراني بأكملها".

وهاجم ظريف في خطابه الذي أرسله الجمعة، الخطوات "أحادية الجانب" للولايات المتحدة، سواء بالانسحاب من الاتفاق النووي أو تمديد الحصار على الأسلحة المقرر انتهاؤه في أكتوبر، وفقا لنص الخطاب الذي نقله موقع "راديو فردا".

وعندما تم الانتهاء من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2015، وضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ختمه على الاتفاق الذي أصبح قرارا برقم 2231، وكان من بين البنود فرض حظر على إيران فيما يخص تجارة الأسلحة يستمر لخمس سنوات.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أطلقت حملة خلال الأسابيع الماضية من أجل تمديد حظر تجارة الأسلحة على إيران، وذلك بسبب سياسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

ولا يعلم ما إذا كانت ستسأل الولايات المتحدة مجلس الأمن تمديد البند المتعلق بتمديد حظر تجارة الأسلحة أم لا، وذلك بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.

وكان وزير الخارجي الأميركي مايك بومبيو قد قال إن الولايات المتحدة لا تزال جزءا من قرار مجلس الأمن، مما يجعلها تسير في اتجاه تمديد الحظر.

ولا تزال إيران تصر على اتباع منهجها المعتاد في التدخل بشؤون المنطقة ورعاية الإرهاب، إضافة إلى مواصلتها نشاطها النووي رغم المحددات المذكورة في قرار البرنامج المتفق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة، وفقا لما أشارت إليه الإدارة الأميركية مرارا خلال السنوات الماضية.