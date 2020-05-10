إيران

وباء كورونا.. فوضى في إيران تنذر بموجة عدوى جديدة   

10 مايو 2020
طابور أمام أحد محلات الصرافة بطهران يظهر عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا
طابور أمام أحد محلات الصرافة بطهران يظهر عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا

فيما بدأ العديد من سكان العاصمة الإيرانية يستفيدون من تخفيف قيود الحد من تفشي وباء كورونا، يخشى البعض من موجة عدوى جديدة في هذا البلد الذي لا يزال الأكثر تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وتمتم صاحب متجر يدعى منوشهر قائلا "طابور أغبياء" فيما كان ينظر بازدراء إلى زبائن وقفوا في صف طويل أمام محل صيرفة في حي صادقية بغرب طهران.

وكان العديد منهم يقفون على مسافة قريبة من بعضهم البعض ولم يضع جميعهم أقنعة واقية.

وقال شرطي مرور لوكالة فرانس برس إن طوابير كهذه باتت تشاهد بشكل منتظم منذ إعادة فتح محلات الصيرفة. واشتكى من أن الناس قلما يلتزمون بالقواعد الأساسية لمنع العدوى.

وبدأت الحكومة بتخفيف الضوابط التي وضعت لاحتواء الفيروس خارج طهران في 11 أبريل، معتبرة أن الاقتصاد بحاجة لاستئناف الأنشطة الأساسية الضرورية.

وسمحت للأعمال التجارية الصغيرة في العاصمة بإعادة فتح أبوابها بعد أسبوع على ذلك، قبل أن تسمح لمراكز التسوق باستقبال الزبائن في 21 أبريل والحلاقين الأربعاء.

وسجلت إيران في الثاني من مايو 802 إصابة في أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ مطلع مارس.

غير أن هذا الرقم اليومي الخطير عاد إلى الارتفاع متجاوزا 1500 إصابة السبت لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 106 آلاف إصابة.

"يعرضون حياتنا للخطر"

باتت شوارع العاصمة وأسواق البازار ومراكز التسوق تعج بالحركة بعدما أقفرت تقريبا لأسابيع عقب فرض غالبية القيود في مارس.

وأبدى ميلاد، صاحب متجر في مركز تسوق، معارضة بشأن تخفيف القيود على التنقل.

وقال "جميع هؤلاء الزبائن الذين يدخلون يعرضون حياتنا للخطر- نحن المضطرون على القدوم" إلى العمل.

ويصبح مركز التسوق مكتظا جدا في المساء، حسبما أشار الشاب البالغ 22 عاما والذي لم يكن يضع أي لوازم حماية.

وأودى وباء كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي بحياة قرابة 6600 شخص في إيران منذ الإعلان عن أول وفاتين في مدينة قم في 19 فبراير، بحسب السلطات.

واعتبر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي طهران بمثابة "كعب أخيل" إيران في الحرب على الفيروس.

فالمدينة يسكنها ثمانية ملايين نسمة وهي نقطة جذب لمئات آلاف العمال من محافظات أخرى.

وقررت الحكومة تخفيف الإجراءات حتى مع بقاء طهران في نطاق اللون الأحمر بحسب نظام ألوان يقيم درجة خطورة الوباء في مختلف المحافظات بالأبيض والأصفر والأحمر (من الأقل إلى الأكثر خطورة).

ولا تزال المدارس والجامعات ودور السينما والملاعب مغلقة للحد من العدوى.

"لا يكترثون"

قال خبير الأمراض المعدية في وزارة الصحة مسعود مارديني إن "الناس وعندما كانوا حذرين ساهموا في انخفاض أعداد الإصابات، لكن ما إن اعتبروا أن المرض أقل مدعاة للقلق، شاهدنا الحالات تتزايد".
والارتفاع "يعود في جزء منه لإعادة فتح الأنشطة التجارية وخروج الناس للتسوق" وفق ما صرح لوكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء، لافتا أيضا إلى ازدياد حركة التنقل في محافظة طهران.

وتعهد مسؤولو الصحة بإعادة فرض تدابير صارمة في حال استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع.

لكن العديد من الإيرانيين لا يزالون مصرين أن عليهم العمل لتجنب خراب مالي.

وقال حامد "الحياة تكلف المال" مضيفا "على الناس العودة إلى العمل لأن الفيروس معنا منذ نحو ثلاثة أشهر".

والشاب البالغ 22 عاما كان من بين الذين خرجوا إلى الشارع من دون أقنعة واقية معتبرا أنها "غير فعالة إلى حد كبير".

وقد قطع أكثر من 150 كلم قادما من قم إلى طهران لإنجاز أعمال مصرفية للشركة الخاصة التي يعمل لديها.

ويتعين عليه القيام بهذه الرحلة مرة كل بضعة أيام، ويقول إنه لا يستطيع أن يرفض ذلك خشية أن يخسر وظيفته.
وعلى بعد بضع شوارع كان مارة يشترون الخضار الطازجة والفاكهة المجففة، غالبيتهم من النساء أو الرجال الأكبر سنا، لكن هنا كان غالبية المتسوقين يضعون الكمامات.

