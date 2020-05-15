تصريحات لروحاني عن أجر قتلى السفينة الإيرانية تثير انتقادات

انتقد مغردون تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر فيها أن أجر القتلى الإيرانيين الذين قضوا بنيران صديقة "أكبر 10 مرات من قتلى البر".

وقال روحاني في تعليقه على مقتل 19 شخصا وإصابة 15 من طاقم سفينة كوناراك الأحد الماضي: "وفقا للروايات، فإن أجر القتال والاستشهاد في البحر أکثر بعشر مرات من البر":

روحاني تعليقاً على مقتل 19 عنصر من البحرية الإيرانية في حادثة قصف بارجة كنارك، لدينا أحاديث تقول : أجر القتال والشهادة في البحر أکثر بعشر مرات من البر.🌝 pic.twitter.com/cbEA9mAUlT — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) May 15, 2020

وأثارت هذه التصريحات الاستغراب خاصة أن هؤلاء لم يقضوا في معركة، ولكن في تعرض السفينة لصاروخ أطلق بالخطأ من سفينة دعم في خليج عمان الأحد.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عبر معلقون عن رأيهم في هذه التصريحات واتهم البعض النظام بالتسبب عمدا في قتل أفراد البحرية.

وهذه عينة من التعليقات:

يغيرون الأجور على كيفهم 😅 — fatimah mohammad (@fatimah_graphic) May 14, 2020

اي واذا بالجو يصير عشرين مره اما اذا بنفق تحت الارض هذي له حسبه صعبه شوي 🧐 — حمد بن طواله (@xxxf16xxx) May 15, 2020

ولهذا الإرهابيين اسقطوهم في البحر كي ياخذوا اجر اكبر على تفسير روحاني — عبد الرزاق الدليمي (@GLmmGUPoN71KXX1) May 15, 2020

لماذا لا يقتلون الشعب الايراني من أجل

دخلوا الجنه على طول — ابوداوددددددددددددد. (@abumalek108) May 15, 2020

هم قتلوهم متعمدين وسوو لهم فلم على اساس بالخطا ، افلام هنديه ماتمشي علينا — nor-al shams (@noooralsams) May 15, 2020

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت الإثنين أن صاروخا إيرانيا أصاب سفينة البحرية الإيرانية كوناراك بالقرب من ميناء جاسك، على بعد 1270 كيلومترا جنوب شرق طهران في خليج عمان.

وأوضحت السلطات أن كوناراك كانت قريبة جدا من السفينة.

ولم تستبعد طهران فرضية وقوع "عمل عدائي"، فبعد أن أقرت إيران في بادئ الأمر بأن الحادث كان عرضيا، موضحة في فيديو أن جهاز القذائف الصاروخية تعرض لخلل عطـَّل رأسه الحربي وأعطاه توجيهات خاطئة تسببت في إصابة سفينة الدعم.

لكن الموقع العسكري لم يستبعد في ذات الوقت، أن يكون الحادث نتيجة "حرب إلكترونية من قبل العدو"، لكن الفيديو لم يقدم أي دليل يدعم الادعاء.

وقدم الجيش الأميركي تعازيه الخميس لإيران في حادث "نيران صديقة"، ووصف السلاح المستخدم في الحادث بأنه صاروخ كروز مضاد للسفن.

وقال النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن القوة قدمت "تعازينا الصادقة للشعب الإيراني في الخسائر الفادحة في الأرواح".



وأضاف: "في الوقت الذي نشعر فيه بالقلق من أن هذا الحادث وقع على مقربة شديدة من ممر الشحن الدولي عالي الحركة، وفي الوقت الذي تركز فيه معظم المنطقة على محاربة كوفيد-19، فإن الخسارة غير الضرورية في الأرواح أمر مؤسف".