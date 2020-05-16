إيران

"إشعال النار" بضريح يهودي في إيران... ومطالبات بمحاسبة طهران

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
يقع ضريح أستر ومردخاي في همدان، إحدى أقدم مدن إيران
يقع ضريح أستر ومردخاي في همدان، إحدى أقدم مدن إيران

أعلن الجمعة مدير "رابطة مكافحة التشهير"، وهي منظمة يهودية مقرها الولايات المتحدة، أن ضريحا يهوديا مقدسا في إيران تم إشعال النيران فيه أثناء الليل.

وكتب جوناثان غرينبلات، الذي يترأس المنظمة المعنية بمكافحة معادة السامية، في تغريدة أن ضريح أستر ومردخاي في مدينة همدان التاريخية تعرض للحرق، مطالبا السلطات الإيرانية بمحاسبة المتورطين في هذا العمل "المعادي للسامية" وتقديمهم للعدالة، والتعهد "بحماية الأماكن المقدسة لجميع الأقليات الدينية في إيران":


وأستر ومردخاي يعدان من الشخصيات التاريخية المهمة في الذاكرة اليهودية وبات موقع دفنهما معلما هاما لليهود وهواة التاريخ حول العالم، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

المبعوث الأميركي الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية إيلان كار عبر في تغريدة الجمعة أيضا عن إدانته الشديدة للهجوم لافتا إلى أنه جاء بعد تهديد أطلق ضد الموقع في فبراير الماضي. 

وقال الدبلوماسي الأميركي إن "النظام الإيراني هو الراعي الرئيسي في العالم لمعاداة السامية" ودعا إيران إلى "وقف التحريض وحماية المجتمع اليهودي والأقليات الأخرى" هناك:


الاتحاد اليهودي الأميركي الإيراني في نيويورك وأعضاء الجالية اليهودية الإيرانية في نيويورك أيضا عبروا في بيان عن "صدمتهم وحزنهم"، ودعوا الحكومة الإيرانية إلى إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة "على هذا العمل البربري الذي يمثل إهانة لهذا الموقع المقدس واتخاذ خطوات لحماية المواقع الأخرى ذات الأهمية الدينية والتاريخية".

وجاء في بيان لمؤسسة "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى" أن "هذا العمل البغيض وغير المعقول لا يمثل فقط اعتداء صارخا على اليهود واليهودية، بل اعتداء على جميع المؤمنين، ويجب إدانته بشكل لا لبس فيه من قبل المجتمع الدولي".

الناشط غانم نسيبة عبر في تغريدة عن إدانته لـ"الأعمال البربرية التي يقوم بها نظام طهران" وطالب المجتمع الدولي "بالتحرك على الفور للتحقيق ومحاسبة النظام عن أي ضرر":

وكانت منظمة معنية بحقوق الإنسان في إيران تسمى "التحالف من أجل حقوق جميع الأقليات" قد قالت في تغريدة في فبراير الماضي إن أفرادا ينتمون لميليشيا "الباسيج" الإيرانيية حاولوا اقتحام الموقع التاريخي انتقاما من خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

والمعروف أن النظام الإيراني يرفض حق إسرائيل في الوجود وينكر حدوث المحرقة.  وقد وصف بنيامين نتانياهو خلال خطاب ألقاه في ذكرى المحارق النازية العام الماضي إيران بأنها "أكثر الأنظمة معاداة للسامية على وجه الأرض".

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

حظي المشروع بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتا
اقتصاد

مجلس النواب الأميركي يوافق على حزمة اقتصادية جديدة

اللقاح سيكون "واسع النطاق" وسيتوفر لشركاء الولايات المتحدة في الخارج
أميركا

300 مليون لقاح لكورونا بحلول يناير في الولايات المتحدة

كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين رلاري كودلو
اقتصاد

ترامب ليس متيّما به"..البيت الأبيض يعلق على الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين"

قراصنة الفدية في تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة
أميركا

قراصنة يهددون بتسريب معلومات "ضارة" عن ترامب

لم تعلن تفاصيل فورا عن حجم الأضرار الناجمة عن "الانفجار"
سوريا

ناشطون: غارة إسرائيلية تستهدف ميليشيات إيران في حلب السورية

فيديو لصلاة الجنازة على مريض توفي بكورونا من قبل عاملين صحيين
منوعات

فيديو من مصر.. رفض أهله غسله فأدى الطاقم الصحي المهمة

يقع ضريح أستر ومردخاي في همدان، إحدى أقدم مدن إيران
إيران

"إشعال النار" بضريح يهودي في إيران... ومطالبات بمحاسبة طهران

إيران

إيران تلوح باستخدام مواردها العسكرية لإنقاذ محاصيلها الزراعية

الحرة / وكالات - واشنطن
15 مايو 2020
أسراب الجراد الصحراوي تغزو إيران
أسراب الجراد الصحراوي تغزو إيران

لوحت وزارة الزراعة الإيرانية الجمعة، بإمكانية تدخل المؤسسة العسكرية من أجل مكافحة الجراد الذي غزا جنوب البلاد للعام الثاني على التوالي.

وتواجه إيران خطر تدمير محاصيل زراعية بقيمة سبعة مليارات دولار بسبب غزو جراد يعتبر الأسوأ خلال عقود، في وقت تتضاعف فيه المشاكل على إيران بسبب تفشي فيروس كورونا ومواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن العقوبات.

وقال متحدث باسم قطاع وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة الإيرانية، محمد رضا مير، إن الجراد الصحراوي قد هاجم أكثر من 494 ألف فدان من البساتين والمزارع، في سبع محافظات إيرانية من أصل 31.

وتمتد المناطق المتأثرة من حدوج إيران الشرقية مع باكستان، إلى الحدود الجنوبية الغربية مع العراق، فيما تشير التوقعات إلى ازدياد الأراضي المتأثرة لتصل إلى مليون فدان، بحسب وكالة رويترز.

وقال مير لوكالة إلنا شبه الرسمية إن "المؤسسة العسكرية تعهدت بالمساعدة في محاربة الجراد الصحراوي، وذلك يتضمن منح المركبات المخصصة للتضاريس الصعبة، لاستخدامها في الأماكن التي يصعب الوصول إليها".

وأضاف مير "العام الماضي، ساعدتنا المؤسسة العسكرية بالموظفين والمركبات، وكانت هذه خطوة كبيرة".

الحرة / وكالات - واشنطن