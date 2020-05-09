إيران

محاكمات الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. هيومان رايتس ووتش: إيران تتهرب من المسؤولية

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
محتجون إيرانيون يتظاهرون بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية
محتجون إيرانيون يتظاهرون بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بيانا الجمعة، أدانت فيها احتجاز السلطات الإيرانية 13 شخصا، لا يزالون قيد المحاكمة، بسبب مشاركتهم في مظاهرات نددت بإسقاط النظام طائرة أوكرانية.

واندلعت الاحتجاجات عقب إسقاط السلطات الإيرانية للطائرة الأوكرانية في 8 يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 راكبا، خلال عملية عسكرية أطلقتها ردا على مقتل الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق، وادعت السلطات حينها أن الطائرة أسقطت "عن طريق الخطأ".

وقال مايكل بيج، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة، إن النظام الإيراني مستمر في نهجه بالتهرب من المسؤولية، حيث "يرفض الإدلاء بمعلومات عن طبيعة التحقيقات بخصوص الخطأ المميت".

وأضاف بيج أن القضاء الإيراني لا يضيع أي وقت في سجن من اعترضوا على إسقاط الطائرة.

وذكر تقرير المنظمة أن طالب بكلية هندسة يدعى مصطفى هاشمي زاده، قد غرد في  1 مايو، قائلا إنه قد سجن لمدة خمس سنوات بسبب مشاركته في واحدة من تلك المظاهرات.

ووجهت تهم "التجمهر والإخلال بالأمن الوطني" ضد هاشمي زاده، فيما صدر بحقه حكم إضافي بالسجن لعام آخر، والجلد 74 جلدة.

وحكم القضاء بالسجن ستة أشهر بحق الطالب أمير محمد شريفي بحجة "نشر دعاية سياسية ضد الدولة"، وذلك لاتهامه  بالتقاط صور لضباط يقتحمون سكن الطلبة. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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محتجون إيرانيون يتظاهرون بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية
إيران

محاكمات الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. هيومان رايتس ووتش: إيران تتهرب من المسؤولية

إيران

"القطط الساحرة".. محاولات إيرانية لاختراق شركة "غيلياد" الأميركية للأدوية

رويترز
08 مايو 2020
بررت مجموعة القرصنة التركية "انكا نيفرلير تيم" في منشور على فيسبوك عملها بالقول إن "اليونان تهدد تركيا في بحر إيجه وفي شرق المتوسط، والآن تهدد المؤتمر حول ليبيا".
بررت مجموعة القرصنة التركية "انكا نيفرلير تيم" في منشور على فيسبوك عملها بالقول إن "اليونان تهدد تركيا في بحر إيجه وفي شرق المتوسط، والآن تهدد المؤتمر حول ليبيا".

قالت وكالة رويترز نقلا عن محفوظات متاحة على الإنترنت وباحثين في مجال الأمن السيبراني إن قراصنة على صلة بإيران استهدفوا خلال الأسابيع الماضية موظفين يعملون لدى شركة الأدوية الأميركية "غيلياد ساينس" المنتجة لعقار ريمدسيفير المستخدم لعلاج مرض كوفيد-19 والناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوكالة في تقرير حصري لها حول الموضوع بأنه في واحدة من محاولات القرصنة، أرسل المتسللون في أبريل الماضي صفحة تسجيل دخول وهمية إلى البريد الإلكتروني الخاص  بأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، والذي يتولى الشؤون القانونية وشؤون الشركات بهدف سرقة كلمة المرور، ولم تتأكد رويترز من نجاح هذا الهجوم.

وقالت بريسيلا موريوتشي، من شركة الأمن السيبراني الأميركية "ريكوردد فيوتشر" إن الطريقة التي استخدمت في اختراق هذا المسؤول تم استخدامها في هجمات إلكترونية سابقة لقراصنة إيرانيين يعرفون باسم "شارمينج كيتين" أو "القطط الساحرة".

وقال أوهاد زيدنبيرغ، من شركة "كلير سكاي" الإسرائيلية للأمن السيبراني، الذي يتابع نشاط القراصنة الإيرانيين عن كثب، وحقق في هذه الهجمات، إنها كانت جزءا من محاولة قامت بها مجموعة إيرانية لسرقة حسابات بريد إلكتروني للموظفين في الشركة باستخدام رسائل تنتحل هوية صحفيين.

وأكد باحثان آخران في مجال الأمن السيبراني، لم يكشفا عن هويتهما، إن نطاقات الويب وخوادم الاستضافة التي استخدمت مرتبطة بإيران.

ولم تتمكن رويترز من معرفة ما إذا كانت أي من محاولات القرصنة هذه قد نجحت أو الجهة التي عمل المتسللون الإيرانيون لحسابها أو دوافعهم، لكن بحسب الوكالة، تُظهر هذه المحاولات كيفية تركيز القراصنة الإلكترونيين في جميع أنحاء العالم جهودهم في جمع المعلومات حول مرض كوفيد-19.

وكانت رويترز قد ذكرت في الأسابيع الماضية أن متسللين على صلات بإيران ومجموعات أخرى حاولوا أيضا اختراق منظمة الصحة العالمية.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة قد حذرتا هذا الأسبوع من أن قراصنة مدعومين من دول يهاجمون شركات الأدوية والمؤسسات البحثية التي تعمل على إيجاد علاج للمرض الجديد.

وبينما لم تحدد البلدان أي جهات تم استهدافها، قال شخصان على دراية بالمسألة إن أحد الأهداف كان شركة "غيلياد ساينس"، التي تطور علاج ريمدسيفير، الذي يعتبر العلاج الوحيد المعترف به حتى الآن للمرض الجديد.

وقال موريوشي، المحلل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية: "إن الوصول حتى إلى البريد الإلكتروني للموظفين في شركة الأدوية الغربية المتطورة يمكن أن يمنح الحكومة الإيرانية ميزة في تطوير علاجات ومكافحة المرض".

وتعد إيران من أكثر الدول المتضررة من الفيروس في الشرق الأوسط، وقد وصل إجمالي الإصابات بها حتى الجمعة نحو 104 آلاف حالة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى نحو 6500.

رويترز