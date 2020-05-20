إيران

الريال الإيراني يهبط نحو أدنى مستوياته أمام الدولار

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
الريال الإيراني
الريال الإيراني

لا يزال الريال الإيراني يعاني انخفاضا مستمرا أمام الدولار الأميركي، إذ وصل إلى قرب أدنى مستوياته على الإطلاق، وسط عدة أزمات اقتصادية تواجه البلاد.

وبلغ سعر الدولار الأميركي، الأربعاء، ما يقارب 180 ألف ريال إيراني، لتسجل العملة الإيرانية بذلك انخفاضا بنسبة 11 في المئة أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين.

كما خسر الريال الإيراني الكثير من قيمته أمام اليورو وبقية العملات الرئيسية، بحسب تقرير موقع "راديو فردا".

وقبل عام 1979، كان الدولار الأميركي يساوي 70 ريالا إيرانيا، إلا أن سعر الصرف اليوم أصبح 2500 ضعف السعر الذي كان عليه قبل 41 عاما.

وفي مارس 2017، كان سعر الريال الإيراني يساوي أمام الدولار حوالي 37 ألفا، لكنه بدأ يفقد قيمته مع أنباء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

ومنذ تلك اللحظة، استمر الريال الإيراني في الانخفاض، مع حالات صعود وهبوط. لكن الآن، وبعد عام من عقوبات أميركية كاملة على قطاع النفط الإيراني وتضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، اضطرت حكومة طهران إلى طباعة المزيد من الأموال، مما رفع معدل التضخم.

كما ساهمت أزمة كورونا في مفاقمة أزمة العملة، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، بمقدار ستة بالمئة في الوقت الحالي، على الأقل، تضاف إلى انخفاض بنسبة مماثلة في عام 2019.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الريال الإيراني يهبط نحو أدنى مستوياته أمام الدولار

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إيران

سيدة إيرانية تعود للحياة بعد 18 ساعة في ثلاجة الموتى

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
امرأة إيرانية تعود للحياة بعد 18 ساعة قضتها في ثلاجة الموتى
https://ifpnews.com/dead-woman-wakes-up-in-mortuary-in-iran

عادت سيدة إيرانية إلى الحياة مجددا، بعدما توقف قلبها عن النبض لمدة 18 ساعة، وهي الفترة التي قضتها في ثلاجة الموتى تمهيدا لدفنها.

وكانت امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، من مدينة خرم آباد بمحافظة لورستان الإيرانية، قد سجلت رسميا كمتوفاة، ووضعت في ثلاجة الموتى، انتظارا للحصول على تصريح الدفن، بحسب رئيس قسم العلاقات العامة بجامعة لورستان للعلوم الطبية.

وقد بقيت المرأة في عداد الموتى لمدة 18 ساعة، عندما اكتشف الطب الشرعي أنها لا تزال تتنفس.

 وبالفعل تم إرسالها إلى الإنعاش سريعا حيث استطاع الأطباء إبقاءها حية، بحسب موقع  "IFP News".

وتسمى هذه الحالة علميا بـ"متلازمة لعازر أو لازاروس" وهي نادرة الحدوث، وتعرف بأنها عودة متأخرة للدورة الدموية بعد توقف الإنعاش القلبي الرئوي، أي عودة النشاط القلبي لمريض أعلنت وفاته.

ومنذ أن وضع مصطلح "متلازمة لعازر" في الكتب الطبية في عام 1982، تم رصد عشرات الحالات حتى الآن.

الحرة / ترجمات - واشنطن