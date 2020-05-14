إيران

"مدفون في قصر".. صدقات "إمام الفقراء" تشعل غضب الإيرانيين

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
تفاقمت أوضاع العديد من الإيرانيين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد
تفاقمت أوضاع العديد من الإيرانيين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

أثارت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية محلية الجدل بعد أن أظهرت حجم التناقض فيما يتعلق بمعاناة الإيرانيين الذين يقصدون ضريح الخميني "المتلألئ" للحصول على مساعدات غذائية.

ووفقا لموقع "راديو فاردا" الإيراني فقد تم مؤخرا وضع عبوات فاخرة تحتوي مواد غذائية مخصصة للفقراء والمحتاجين حول ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله روح الله الخميني، وذلك من أجل مساعدتهم في تخطي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

لكن صور هذه المساعدات التي تملأ المواقع الإخبارية الإيرانية أدت إلى اندلاع موجة مفاجئة من الانتقادات الشعبية، بعد أن صدم الناس بالتناقض الصارخ بين ضريح الخميني اللامع وآلاف الإيرانيين الذين يعانون الفقر ويحتاجون لهذه الصدقات من أجل البقاء.

وكتب مواطن إيراني يدعى قاسم محمدي على تويتر "بعد أربعين سنة من ثورة الإمام الخميني، لم يكن من المفترض أن يحتاج الناس إلى الرز والزيت والمعكرونة، التي تم عرضها في مثل هذا المكان الأرستقراطي!".

وأشار مستخدم آخر في تويتر يدعى مجيد إلى أن "إمام الفقراء مدفون في قصر، ومحاط بعبوات غذائية مخصصة للفقراء يحتمل أن تكفيهم لمدة أسبوع واحد فقط".

وذهب الصحفي والناشط السياسي مهدي محموديان أبعد من ذلك بعد أن طالب حفيد الخميني، حسن الخميني، بالاعتذار للشعب عن الصور المثيرة للجدل لحزم المواد الغذائية في ضريح الخميني.

وقال محموديان، الذي سجن عام 2009 لدوره في توثيق عمليات الاغتصاب في السجون الإيرانية، إن "وجود كل عائلة تعتمد على هذه الحزم الغذائية عار على الجميع، ولا سيما عائلتك (حسن الخميني)، هذه الحزم ليست مفخرة، إنها مخزية".

ويكافح العديد من الإيرانيين من أجل تغطية نفقاتهم بسبب ضعف الاقتصاد تحت ضغط العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سوء الإدارة والفساد.

كما تفاقمت أوضاع العديد من الإيرانيين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أثر بشدة على الاقتصاد، حيث أدى إجراءات العزل إلى إغلاق الشركات وخسارة الكثيرين لوظائفهم.

وأظهر استطلاع نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية في أبريل أن تفشي الفيروس التاجي أضر بمصادر الدخل لحوالي 50 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع، فيما قال ما يقرب من 42 في المائة منهم إن شركاتهم أغلقت بسبب الفيروس.

ويتم توزيع المساعدات على الفقراء، وخاصة أولئك المتضررين من جائحة كورونا، من قبل فيلق الحرس الثوري، الذي يقوم بوضعها في الأضرحة الدينية وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لراديو "فاردا" يبدو أن الحرس الثوري يحاول تحسين صورته، خاصة بعد حملة القمع العنيفة التي نفذها ضد المحتجين المناهضين للحكومة في نوفمبر 2019 وراح ضحيتها المئات، بالإضافة إلى مسؤوليته عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير الماضي مما تسبب بقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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إيران

"تطورات رهيبة ومقلقة".. إيران استغلت إجراءات كورونا للتضييق على البهائيين

الحرة / وكالات - دبي
11 يونيو 2020
صور تظهر القادة الدينيين البهائيين الذين اعتقلوا في إيران - شاطئ كوباكبانا في ريو دي جانيرو
صور تظهر القادة الدينيين البهائيين الذين اعتقلوا في إيران - شاطئ كوباكبانا في ريو دي جانيرو

عبّر مجمع البهائيين العالمي في الأمم المتحدة عن تخوفه بعد ارتفاع الضغوط على أبناء الطائفة في إيران ومضايقتهم، مشيراً إلى "تطورات رهيبة ومقلقة" برزت في الأسابيع الأخيرة.

وفي بيان أصدره المجمع، كشف عن استغلال السلطات الإيرانية لإجراءات مكافحة كورونا لتكثيف اضطهاد البهائيين، حيث استُهدف ما لا يقل عن 71 شخصًا في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة عبر أحكام بالسجن والتهديد.
 
وأشار البيان إلى جلسة محاكمة مجموعة من البهائيين في شيراز، هدد خلالها مسؤول المحكمة "باقتلاعهم" من المدينة، وخلصت الجلسة إلى أحكام بالسجن وصلت إلى 13 عاما للمتهمين، كما تم استدعاء 40 بهائيًا في نفس المدينة، كانت قضاياهم معلقة لأشهر وهو ما يمثل عددًا غير مسبوق من استدعاء المحكمة ضد البهائيين في مدينة واحدة في السنوات الأخيرة.

وقال باني دوغال، ممثل المجتمع البهائي الدولي لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن "مثل هذا التصريح الفظيع من قبل المسؤول هو دليل واضح على التعصب الديني والتحيز الذي يواجهه البهائيون في إيران"، موضحا أن ذلك "دليل واضح على الظلم ضد الطائفة في النظام القضائي".

واعتبر أن ذلك "لا يظهر فقط غياب سيادة القانون والتمييز الشديد الذي يعامل به البهائيون في النظام القضائي الإيراني، بل يهدف إلى تخويف أبناء الطائفة، والضغط النفسي الشديد على المستهدفين بشكل مباشر، وكذلك أسرهم وجميع البهائيين في إيران".

وأوضح بيان المجمع أنه بالإضافة إلى شيراز، تم إلقاء القبض على بهائيين في بيرجند وغيمشهر وأصفهان وكراج وكرمنشاه ويزد، حيث تم استدعاءبعضهم إلى المحكمة، وسجن بعض آخر لمجرد معتقداتهم في الأسابيع الأخيرة. 
 
وتأتي الضغوط الأخيرة على البهائيين في الوقت الذي كثفت فيه وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للدولة التشهير العلني بهم من خلال نشر المعلومات مضللة ومنسقة، وسجل المجتمع البهائي الدولي منذ مطلع العام حتى اليوم أكثر من 3000 مقالة عن دعاية مناهضة للبهائيين، وتضاعفت هذه الأرقام من يناير إلى أبريل، بحسب المجمع.

ويتعرض البهائيون، أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، للاضطهاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ودعت مذكرة سرية وافق عليها المرشد الأعلى في إيران عام 1991 إلى منع "تقدم وتنمية" الطائفة البهائية من خلال حظر دخولهم إلى المدارس والجامعات وتعطيل قدرتهم على العمل، بحسب بيان المجمع.

 ويعرف مجمع البهائيين العالمي أو "الجامعة البهائيّة العالميّة" نفسه بأنه يؤازر منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، وتم تسجيله كمنظّمة غير حكوميّة في الأمم المتّحدة عام 1948، ويتمتّع حاليًا بالصفة الاستشاريّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (UNICEF)، بالإضافة إلى صفة اعتمادية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ودائرة المعلومات العامّة في الأمم المتّحدة.

الحرة / وكالات - دبي