وقالت زهراء البالغة 30 عاما وتعمل محاسبة "أعتقد أن نصف الناس فقط ربما يطبقون قواعد الصحة".

وأضافت "الناس إما لا يكترثون أو لا يطيقون" وضع قناع واق.

واشتكى محمد مقاول البناء السابق من أن الكمامات غالية الثمن ومحدودة الكميات.

وقد يتراوح ثمن كمامة طبية يمكن استعمالها مرة واحدة بين 49 الف ريال (30 سنت أميركي، بحسب سعر الصرف غير الرسمي) إلى ما يزيد بعشر مرات أو 15 مرة عن ذلك للكمامة ذات نوعية أفضل وللاستعمال المتعدد.

وقال الرجل البالغ 58 عاما والذي لم يكن يضع كمامة "كان ينبغي بهم توفيرها للناس مجانا".

لكن أكثر ما يقلقه هو الاكتظاظ الشديد على متن الحافلات حيث كثيرا ما يتم تجاهل العلامات الحمراء الموضوعة على نصف المقاعد لمنع الجلوس عليها، ضمن تدابير التباعد الاجتماعي.

وقال إنه يشعر بالاستياء لدى مشاهدة حافلة "على متنها 40 شخصا" خلال رحلته الصباحية وحض السلطات على توفير المزيد من الخدمات.
                
 

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إيران

إيران.. "نظريات" خامنئي ورسائل "متناقضة" في التعامل مع أزمة كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
النظام الإيراني تعامل مع الأزمة بسلسلة من التناقضات
النظام الإيراني تعامل مع الأزمة بسلسلة من التناقضات

سلط تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي الضوء على التناقضات التي شابت استجابة إيران لتفشي فيروس كورونا على أراضيها.

وقال التقرير إن إيران، التي تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس، كانت استجابتها للأزمة عبارة عن "مزيج من التحذيرات المسؤولة من مسؤولي الصحة العامة، وسياسات غير متسقة لرئيس البلاد، ونظريات مؤامرة من المرشد الأعلى" علي خامنئي، وهو ما ترك الشعب غير مدرك لكيفية التصرف مع الأزمة.

وذكر مجلس العلاقات الخارجية أنه قبل أزمة الوباء كانت هناك مشكلات اقتصادية تعاني منها البلاد جراء العقوبات، وكان الشعب "محبطا من أداء الحكومة ليزداد هذا الإحباط مع سوء إدارة أزمة كورونا".

وقد قلل الرئيس الإيراني حسن روحاني من حجم الأزمة في بداية الأمر ولم يأمر بإغلاق البلاد على غرار دول أخرى في الشرق الأوسط، ثم حدث أن سافر الإيرانيون بأعداد كبيرة خلال السنة الجديدة في شهر مارس، وفقا للتقرير.

أعقب ذلك حذر من جانب الرئيس الذي طالب الشعب بالاستماع إلى نصائح المجتمع الطبي، لكن سرعان ما أعادت الحكومة فتح البلاد في أبريل، وهي تصرفات اعتبرها التقرير تحمل "رسائل مختلطة".

ووسط ذلك، كان الإيرانيون مترددين في الامتثال لتعليمات العاملين في القطاع الصحي، مثل التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات.

وتطرق التقرير إلى نظريات المؤامرة التي روج لها المحافظون ومن بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي رفض الحصول على مساعدة طبية من الولايات المتحدة، وقال إنها قد ترسل أشخاصا بصفتهم أطباء ومعالجين، لكنهم يريدون رؤية "آثار السم الذي أنتجوه شخصيا".

وزعم خامنئي أن الفيروس "صنع خصيصا لإيران باستخدام البيانات الوراثية للإيرانيين، والتي حصلت عليها الولايات المتحدة بوسائل مختلفة".

يذكر أنه على امتداد أسابيع رفض النظام الإيراني الإقرار بتفشي الفيروس في البلاد، وتضاربت الأرقام الرسمية حول أعداد ضحاياه، ليتبين لاحقا أن هناك أزمة، رفض النظام الاعتراف بها منذ البداية.

الصحفي الأميركي من أصل إيراني جيسون رضائيان كتب في مقال سابق على "واشنطن بوست" أن طريقة تعامل النظام مع الأزمة "تزيد الأمور سوءا"، مشيرا إلى أن "الفجوة العميقة بين الشعب الإيراني وحكومته يمكن أن تسهم في انتشار المرض".

وأضاف: "يتناقض الإحساس المفاجئ بالانزعاج بشكل صارخ مع تقليل الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين آخرين سابقا من خطر التهديد الذي يشكله الفيروس".

ويقول رضائيان: "كان يمكن تجنب الكثير من المشكلات الحالية، بعدم التقليل من أهمية الأزمة"، ويضيف: "زاد المسؤولون الإيرانيون من الذعر العام الذي أرادوا تجنبه، وقوضوا شرعيتهم. الناس خائفون، وليس لديهم ثقة في قدرة الدولة على إدارة الأزمة".

الحرة / ترجمات - واشنطن