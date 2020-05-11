إيران

خطأ "الأوكرانية" يتكرر.. إيران تعترف بمقتل جندي في استهداف مدمرة بـ"نيران صديقة"

الحرة / ترجمات - دبي
11 مايو 2020
مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بعد استهداف مدمرة عن طريق الخطأ
مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بعد استهداف مدمرة عن طريق الخطأ

حاولت البحرية الإيرانية التخفيف من حجم خسائر استهداف مدمرة إيرانية لأخرى خلال مناورة عسكرية، معلنة عن مقتل جندي فقط وإصابة عدد آخر  وفقاً لوكالة فارس الرسمية.

وحتى أن بيان البحرية لم يذكر أي تفاصيل عن كيفية الوفاة أو الحادثة، مشيرا إلى أن الوفاة حدثت على متن سفينة الصواريخ كوناك.

ويأتي هذا التصريح تزامنا مع تعرض مدمرة إيرانية لنيران صديقة من بارجة عسكرية إيرانية، ما أدى الى سقوط عدد كبير من الجنود بين قتيل ومصاب.

من جهتها، أكدت صحيفة جيروزالم بوست أن العشرات من البحارة الإيرانيين لقوا مصرعهم بعد إطلاق صاروخ من إحدى المدمرات على أخرى عن طريق الخطأ، وأضافت أن الحادث وقع بالقرب من شواطئ عٌمان في الخليج العربي حيث تجري البحرية الإيرانية بانتظام تدريبات عسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن إحدى المدمرات أطلقت صاروخ C-802 على مدمرة كوناك التي دخلت البحرية الإيرانية في 2018، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

يأتي هذا الحادث في ظل التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني في أواخر أبريل الماضي أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة من أي عدوان في الخليج العربي، رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف القوارب الإيرانية التي تقوم بمضايقة السفن الأميركية في الخليج.

كما قامت إيران خلال الأشهر الماضية باستهداف عدد من السفن التجارية في الخليج، بالإضافة إلى استهداف شركة أرامكوا السعودية، مما زاد من التواترات في المنطقة.

وهذا الخطأ الجسيم في إطلاق الصواريخ يأتي بعد أشهر من استهداف الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في مطلع يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب على متن طائرة وعددهم 176 راكبا.

الحرة / ترجمات - دبي

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مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بعد استهداف مدمرة عن طريق الخطأ
إيران

خطأ "الأوكرانية" يتكرر.. إيران تعترف بمقتل جندي في استهداف مدمرة بـ"نيران صديقة"

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إيران

أنباء عن مقتل وإصابة عشرات جنود البحرية الإيرانية بإطلاق صاروخ

الحرة / خاص - واشنطن
11 مايو 2020
السفينة الإيرانية كنارك التي يعتقد إنها تعرضت للصاروخ
السفينة الإيرانية كنارك التي يعتقد إنها تعرضت للصاروخ

قال صحفيون إيرانيون وموقع معارض، الأحد، إن نحو 18 من بحارة الجيش الإيراني قتلوا بنيران صديقة، في "حادث" إطلاق صاروخ تعرضت له بارجة عسكرية إيرانية في منطقة الخليج، بينما لم تؤكد المصادر الرسمية الإيرانية المعلومات حتى الآن.

وبحسب المعلومات، فإن مدمرة إيرانية أطلقت صاروخا بالخطأ مستهدفة بارجة إيرانية أخرى مما تسبب بمقتل "أكثر من أربعين من طواقمها".

ويعتقد أن السفينة الإيرانية التي أطلقت الصاروخ هي فرقاطة تسمى "جماران" دخلت الخدمة قبل نحو عشرة أعوام، وقد أطلقت صاروخا نحو سفينة أصغر تسمى "كنارك"، وفق ما أفادث صفحة إيران إنترناشيونال في تغريدة على تويتر.

وقال الصحفي وحيد حاجي بور نقلا عن مصادره إنه "تم تـأكيد مقتل 18 شخصا على الأقل نتيجة الحادث".

وقال مدونون إيرانيون إن العملية هي جزء من تدريب لإطلاق صاروخ بحري جديد يطلق عليه اسم "نور"

ونشر آخرون تسجيل فيديو لما قالوا إنها عملية نقل جرحى الحادث إلى المستشفى.

ولم يتمكن موقع "الحرة" من تأكيد الأنباء الصادرة عن المدونين في الوقت الحالي.

 

الحرة / خاص - واشنطن