"إجراءات" أميركية محتملة ضد شحنات وقود إيرانية لفنزويلا و"خيارات" أمام ترامب

أبلغ مسؤول "كبير" في الإدارة الأميركية وكالة رويترز، الخميس، أنها تدرس اتخاذ إجراءات ردا على إرسال شحنة وقود من إيران إلى فنزويلا.

وكانت رويترز قد قالت في وقت سابق الخميس إن بيانات تتبع السفن خاصة بشركة "رفينيتيف أيكون" تفيد بأن ناقلة واحدة على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني تبحر صوب فنزويلا، وهو ما قد يساعد في تخفيف مشاكل شح البنزين هناك.

وبحسب البيانات، عبرت الناقلة المتوسطة "كلافل" التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس الأربعاء بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس بميناء بندر عباس الإيراني.

وثمة أربع سفن أخرى من نفس الحجم، ترفع جميعها العلم الإيراني وجرى تحميلها بالوقود عند بندر عباس أو قريبا منه، تقترب من عبور المحيط الأطلسي بعد أن مرت في قناة السويس. ولم تكشف أي منها بعد وجهتها النهائية، وفقا للبيانات.

لكن إحداها، السفينة "فورشين"، تظهر على قائمة ناقلات من المقرر دخولها أحد موانئ فنزويلا، حسبما أفاد مصدر مطلع.

وقال ساسة معارضون إن لديهم معلومات بأن الناقلات الخمس متجهة إلى فنزويلا.

وامتنع المسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يكشف عن هويته، عن تحديد الإجراءات التي تتم دراستها، لكنه قال إنه سيتم تقديم خيارات لترامب.

وأضاف لرويترز أن الولايات المتحدة لديها "درجة عالية من اليقين" بأن حكومة الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو تدفع لإيران أطنانا من الذهب مقابل الوقود.

والجدير بالذكر أن قطاعي النفط في إيران وفنزويلا يخضعان لعقوبات أميركية صارمة. وفنزويلا في حاجة ماسة للبنزين ومنتجات الوقود الأخرى للحفاظ على النشاط اليومي وسط انهيار اقتصادي حدث في عهد مادورو.

وتبلغ طاقة شبكة التكرير الفنزويلية 1.3 مليون برميل يوميا لكنها شبه منهارة بسبب ضعف الاستثمار ونقص أعمال الصيانة في السنوات الأخيرة.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.أس.ايه" في إطار جهود واشنطن للإطاحة بمادورو.