إيران

إيران تعترف رسميا: مقتل 19 جندياً وإصابة 15 بجروح في حادثة قصف المدمرة

فرانس برس
11 مايو 2020
مقتل 19 بحارا إيرانيا في قصف مدمرة عن طريق الخطأ
مقتل 19 بحارا إيرانيا في قصف مدمرة عن طريق الخطأ

أعلن الجيش الإيراني الاثنين أن 19 شخصا قتلوا على متن سفينة بحرية تعرّضت لضربة صاروخية صديقة خلال تدريبات في خليج عمان.

وجاء في بيان على موقع الجيش: "بعد ظهر الأحد، وخلال تدريبات كانت تقوم بها عدة سفن تابعة لسلاح البحرية في مياه جاسك وشاباهار، تعرّضت سفينة الدعم الخفيفة كوناراك لحادث"، وأكد البيان أن الحادث أسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 15 أخرين.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن حادثة النيران الصديقة وقعت أمس الأحد بالقرب من ميناء جاسك على بعد 1270 كيلومترا جنوب شرقي طهران في خليج عمان، وأن المدمرة (جماران) أصابت بارجة الدعم (كوناراك) بصاروخC-802.

ووصفت الحادث بالعارض، قائلة إن كنارك كانت قريبة للغاية من الهدف، مؤكداً أن صاروخ المدمرة كان يتوجه صوب أهداف أخرى في الماء.

يذكر أن البارجة كوناراك المصنعة في هولندا ويبلغ طولها 47 مترًا، وسعتها 40 طنًا، دخلت الخدمة عام 2018، وتم إصلاحها عام 2018، وتمكنت من إطلاق صواريخ بحرية وأخرى مضادة للسفن، وعادة ما حمل طاقما مكونا من 20 بحارًا.

وتجري إيران بانتظام تدريبات في المنطقة، وهي مغلقة على مضيق هرمز الاستراتيجي، الممر الاستراتيجي في الخليج العربي الذي يمر منه 20 % من نفط العالم.  

ويأتي الحادث وسط شهور من التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في عام 2018، وفرض عقوبات صارمة على البلاد.

وفي ظل التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني في أواخر أبريل الماضي أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة من أي عدوان في الخليج العربي، رداً على ترامب باستهداف القوارب الإيرانية التي تقوم بمضايقة السفن الأميركية في الخليج.

وهذا الخطأ الجسيم في إطلاق الصواريخ يأتي بعد أشهر من استهداف الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في مطلع يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب على متن طائرة وعددهم 176 راكبا.

فرانس برس

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إيران

ما رسالة خامنئي من تغريدة "الحسن ومعاوية"؟.. وكالة الحرس الثوري تجيب وتتحدث عن "خيانة"

الحرة / ترجمات - دبي
11 مايو 2020
نفت وكالة تسنيم أن يكون هدف تغريدة صلح الحسن ومعاوية التفاوض مع أميركا
نفت وكالة تسنيم أن يكون هدف تغريدة صلح الحسن ومعاوية التفاوض مع أميركا

أفادت وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحللين فسروا تغريدة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بطريقة خاطئة، مؤكدة أن هذه التغريدة "لا تدل على رغبته في عقد اتفاق سلام مع الولايات المتحدة".

وأوضحت  أن التغريدة مأخوذة من خطاب قديم لخامنئي، وأنه لا يقوم بالتغريد بنفسه وربما اختار أحد مساعديه في وسائل الإعلام الاجتماعية إعادة نشر جزء من خطاب قديم له في ذكرى ميلاد الإمام الحسن بن علي.

وأكدت الوكالة أن سوء تفسير كلمات خامنئي سيكون بمثابة "خيانة" في الوضع الحالي للبلاد.

وكان المرشد الأعلى كتب في تغريدته: "أعتقد أن الإمام الحسن هو أشجع شخصية في تاريخ الإسلام، حيث قام بالتضحية بنفسه وباسمه بين أصحابه المقربين منه، في سبيل المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية القرآن وتوجيه الأجيال القادمة".

وقد اعتبر الكثير من المحللين والمراقبين أن تغريدة خامنئي هي بمثابة إشارة لاستعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة، وخاصة أنه استخدم نفس الخطاب عندما توصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، ووصفه بـ "المرونة البطولية".

يذكر أن طهران تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وتفشى فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 107 ألف وقتل نحو نحو 6600 آخرين.

الحرة / ترجمات - دبي