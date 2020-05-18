إيران

"شحنة فنزويلا" ترفع مستوى التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تشكو وتهدد

رويترز
18 مايو 2020
إيران تشكو أميركا في الأمم المتحدة بشأن شحنة نفط إيرانية متجهة إلى فنزويلا
إيران تشكو أميركا في الأمم المتحدة بشأن شحنة نفط إيرانية متجهة إلى فنزويلا

شكت إيران للأمم المتحدة واستدعت السفير السويسري الممثل للمصالح الأميركية في طهران بشأن إجراءات محتملة قد تتخذها الولايات المتحدة ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبلغ "رويترز" يوم الخميس بأن واشنطن تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

ويخضع قطاع النفط في فنزويلا وإيران لعقوبات أميركية وامتنع المسؤول الأميركي عن تحديد الإجراءات المحتملة.

وطبقا للموقع الإلكتروني للخارجية الإيرانية سلم نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة للسفير يوم الأحد تحذر من مغبة أي تهديد أميركي للناقلات الإيرانية.

كما كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال ظريف لغوتيريش إن إيران "تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والضرورية والتصرف بحسم... لتأمين حقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة سياسات والممارسات غير القانونية هذه".

وأضاف: "تهدد دبلوماسية الزوارق الحربية المهيمنة بشكل خطير حرية التجارة والملاحة الدولية والتدفق الحر لموارد للطاقة... هذه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قسرية لتعطيل بيع النفط الإيراني تمثل تصعيدا خطيرا".

وأفادت بيانات تتبع السفن من "رفينيتيف أيكون" يوم الأربعاء بأن ناقلة واحدة على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني تبحر صوب فنزويلا التي تعيش أزمة خانقة، وهو ما قد يساعد في تخفيف مشاكل شح البنزين في هذا البلد.

وفنزويلا في حاجة ماسة للبنزين ومنتجات الوقود المكرر الأخرى للحفاظ على استمرار العمل في البلاد التي تعاني من انهيار اقتصادي في عهد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وتنتج فنزويلا النفط الخام لكن بنيتها التحتية تعطلت خلال الأزمة الاقتصادية.

رويترز

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إيران

يهدد جهود العراق ضد كورونا.. "وعد" بفتح الحدود مع إيران

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
النظام الإيراني تعامل مع الأزمة بسلسلة من التناقضات
النظام الإيراني تعامل مع الأزمة بسلسلة من التناقضات

قالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن "المسؤولين العراقيين وعدوا نظراءهم الإيرانيين بفتح الحدود الجنوبية مع إيران لتسهيل التجارة خلال الأيام المقبلة".

ونقلت الوكالة عن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية حامد حسيني، الأحد، أن "الحكومة العراقية وعدت بفتح جميع الحدود العربية بما فيها شلامكهية وشزاباه ومهران وسومر بعد عيد الفطر".

وأغلقت الحكومة العراقية الحدود مع إيران تحسبا لانتشار فيروس كورونا، بعد أن كانت أول الحالات التي سجلت في العراق هي لقادمين من الجمهورية الإسلامية، التي تعتبر أكبر مركز لانتشار الوباء في الشرق الأوسط.

ويبلغ حجم المشتريات العراقية من إيران نحو 10-15 مليارات دولار سنويا، وتعتمد إيران على هذا المبلغ بشكل كبير في ظل نقص احتياطياتها من العملة الصعبة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، كما أن العراق مستثنى من حظر شراء النفط والغاز الإيراني.

وتهدد إعادة فتح الحدود باستمرار تنقل المصابين بفيروس كورونا من وإلى إيران، مما يجعل من الصعب للغاية على العراق احتواء انتشار المرض، رغم الإجراءات المشددة التي يعلن عن اتخاذها.

وبمجرد تخفيف هذه الإجراءات، سجلت أعداد الإصابات بالفيروس في العراق ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، لتتجاوز 3400 إصابة، وأكثر من 120 وفاة مؤكدة بالفيروس.

ولم يغلق العراق كل حدوده مع إيران، إذ نقلت الوكالة عن المسؤول الإيراني حسيني قوله إن "مع اغلاق الحدود في الجنوب، تتزايد الضغوط على الحدود الشمالية لإقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن حوالي ألفي شاحنة تمر عبر الحدود إلى كردستان العراق يوميا".

وبلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو عشرة مليارات دولار في العام الماضي، لكن صادرات الشهر الماضي لم تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، بحسب المسؤول الإيراني.

الحرة - واشنطن