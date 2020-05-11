إيران

ما رسالة خامنئي من تغريدة "الحسن ومعاوية"؟.. وكالة الحرس الثوري تجيب وتتحدث عن "خيانة"

الحرة / ترجمات - دبي
11 مايو 2020
نفت وكالة تسنيم أن يكون هدف تغريدة صلح الحسن ومعاوية التفاوض مع أميركا
نفت وكالة تسنيم أن يكون هدف تغريدة صلح الحسن ومعاوية التفاوض مع أميركا

أفادت وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحللين فسروا تغريدة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بطريقة خاطئة، مؤكدة أن هذه التغريدة "لا تدل على رغبته في عقد اتفاق سلام مع الولايات المتحدة".

وأوضحت  أن التغريدة مأخوذة من خطاب قديم لخامنئي، وأنه لا يقوم بالتغريد بنفسه وربما اختار أحد مساعديه في وسائل الإعلام الاجتماعية إعادة نشر جزء من خطاب قديم له في ذكرى ميلاد الإمام الحسن بن علي.

وأكدت الوكالة أن سوء تفسير كلمات خامنئي سيكون بمثابة "خيانة" في الوضع الحالي للبلاد.

وكان المرشد الأعلى كتب في تغريدته: "أعتقد أن الإمام الحسن هو أشجع شخصية في تاريخ الإسلام، حيث قام بالتضحية بنفسه وباسمه بين أصحابه المقربين منه، في سبيل المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية القرآن وتوجيه الأجيال القادمة".

وقد اعتبر الكثير من المحللين والمراقبين أن تغريدة خامنئي هي بمثابة إشارة لاستعداده للتفاوض مع الولايات المتحدة، وخاصة أنه استخدم نفس الخطاب عندما توصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، ووصفه بـ "المرونة البطولية".

يذكر أن طهران تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وتفشى فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 107 ألف وقتل نحو نحو 6600 آخرين.

الحرة / ترجمات - دبي

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ما رسالة خامنئي من تغريدة "الحسن ومعاوية"؟.. وكالة الحرس الثوري تجيب وتتحدث عن "خيانة"

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الحرة / ترجمات - دبي
11 مايو 2020
مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بعد استهداف مدمرة عن طريق الخطأ
مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بعد استهداف مدمرة عن طريق الخطأ

حاولت البحرية الإيرانية التخفيف من حجم خسائر استهداف مدمرة إيرانية لأخرى خلال مناورة عسكرية، معلنة عن مقتل جندي فقط وإصابة عدد آخر وفقاً لوكالة فارس الرسمية.

وحتى أن بيان البحرية لم يذكر أي تفاصيل عن كيفية الوفاة أو الحادثة، مشيرا إلى أن الوفاة حدثت على متن سفينة الصواريخ كوناك.
 
من جهته، بث التلفزيون الرسمي الإيراني خبرا على موقعه الإلكتروني عن الحادث وقال، قُصفت سفينة إيرانية بصاروخ عن طريق الخطأ خلال تدريبات بحرية في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن "سفينة ضربت بصاروخ بعد ظهر أمس (الأحد) خلال مناورة عسكرية في مياه بندر جاسك" جنوب إيران، مشيراً إلى أن سفينة الدعم اللوجيستي قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".
 

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تعرض مدمرة إيرانية لنيران صديقة من بارجة عسكرية إيرانية، ما أدى الى سقوط عدد كبير من الجنود بين قتيل ومصاب.

من جهتها، أكدت صحيفة جيروزالم بوست أن العشرات من البحارة الإيرانيين لقوا مصرعهم بعد إطلاق صاروخ من إحدى المدمرات على أخرى عن طريق الخطأ، وأضافت أن الحادث وقع بالقرب من شواطئ عٌمان في الخليج العربي حيث تجري البحرية الإيرانية بانتظام تدريبات عسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن إحدى المدمرات أطلقت صاروخ C-802 على مدمرة كوناك التي دخلت البحرية الإيرانية في 2018، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

يأتي هذا الحادث في ظل التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني في أواخر أبريل الماضي أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة من أي عدوان في الخليج العربي، رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف القوارب الإيرانية التي تقوم بمضايقة السفن الأميركية في الخليج.

كما قامت إيران خلال الأشهر الماضية باستهداف عدد من السفن التجارية في الخليج، بالإضافة إلى استهداف شركة أرامكوا السعودية، مما زاد من التواترات في المنطقة.

وهذا الخطأ الجسيم في إطلاق الصواريخ يأتي بعد أشهر من استهداف الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في مطلع يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب على متن طائرة وعددهم 176 راكبا.

الحرة / ترجمات - دبي