إيران

"الحكومة لم تستجب للتحذيرات".. موجة جديدة من كورونا تضرب إيران بعد فتح البلاد

الحرة / ترجمات - دبي
19 مايو 2020
تتعرض إيران لموجة جديدة من فيروس كورونا بعد إعادة فتح البلاد
تتعرض إيران لموجة جديدة من فيروس كورونا بعد إعادة فتح البلاد

تتعرض إيران لموجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ثلاثة أسابيع، من إعلان الحكومة ا إعادة فتح البلاد، وفقا لمسؤولين صحيين إيرانيين.

وارتفعت أرقام الإصابات مرة أخرى في 8 محافظات، وأكد الخبراء أن الحكومة لم تستجب للتحذيرات بشأن تخفيف القيود، وما حدث نتيجة متوقعة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، أعيد فتح إيران، وهي مركز تفشي المرض في الشرق الأوسط، دون تلبية المعايير التي أوصى بها خبراء الصحة، مثل ضمان إجراء اختبارات واسعة النطاق وتتبع الاتصال، وتسجيل انخفاض مطرد في الحالات لعدة أسابيع على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد فتح البلاد، ازدحمت الحافلات ومترو الأنفاق بالركاب، واصطف الشباب أمام المطاعم، كما ازدحم المتسوقون في الأسواق التقليدية في أصفهان وطهران، وعادت صلاة الجماعة في المساجد. 

وزعمت الحكومة المركزية لأسابيع أن إيران انتصرت على الوباء، لذلك أعادت فتح البلاد، وقال الرئيس حسن روحاني إن المعركة لا يمكن أن تنجح بشكل كامل، لذا بمباركة الحكومة استأنف العديد من الإيرانيين حياتهم اليومية.

 

خيار آخر

 

من جانبها، صرحت إلهام، وهي موظفة حكومية تبلغ من العمر 34 عامًا في طهران، إنه عندما أمرت وزارتها موظفيها بالعودة إلى العمل، لم يكن أمامها خيار سوى استئناف ركوب مترو أنفاق مزدحم مرتين يوميًا، مشيرة إلى أنها الآن تنفق جزءًا كبيرًا من دخلها على الأقنعة والقفازات والمطهرات.

وأضافت الهام في مقابلة عبر الهاتف مع الصحيفة الأميركية: "لا يمكن للناس البقاء في المنزل عندما تقول الحكومة العودة إلى العمل، وليس لدينا أموال إذا لم نذهب، إنهم اندفعوا للفتح بدون خطط، وهم الآن يلوموننا على ارتفاع الأعداد".

وعزا وزير الصحة سعيد نماكي، الأحد، الزيادة الجديدة في عدد الحالات إلى الأشخاص الذين لا يلاحظون البعد الاجتماعي ولا يرتدون الأقنعة.

وتوقفت الوزارة عن الكشف عن تفاصيل أعداد المحافظات في محاولة للسيطرة على موجة جديدة من الذعر والضغط على الحكومة لإغلاق المدن.

ووفقًا لإحصاءات الحكومة، فقد مات أكثر من 7000 آلاف شخص، وأصيب أكثر من 122 ألف شخص آخرين.

بدوره، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جاهانجيري، يوم الاثنين، أن 2294 شخصًا ثبتت إصابتهم في الـ24 ساعة الأخيرة، وفي اليوم السابق، كان العدد 1808، كان هذا العدد انخفض إلى أقل من 1000 حالة في أعقاب إغلاق صارم لمدة أسبوعين في أبريل.

 

مثيرة للقلق

 

وأفاد محافظ خوزستان، موطن صناعات النفط والبتروكيماويات في البلاد، عن زيادة بنسبة 300 في المائة في الحالات الجديدة منذ إعادة افتتاح المقاطعة في أواخر أبريل، مما دفع إلى إعلان المحافظة يوم الجمعة إغلاق 16 مدينة من مدنها على الأقل حتى يوم الاثنين. 

ووفقاً لوزارة الصحة والمحافظين المحليين، فإن المقاطعات الأخرى التي أبلغت عن زيادات مثيرة للقلق تشمل أصفهان وفارس وأذربيجان الشرقية وخراسان ولورستان وهورموزجان وسيستان بالوتشيستان، بالإضافة إلى العاصمة طهران.

