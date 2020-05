إيران تعترف رسميا: مقتل 19 جندياً وإصابة 15 بجروح في حادثة قصف المدمرة

أفادت وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحللين فسروا تغريدة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بطريقة خاطئة، مؤكدة أن هذه التغريدة "لا تدل على رغبته في عقد اتفاق سلام مع الولايات المتحدة".

وأوضحت أن التغريدة مأخوذة من خطاب قديم لخامنئي، وأنه لا يقوم بالتغريد بنفسه وربما اختار أحد مساعديه في وسائل الإعلام الاجتماعية إعادة نشر جزء من خطاب قديم له في ذكرى ميلاد الإمام الحسن بن علي.

وأكدت الوكالة أن سوء تفسير كلمات خامنئي سيكون بمثابة "خيانة" في الوضع الحالي للبلاد.

وكان المرشد الأعلى كتب في تغريدته: "أعتقد أن الإمام الحسن هو أشجع شخصية في تاريخ الإسلام، حيث قام بالتضحية بنفسه وباسمه بين أصحابه المقربين منه، في سبيل المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية القرآن وتوجيه الأجيال القادمة".

#ImamHassan (pbuh) acted in a way that the genuine Islam, which couldn’t be continued in the form of a govt, moved on as a great revolutionary movement.

Due to his actions, #Islam remained as a religion that is against oppression, and is uncompromising, undistorted, and genuine.