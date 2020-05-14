إيران

مخاوف من "إعدامهم سرا".. العفو الدولية تطالب إيران بالكشف عن أماكن معتقلين

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
اثنان من أصل أربعة مختفين قسريا على يد السلطات الإيرانية بحسب منظمة العفو
اثنان من أصل أربعة مختفين قسريا على يد السلطات الإيرانية بحسب منظمة العفو

طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات الإيرانية، بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة مساجين حكم عليهم بالإعدام، تم نقلهم إلى أماكن غير معروفة.

وقالت المنظمة في بيانها الذي صدر الأربعاء، إن رفض السلطات تزويد عائلات المحتجزين بمعلومات عن أماكنهم، يثير مخاوف تعرضهم للتعذيب أو الإعدام سرا.

وتعرض كل من حسين سيلاوي، وعلي خسرجي، وناصر خفاجيان، للاختفاء القسري منذ 31 مارس الماضي، فيما اختفى هدايت عبدالله بور منذ 9 مايو 2020، ثم تم نقلهم لاحقا إلى أماكن احتجاز أخرى غير معروف، بحسب موقع "راديو فردا" الإيراني.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن اختفائهم القسري قد وقع وسط ارتفاع واضح في عدد عمليات الإعدام منذ أبريل 2020، بما في ذلك السجون التي تسكنها أقليات عرقية، ما يثير المخاوف أكثر بشأن سلامتهم.

في غضون ذلك، أصرت منظمة العفو الدولية على ضرورة كشف السلطات الإيرانية مصير ومكان وجود المعتقلين الثلاثة الذين ينتمون للأقلية العربية في إيران، بجانب عبدالله بور الذي ينتمي للأقلية الكردية.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن المعتلقين الأربعة قد صدر في حقهم أحكام إعدام إثر "محاكمات جائرة للغاية ووسط مزاعم تعذيب خطيرة لم يجر التحقيق فيها".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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اثنان من أصل أربعة مختفين قسريا على يد السلطات الإيرانية بحسب منظمة العفو
إيران

مخاوف من "إعدامهم سرا".. العفو الدولية تطالب إيران بالكشف عن أماكن معتقلين

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من زاوية أخرى

في رثاء الدكتور رياض عصمت

إيران

"إجراءات" أميركية محتملة ضد شحنات وقود إيرانية لفنزويلا و"خيارات" أمام ترامب

رويترز
14 مايو 2020
قال ساسة معارضون إن لديهم معلومات بأن الناقلات الخمس متجهة إلى فنزويلا
قال ساسة معارضون إن لديهم معلومات بأن الناقلات الخمس متجهة إلى فنزويلا

أبلغ مسؤول "كبير" في الإدارة الأميركية وكالة رويترز، الخميس، أنها تدرس اتخاذ إجراءات ردا على إرسال شحنة وقود من إيران إلى فنزويلا.

وكانت رويترز قد قالت في وقت سابق الخميس إن بيانات تتبع السفن خاصة بشركة "رفينيتيف أيكون" تفيد بأن ناقلة واحدة على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني تبحر صوب فنزويلا، وهو ما قد يساعد في تخفيف مشاكل شح البنزين هناك.

وبحسب البيانات، عبرت الناقلة المتوسطة "كلافل" التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس الأربعاء بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس بميناء بندر عباس الإيراني.

وثمة أربع سفن أخرى من نفس الحجم، ترفع جميعها العلم الإيراني وجرى تحميلها بالوقود عند بندر عباس أو قريبا منه، تقترب من عبور المحيط الأطلسي بعد أن مرت في قناة السويس. ولم تكشف أي منها بعد وجهتها النهائية، وفقا للبيانات.

لكن إحداها، السفينة "فورشين"، تظهر على قائمة ناقلات من المقرر دخولها أحد موانئ فنزويلا، حسبما أفاد مصدر مطلع. 

وقال ساسة معارضون إن لديهم معلومات بأن الناقلات الخمس متجهة إلى فنزويلا.

وامتنع المسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يكشف عن هويته، عن تحديد الإجراءات التي تتم دراستها، لكنه قال إنه سيتم تقديم خيارات لترامب.

وأضاف لرويترز أن الولايات المتحدة لديها "درجة عالية من اليقين" بأن حكومة الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو تدفع لإيران أطنانا من الذهب مقابل الوقود. 

والجدير بالذكر أن قطاعي النفط في إيران وفنزويلا يخضعان لعقوبات أميركية صارمة. وفنزويلا في حاجة ماسة للبنزين ومنتجات الوقود الأخرى للحفاظ على النشاط اليومي وسط انهيار اقتصادي حدث في عهد مادورو.

وتبلغ طاقة شبكة التكرير الفنزويلية 1.3 مليون برميل يوميا لكنها شبه منهارة بسبب ضعف الاستثمار ونقص أعمال الصيانة في السنوات الأخيرة. 

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.أس.ايه" في إطار جهود واشنطن للإطاحة بمادورو.

رويترز