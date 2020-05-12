إيران

"تعويض سري" عن هجوم 2011.. إيران تدفع لبريطانيا 1.6 مليون دولار "من أموال الناس"

الحرة / ترجمات - دبي
12 مايو 2020
أثيرت قضية التعويضات للحكومة البريطانية منذ عام 2014
أثيرت قضية التعويضات للحكومة البريطانية منذ عام 2014

كشف عضو في البرلمان الإيراني عن قيام السلطات الإيرانية بدفع 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.6 مليون دولار أميركي) "من أموال الناس" وبشكل غير علني إلى المملكة المتحدة كتعويض عن الأضرار التي لحقت في الهجوم الذي شنه المتشددون على سفارة لندن عام 2011 في طهران، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "راديو فاردا" الإيراني.

وبحسب النائب المؤيد أحمد مزاني، فقد تم دفع التعويضات لترميم عدة قطع فنية تم تدميرها خلال الهجوم على السفارة.

وأثيرت قضية التعويضات للحكومة البريطانية منذ عام 2014، بعد اتفاق بين طهران ولندن لإعادة فتح سفارتيهما، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل، ولم يتم التأكد من تاريخ الدفع تحديدا.

نقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية (ILNA) الرسمية عن نائب برلماني قوله في جلسة علنية عقدت بتاريخ 10 مايو الفائت إن على وزارة الخارجية التحقيق في القضية وتوضيحها.
 
وجاء هجوم 2011 على السفارة البريطانية في طهران بسبب قرار لندن فرض العديد من العقوبات على إيران تتعلق بمخاوف غربية بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.

وفي 29 نوفمبر 2011، تجمع حوالي 1000 متظاهر بالقرب من السفارة في طهران داعين سلطات بلادهم إلى طرد السفير البريطاني على الفور، وعلى الرغم من أن المسيرة بدأت بهدوء، إلا أن بعض المشاركين، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "الطلاب"، اقتحموا المبنى، وكسروا البوابة، ومزقوا صور الملكة إليزابيث الثانية، ورموا الأوراق واستبدلوا العلم البريطاني بعلم إيران. 

اقتحموا المبنى وكسروا البوابة واستبدلوا العلم البريطاني بعلم إيران

وحينها ومع هذه الفوضى، ابتعدت قوات الأمن الإيرانية المولجة حماية مقر السفارة عندما دخل "الطلاب" المزعومون المبنى.

إشارة إلى ان تصميم المبنى الرئيسي للسفارة البريطانية في وسط طهران، الذي تم الانتهاء منه عام 1876، كان على يد المهندس المعماري البريطاني الشهير جيمس وايلد وهو مزيج فريد من العمارة الغربية والإيرانية، ومن المعروف أيضا أن السفارة البريطانية في طهران هي مكان انعقاد مؤتمر طهران، واجتماع جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت ونستون تشرشل في عام 1943.

وفي الهجوم تضررت العديد من اللوحات التاريخية التي تزين جدران السفارة، بما في ذلك صورة فريدة لفت علي شاه قاجار (1772 - 1834)، بشدة من قبل المهاجمين الذين مزقوها بالسكاكين.

وأكد السفير البريطاني في إيران دومينيك تشيلكوت في عام 2011 أن المتظاهرين اقتحموا مبنى السفارة، ودمروا اللوحات والأثاث، ورشوا الجدران بكتابات معارضة لبريطانيا، وحطموا النوافذ وأخذوا 7 رهائن من موظفي السفارة ولكن بسرعة استلمتهم قوات الأمن. كما سرق المتظاهرون أيضا الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدبلوماسيين البريطانيين، لم يتم القبض على أي من المهاجمين.

الحرة / ترجمات - دبي

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أثيرت قضية التعويضات للحكومة البريطانية منذ عام 2014
إيران

"تعويض سري" عن هجوم 2011.. إيران تدفع لبريطانيا 1.6 مليون دولار "من أموال الناس"

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واشنطن تطالب طهران بإرسال طائرة لاستعادة 11 إيرانيا من الولايات المتحدة

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
واشنطن تدعو طهران لاستعادة 11 إيرانيا من الولايات المتحدة
واشنطن تدعو طهران لاستعادة 11 إيرانيا من الولايات المتحدة

طالبت الولايات المتحدة طهران، الاثنين، بإرسال طائرة لإعادة 11 مواطنا إيرانيا تريد واشنطن ترحيلهم، متهمة إيران بعرقلة عملية عودتهم.

وقال كين كوتشينيلي القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي الأميركي، في عدد من التغريدات على تويتر "لدينا 11 من مواطنيكم، وهم من الأجانب الذين دخلوا (بلدنا) بصورة غير شرعية ونحاول إعادتهم إلى بلدكم. فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم، حسنا. لم لا ترسلون طائرة ونعيدهم جميعا مرة واحدة؟".

 

 

وأضاف أن واشنطن حاولت على مدى شهور إعادة سيروس أصغري أستاذ العلوم الإيراني الذي جرت تبرئته في نوفمبر من سرقة أسرار تجارية، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز بالولايات المتحدة وتؤخر طهران عملية عودته.

ولم يشر كوتشينيلي بأي صورة إلى تبادل السجناء بين البلدين، اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 40 عاما.

وكانت مصادر إيرانية قالت إن تبادل السجناء قيد الإعداد.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق إن طهران سبق وعبرت عن استعدادها لتبادل السجناء منذ بعض الوقت وأن الولايات المتحدة لم ترد بعد.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن ظريف قوله يوم‭ ‬الاثنين "أعلنت في 2018 أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتبادل جميع السجناء الأميركيين في إيران مع جميع الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة أو في دول أخرى تحت ضغط أميركي".

وأضاف "هذا ما نقوله منذ ذلك الحين. لم يرد الأمريكيون علينا حتى الآن".

ودعا البلدان لإطلاق سراح السجناء بسبب تفشي فيروس كورونا.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط، في حين سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب الفيروس.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن ترحل الولايات المتحدة أصغري بمجرد أن يحصل على شهادة طبية تجيز له المغادرة بعد إصابته بفيروس كورونا قبل نحو أسبوعين.

وقالت مصادر إيرانية إن محادثات تجري منذ فترة لتبادل السجناء بين الدولتين وإن واشنطن تتفاوض لإطلاق سراح مايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية معتقل في إيران منذ 2018. وفي منتصف مارس أفرجت السلطات عنه لأسباب صحية لكنه لا يزال في إيران.

وأجرى وزير الخارجية مايك بومبيو محادثة هاتفية مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس، وشكره على "الدور المستمر والبناء" الذي تقوم به سويسرا باعتبارها القوة التي تحمي مصالح واشنطن في إيران ومساعدتها في إعادة المواطنين الأميركيين من ذلك البلد.

الحرة / وكالات - واشنطن