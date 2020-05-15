إيران

تصريحات لروحاني عن أجر قتلى السفينة الإيرانية تثير انتقادات

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
مقطع مصور يظهر الرئيس روحاني غاضبا وبيدين ترتجفان حلال خطبة الجمعة بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي
مقطع مصور يظهر الرئيس روحاني غاضبا وبيدين ترتجفان حلال خطبة الجمعة بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي

انتقد مغردون تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر فيها أن أجر القتلى الإيرانيين الذين قضوا بنيران صديقة "أكبر 10 مرات من قتلى البر".

وقال روحاني في تعليقه على مقتل 19 شخصا وإصابة 15 من طاقم سفينة كوناراك الأحد الماضي: "وفقا للروايات، فإن أجر القتال والاستشهاد في البحر أکثر بعشر مرات من البر":

 

وأثارت هذه التصريحات الاستغراب خاصة أن هؤلاء لم يقضوا في معركة، ولكن في تعرض السفينة لصاروخ أطلق بالخطأ من سفينة دعم في خليج عمان الأحد.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عبر معلقون عن رأيهم في هذه التصريحات واتهم البعض النظام بالتسبب عمدا في قتل أفراد البحرية.

وهذه عينة من التعليقات:

 

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت الإثنين أن صاروخا إيرانيا أصاب سفينة البحرية الإيرانية كوناراك بالقرب من ميناء جاسك، على بعد 1270 كيلومترا جنوب شرق طهران في خليج عمان. 

وأوضحت السلطات أن كوناراك كانت قريبة جدا من السفينة.

ولم تستبعد طهران فرضية وقوع "عمل عدائي"، فبعد أن أقرت إيران في بادئ الأمر بأن الحادث كان عرضيا، موضحة في فيديو أن جهاز القذائف الصاروخية تعرض لخلل عطـَّل رأسه الحربي وأعطاه توجيهات خاطئة تسببت في إصابة سفينة الدعم. 

لكن الموقع العسكري لم يستبعد في ذات الوقت، أن يكون الحادث نتيجة "حرب إلكترونية من قبل العدو"، لكن الفيديو لم يقدم أي دليل يدعم الادعاء.

وقدم الجيش الأميركي تعازيه الخميس لإيران في حادث "نيران صديقة"، ووصف السلاح المستخدم في الحادث بأنه صاروخ كروز مضاد للسفن.

وقال النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن القوة قدمت "تعازينا الصادقة للشعب الإيراني في الخسائر الفادحة في الأرواح".
  
وأضاف: "في الوقت الذي نشعر فيه بالقلق من أن هذا الحادث وقع على مقربة شديدة من ممر الشحن الدولي عالي الحركة، وفي الوقت الذي تركز فيه معظم المنطقة على محاربة كوفيد-19، فإن الخسارة غير الضرورية في الأرواح أمر مؤسف".

الحرة - واشنطن

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إيران

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إيران

3 "ضربات" للحرس الثوري في "معركة داخلية" بإيران

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
روحاني والجناح الموالي له بدأ يحقق مكاسب مؤخرا على حساب الحرس الثوري نتيجة الأخطاء التي ارتكبها
روحاني والجناح الموالي له بدأ يحقق مكاسب مؤخرا على حساب الحرس الثوري نتيجة الأخطاء التي ارتكبها

يتصاعد الصراع في إيران بين حكومة الرئيس المنتخب حسن روحاني والدولة الموازية بقيادة الحرس الثوري المدعوم من المرشد علي خامنئي، وفقا لتقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" الجمعة.

وقال التقرير إن روحاني والجناح الموالي له بدأ يحقق مكاسب مؤخرا على حساب الحرس الثوري نتيجة الأخطاء التي ارتكبها والمتمثلة بإسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي واستهداف سفينة حربية إيرانية عن طريق الخطأ هذا الشهر.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية متورطة حاليا في معركة داخلية ضد الفصائل المتشددة في الحرس الثوري للسيطرة على قرارات معالجة البلاد لأزمة فيروس كورونا.

وينقل الموقع عن مسؤول استخبارات إقليمي القول إن "خامنئي والحرس الثوري قللوا من حجم مشكلة فيروس كورونا منذ أن ضرب رجالهم بشدة في قم".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث عن مسائل تتعلق بدولة منافسة، أن "مسؤولي الأمن القومي المرتبطين بخامنئي أجبروا الحكومة على تخفيف القيود، مما أدى إلى زيادة في الإصابات في جميع أنحاء البلاد في أبريل".

وينقل الموقع عن مصدر آخر القول إن "الأرقام التي نشرها الإيرانيون منذ أواخر أبريل مشبوهة للغاية، لأن لدينا مؤشرات أن الحرس الثوري لا يبلغ عن الحالات داخل مؤسساته الصحية والعسكرية، وربما يخفي التقارير الواردة من مناطق أخرى".

وأشار إلى أن "قيادة الحرس الثوري قررت أن هذه قضية أمن قومي، حيث أن الإعلان عن الكثير من الحالات ستجعل إيران تبدو غير كفؤة وضعيفة في وجه الضغوط الأميركية".

وبالعودة للمصدر للمسؤول الاستخباري الإقليمي، يشير موقع "بزنس إنسايدر" إلى 3 ضربات تلقاها الحرس الثوري الإيراني هي "حادثة النيران الصديقة للسفينة الإيرانية وكذلك مأساة الطائرة الأوكرانية التي أعطت لروحاني زخما وادعاء مشروعا بأن الحرس الثوري فشل في مسؤولياته الدولية، بالإضافة إلى الفشل الداخلي المتمثل بطريقة تعامل الحرس مع انتشار فيروس كورونا في البلاد".

الحرة / ترجمات - واشنطن