وذكر علي رضا بهادوري رئيس بلدية مدينة بهبهان في خوزستان المنكوبة بشدة في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل الإعلام الإيرانية: "الوضع مريع للغاية، وصلت النتائج الإيجابية للاختبارات إلى حالة الانفجار".

ووصف حسين فرشدي، كبير مسؤولي الصحة العامة في هرمزجان، الزيادة في مقاطعته الجنوبية بأنها "خطيرة ومقلقة للغاية".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس روحاني قوله الجمعة "إنه مصدر فخر أن إيران لم تتمكن من إعادة فتح أعمالها من خلال مراقبة البروتوكولات فحسب، بل أعادت تنشيط مساجدها ومراكزها الدينية - وحافظت أيضًا على انخفاض مستمر للمرض".

الدكتور كامار علي، خبير في الصحة العامة ورئيس معهد الصحة والتعليم الدولي في ألباني في نيويورك بدوره قال: "على الدول الأخرى أن تنظر إلى إيران وألا تفعل ما فعلت"، مضيفاً "لقد تحركوا متأخرين لإغلاق المدن وفتحوا مبكراً جداً، ما كنا نخشاه يحدث".

يذكر أنه منذ بدء تفشي المرض في إيران في منتصف فبراير، تعرضت الحكومة لانتقادات دولية ومحلية شديدة بسبب إدارتها الفوضوية للأزمة، من فشلها في تطويق المراكز الأولى إلى نهجها الأقل شفافية في تبادل البيانات.

الحرة / ترجمات - دبي

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إيران

صحيفة: إسرائيل وراء هجوم إلكتروني "عالي الدقة" على ميناء رجائي الإيراني

رويترز
19 مايو 2020
إسرائيل وراء هجوم إلكتروني عالي الدقة على ميناء إيراني
إسرائيل وراء هجوم إلكتروني عالي الدقة على ميناء إيراني

قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء الشهيد رجائي وهو ما تسبب في ارتباك الحركة عبر الممرات المائية والطرق المؤدية إلى الميناء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين حكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم أن الاضطراب الذي وقع في التاسع من مارس بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية من المرجح أن يكون انتقاما لمحاولة هجوم إلكتروني وقعت في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب تعليق من "رويترز" على تقرير الصحيفة.

وقال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد لوكالة أنباء إيلنا الإيرانية الأسبوع الماضي إن الهجوم الإلكتروني لم يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة واستطاع فقط التسلل إلى عدد من أنظمة التشغيل الخاصة وتدميرها.

وصرح مسؤول أمني حكومي أجنبي للصحيفة الأميركية أن الهجوم كان "عالي الدقة" وأن الأضرار التي لحقت بالميناء الإيراني كانت أكثر خطورة مما وصفته الروايات الإيرانية.

وكانت الصحيفة نشرت في الثامن من مايو الجاري أن إيران مرتبطة بمحاولة هجوم إلكتروني على شبكة المياه الاسرائيلية في أبريل، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين على إطلاع بالحادث قولهم إنه تم اعتراض الهجوم وإحباطه قبل حدوث ضرر بالغ.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن حادثة النيران الصديقة التي أصابت البارجة كوناراك، والتي وقعت على بعد 700 كيلومتر من ميناء رجائي أثناء القيام بمناورة بحرية في خليج عمان، مما أسفر عن مقتل 19 جندي وإصابة 15 آخرين، مرتبطة بالتوترات السيبرانية التي تشهدها المنطقة.

وكانت إيران أقرت في بادئ الأمر بأن الحادث كان عرضيا، موضحة في فيديو نشر على موقع آجاء العسكري، أن جهاز القذائف الصاروخية تعرض لخلل عطـَّل رأسه الحربي وأعطاه توجيهات خاطئة تسببت في إصابة سفينة الدعم. 

 لكن المقطع لم يستبعد في ذات الوقت، أن يكون الحادث نتيجة "حرب إلكترونية من قبل العدو".

رويترز