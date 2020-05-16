إيران

إيران أنفقت 4.5 مليار دولار لإنشاء "إنترنت خاصة"

16 مايو 2020
ستمنع شبكة الإنترنت المحلية المستخدمين من الحصول على البيانات من خارج إيران، وتزيد الرقابة على المحتوى
ستمنع شبكة الإنترنت المحلية المستخدمين من الحصول على البيانات من خارج إيران، وتزيد الرقابة على المحتوى

الحرة / ترجمات - واشنطن - قدر مركز بحوث بالبرلمان الإيراني أنه تم إنفاق نحو 4.5 مليار دولار على إنشاء شبكة إنترنت وطنية، في إطار مساعي السلطات للسيطرة على تدفق المعلومات وعزل البلاد عن العالم الخارجي.

ووفقا لموقع "راديو فاردا" الإيراني ومقره براغ ستمنع شبكة الإنترنت المحلية المستخدمين من الحصول على البيانات من خارج إيران، وتزيد الرقابة على المحتوى وتوفر الوصول إلى البيانات المصرح بها فقط.

كما لا يمكن لمستخدمي الإنترنت المحلية الاستعانة بشبكات "VPN" التي يستخدمها العديد من الإيرانيين للوصول إلى المواقع المحجوبة. 

وتقيد إيران، التي يسيطر عليها رجال الدين الشيعة، الوصول إلى شبكة الويب العالمية منذ عقدين، ولكن فكرة شبكة إنترانت إيرانية فقط، اقترحت من قبل إدارة الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد لأول مرة في عام 2005.

وانتقد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مرارا عدم إحراز تقدم في إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية.

ويقول موقع "راديو فاردا" إن هناك الملايين من المواقع المحجوبة في إيران، معظمها مواقع إباحية، وهناك أيضا مواقع إخبارية وسياسية تعتبرها طهران مصدر تهديد حقيقي للنظام السياسي في البلاد.

وخلال الاحتجاجات المتكررة المناهضة للنظام الإيراني في السنوات الأخيرة، تم منع وصول المستخدمين إلى الإنترنت وتعطيل جميع أنظمة المراسلة من قبل أجهزة المخابرات والأمن.

وضخت إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني ملايين الدولارات لإنشاء شبكة الإنترنت المحلية، وقدمت حوافز مالية لإغراء الإيرانيين على استخدامها ليس داخل إيران وحسب بل في جميع أنحاء العالم.

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إيران

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إيران

"إشعال النار" بضريح يهودي في إيران... ومطالبات بمحاسبة طهران

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
يقع ضريح أستر ومردخاي في همدان، إحدى أقدم مدن إيران
يقع ضريح أستر ومردخاي في همدان، إحدى أقدم مدن إيران

أعلن الجمعة مدير "رابطة مكافحة التشهير"، وهي منظمة يهودية مقرها الولايات المتحدة، أن ضريحا يهوديا مقدسا في إيران تم إشعال النيران فيه أثناء الليل.

وكتب جوناثان غرينبلات، الذي يترأس المنظمة المعنية بمكافحة معادة السامية، في تغريدة أن ضريح أستر ومردخاي في مدينة همدان التاريخية تعرض للحرق، مطالبا السلطات الإيرانية بمحاسبة المتورطين في هذا العمل "المعادي للسامية" وتقديمهم للعدالة، والتعهد "بحماية الأماكن المقدسة لجميع الأقليات الدينية في إيران":


وأستر ومردخاي يعدان من الشخصيات التاريخية المهمة في الذاكرة اليهودية وبات موقع دفنهما معلما هاما لليهود وهواة التاريخ حول العالم، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

المبعوث الأميركي الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية إيلان كار عبر في تغريدة الجمعة أيضا عن إدانته الشديدة للهجوم لافتا إلى أنه جاء بعد تهديد أطلق ضد الموقع في فبراير الماضي. 

وقال الدبلوماسي الأميركي إن "النظام الإيراني هو الراعي الرئيسي في العالم لمعاداة السامية" ودعا إيران إلى "وقف التحريض وحماية المجتمع اليهودي والأقليات الأخرى" هناك:


الاتحاد اليهودي الأميركي الإيراني في نيويورك وأعضاء الجالية اليهودية الإيرانية في نيويورك أيضا عبروا في بيان عن "صدمتهم وحزنهم"، ودعوا الحكومة الإيرانية إلى إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة "على هذا العمل البربري الذي يمثل إهانة لهذا الموقع المقدس واتخاذ خطوات لحماية المواقع الأخرى ذات الأهمية الدينية والتاريخية".

وجاء في بيان لمؤسسة "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى" أن "هذا العمل البغيض وغير المعقول لا يمثل فقط اعتداء صارخا على اليهود واليهودية، بل اعتداء على جميع المؤمنين، ويجب إدانته بشكل لا لبس فيه من قبل المجتمع الدولي".

الناشط غانم نسيبة عبر في تغريدة عن إدانته لـ"الأعمال البربرية التي يقوم بها نظام طهران" وطالب المجتمع الدولي "بالتحرك على الفور للتحقيق ومحاسبة النظام عن أي ضرر":

وكانت منظمة معنية بحقوق الإنسان في إيران تسمى "التحالف من أجل حقوق جميع الأقليات" قد قالت في تغريدة في فبراير الماضي إن أفرادا ينتمون لميليشيا "الباسيج" الإيرانيية حاولوا اقتحام الموقع التاريخي انتقاما من خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

والمعروف أن النظام الإيراني يرفض حق إسرائيل في الوجود وينكر حدوث المحرقة.  وقد وصف بنيامين نتانياهو خلال خطاب ألقاه في ذكرى المحارق النازية العام الماضي إيران بأنها "أكثر الأنظمة معاداة للسامية على وجه الأرض".

الحرة / ترجمات - واشنطن