إيران

فيديو للحظة استهداف "كوناراك" وصور لبقايا سفينة الإمداد الإيرانية

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
صورة تظهر حجم الضرر الذي لحق بالمدمرة الإيرانية كوناراك-المصدر موقع ذا درايف
صورة تظهر حجم الضرر الذي لحق بالمدمرة الإيرانية كوناراك-المصدر موقع ذا درايف

على الرغم من التكتم الإيراني الشديد وقلة التفاصيل، نشر موقع ذا درايف المتخصص في الشؤون الأمنية، صورا تكشف مدى الضرر الذي لحق بسفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك"، التي تعرضت لنيران صديقة بصاروخ يوم الأحد في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل 19 بحارا على الأقل.

الصورة تظهر الهيكل العلوي للسفينة الإيرانية وقد طمس بالكامل جراء الضربة الصاروخية

صورة تظهر حجم الضرر الذي لحق بالمدمرة الإيرانية كوناراك-المصدر موقع ذا درايف
صورة تظهر حجم الضرر الذي لحق بالبارجة الإيرانية كوناراك-المصدر موقع ذا درايف

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحادثة وقعت قرب ميناء جاسك على بعد 1270 كيلومترا جنوب شرقي طهران في خليج عمان، وأن المدمرة (جماران) أصابت سفينة الدعم (كوناراك) بصاروخ C-802.

وتجري إيران بانتظام تدريبات في المنطقة، وهي مغلقة على مضيق هرمز الاستراتيجي، الممر الاستراتيجي في الخليج العربي الذي يمر منه 20 بالمئة من نفط العالم. 

وقد تم سحب السفينة إلى ميناء جاسك بعد الضربة الصاروخية، ولكن كما يبدو في الصور، فقد تحطمت تماما ولم يبق منها سوى الهيكل.

ضرر بالغ يلحق بالبارجة الإيرانية كوناراك إثر تعرضها لضربة صاروخية صديقة في خليج عمان-المصدر موقع ذا درايف
ضرر بالغ يلحق بالسفينة الإيرانية كوناراك إثر تعرضها لضربة صاروخية صديقة في خليج عمان-المصدر موقع ذا درايف

ومن المؤكد أن الجيش الإيراني يحرص على عدم تسليط الضوء على مثل هذه المآسي المحرجة، خاصة أنها الثانية بعد أشهر من استهداف الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في مطلع يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب على متن الطائرة وعددهم 176 راكبا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة انطلاق الصاروخ وإصابته السفينة الإيرانية، من دون أن يتسنى لموقع الحرة التحقق من مصداقيته

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية شبه الحكومية قد سعت في بادئ الأمر إلى التقليل من حجم الحادثة، بنقل صور لا تظهر سوى جزء صغير من السفينة الإيرانية المنكوبة، نافية على لسان مسؤولين بحريين تعرضها إلى "دمار كامل".

ولكن  مقاطع مصورة نشرها لاحقا  PressTV كشفت فعلا حجم الضرر الذي لحق بـ"كوناراك"

كما نشرت القناة ذاتها صور الضباط الذين لقوا حتفهم في الحادث

وختم تقرير ذا درايف بالقول "إن حوادث الصواريخ المضادة للسفن التي غالبا ما تعمل بشكل مستقل بعد إطلاقها، ليست جديدة، ولكن خطأ مثل هذا في منطقة متوترة تمر بها نسبة مقدرة من شحنات النفط العالمية، قد يؤدي إلى اندلاع صراع كبير يصعب إيقافه". 

ويأتي الحادث وسط أشهر من التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في عام 2018، وفرض عقوبات صارمة على إيران.

 

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الحرة / وكالات - واشنطن
11 مايو 2020
من احتجاجات عمال المناجم المستمرة منذ نهاية أبريل
من احتجاجات عمال المناجم المستمرة منذ نهاية أبريل | Source: mojahedin

لم يجد عمال مناجم الفحم الحجري في إيران حلا أمام خصخصة قطاعهم إلا الاحتجاج في الشوارع خوفا على وظائفهم التي يعتاشون منها رغم أزمة كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت شبكة إيران إنترناشيونال بالعربي في تغريدة على تويتر مقطع فيديو يظهر احتجاج العمال في منطقة كرمان جنوب شرقي البلاد، وهي مدينة من ثلاث مدن أخرى تشهد احتجاجات بعد بيع الحكومة شركة كرمان للفحم الحجري إلى القطاع الخاص.

ووفق وسائل إعلام معارضة فإن أكثر من 3000 عامل في مدن راور وكوهبنان وزرند توقفوا عن العمل منذ 20 أبريل، معتبرين أن الخصخصة التي تنفذها السلطات حاليا جزء من "نهب ممتلكات الشعب الإيراني".

ويرى عمال المناجم أنفسهم أمام خيار صعب فإما تعرض أمنهم الوظيفي للخطر، وإما إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة إيلنا فإن العمال يتخوفون من إحالتهم إلى تأمين البطالة لتقليل التكاليف، فيما عرضت 45 في المئة من أسهم الشركة في البورصة.

الحرة / وكالات - واشنطن