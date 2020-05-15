إيران

3 "ضربات" للحرس الثوري في "معركة داخلية" بإيران

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
روحاني والجناح الموالي له بدأ يحقق مكاسب مؤخرا على حساب الحرس الثوري نتيجة الأخطاء التي ارتكبها
روحاني والجناح الموالي له بدأ يحقق مكاسب مؤخرا على حساب الحرس الثوري نتيجة الأخطاء التي ارتكبها

يتصاعد الصراع في إيران بين حكومة الرئيس المنتخب حسن روحاني والدولة الموازية بقيادة الحرس الثوري المدعوم من المرشد علي خامنئي، وفقا لتقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" الجمعة.

وقال التقرير إن روحاني والجناح الموالي له بدأ يحقق مكاسب مؤخرا على حساب الحرس الثوري نتيجة الأخطاء التي ارتكبها والمتمثلة بإسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي واستهداف سفينة حربية إيرانية عن طريق الخطأ هذا الشهر.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية متورطة حاليا في معركة داخلية ضد الفصائل المتشددة في الحرس الثوري للسيطرة على قرارات معالجة البلاد لأزمة فيروس كورونا.

وينقل الموقع عن مسؤول استخبارات إقليمي القول إن "خامنئي والحرس الثوري قللوا من حجم مشكلة فيروس كورونا منذ أن ضرب رجالهم بشدة في قم".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث عن مسائل تتعلق بدولة منافسة، أن "مسؤولي الأمن القومي المرتبطين بخامنئي أجبروا الحكومة على تخفيف القيود، مما أدى إلى زيادة في الإصابات في جميع أنحاء البلاد في أبريل".

وينقل الموقع عن مصدر آخر القول إن "الأرقام التي نشرها الإيرانيون منذ أواخر أبريل مشبوهة للغاية، لأن لدينا مؤشرات أن الحرس الثوري لا يبلغ عن الحالات داخل مؤسساته الصحية والعسكرية، وربما يخفي التقارير الواردة من مناطق أخرى".

وأشار إلى أن "قيادة الحرس الثوري قررت أن هذه قضية أمن قومي، حيث أن الإعلان عن الكثير من الحالات ستجعل إيران تبدو غير كفؤة وضعيفة في وجه الضغوط الأميركية".

وبالعودة للمصدر للمسؤول الاستخباري الإقليمي، يشير موقع "بزنس إنسايدر" إلى 3 ضربات تلقاها الحرس الثوري الإيراني هي "حادثة النيران الصديقة للسفينة الإيرانية وكذلك مأساة الطائرة الأوكرانية التي أعطت لروحاني زخما وادعاء مشروعا بأن الحرس الثوري فشل في مسؤولياته الدولية، بالإضافة إلى الفشل الداخلي المتمثل بطريقة تعامل الحرس مع انتشار فيروس كورونا في البلاد".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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إيران

3 "ضربات" للحرس الثوري في "معركة داخلية" بإيران

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إيران

مخاوف من "إعدامهم سرا".. العفو الدولية تطالب إيران بالكشف عن أماكن معتقلين

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
اثنان من أصل أربعة مختفين قسريا على يد السلطات الإيرانية بحسب منظمة العفو
اثنان من أصل أربعة مختفين قسريا على يد السلطات الإيرانية بحسب منظمة العفو

طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات الإيرانية، بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة مساجين حكم عليهم بالإعدام، تم نقلهم إلى أماكن غير معروفة.

وقالت المنظمة في بيانها الذي صدر الأربعاء، إن رفض السلطات تزويد عائلات المحتجزين بمعلومات عن أماكنهم، يثير مخاوف تعرضهم للتعذيب أو الإعدام سرا.

وتعرض كل من حسين سيلاوي، وعلي خسرجي، وناصر خفاجيان، للاختفاء القسري منذ 31 مارس الماضي، فيما اختفى هدايت عبدالله بور منذ 9 مايو 2020، ثم تم نقلهم لاحقا إلى أماكن احتجاز أخرى غير معروف، بحسب موقع "راديو فردا" الإيراني.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن اختفائهم القسري قد وقع وسط ارتفاع واضح في عدد عمليات الإعدام منذ أبريل 2020، بما في ذلك السجون التي تسكنها أقليات عرقية، ما يثير المخاوف أكثر بشأن سلامتهم.

في غضون ذلك، أصرت منظمة العفو الدولية على ضرورة كشف السلطات الإيرانية مصير ومكان وجود المعتقلين الثلاثة الذين ينتمون للأقلية العربية في إيران، بجانب عبدالله بور الذي ينتمي للأقلية الكردية.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن المعتلقين الأربعة قد صدر في حقهم أحكام إعدام إثر "محاكمات جائرة للغاية ووسط مزاعم تعذيب خطيرة لم يجر التحقيق فيها".

الحرة / ترجمات - واشنطن