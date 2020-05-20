الريال الإيراني يهبط نحو أدنى مستوياته أمام الدولار

لا يزال الريال الإيراني يعاني انخفاضا مستمرا أمام الدولار الأميركي، إذ وصل إلى قرب أدنى مستوياته على الإطلاق، وسط عدة أزمات اقتصادية تواجه البلاد.

وبلغ سعر الدولار الأميركي، الأربعاء، ما يقارب 180 ألف ريال إيراني، لتسجل العملة الإيرانية بذلك انخفاضا بنسبة 11 في المئة أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين.

كما خسر الريال الإيراني الكثير من قيمته أمام اليورو وبقية العملات الرئيسية، بحسب تقرير موقع "راديو فردا".

وقبل عام 1979، كان الدولار الأميركي يساوي 70 ريالا إيرانيا، إلا أن سعر الصرف اليوم أصبح 2500 ضعف السعر الذي كان عليه قبل 41 عاما.

وفي مارس 2017، كان سعر الريال الإيراني يساوي أمام الدولار حوالي 37 ألفا، لكنه بدأ يفقد قيمته مع أنباء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

ومنذ تلك اللحظة، استمر الريال الإيراني في الانخفاض، مع حالات صعود وهبوط. لكن الآن، وبعد عام من عقوبات أميركية كاملة على قطاع النفط الإيراني وتضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، اضطرت حكومة طهران إلى طباعة المزيد من الأموال، مما رفع معدل التضخم.

كما ساهمت أزمة كورونا في مفاقمة أزمة العملة، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، بمقدار ستة بالمئة في الوقت الحالي، على الأقل، تضاف إلى انخفاض بنسبة مماثلة في عام 2019.