إيران

سيدة إيرانية تعود للحياة بعد 18 ساعة في ثلاجة الموتى

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
امرأة إيرانية تعود للحياة بعد 18 ساعة قضتها في ثلاجة الموتى
https://ifpnews.com/dead-woman-wakes-up-in-mortuary-in-iran

عادت سيدة إيرانية إلى الحياة مجددا، بعدما توقف قلبها عن النبض لمدة 18 ساعة، وهي الفترة التي قضتها في ثلاجة الموتى تمهيدا لدفنها.

وكانت امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، من مدينة خرم آباد بمحافظة لورستان الإيرانية، قد سجلت رسميا كمتوفاة، ووضعت في ثلاجة الموتى، انتظارا للحصول على تصريح الدفن، بحسب رئيس قسم العلاقات العامة بجامعة لورستان للعلوم الطبية.

وقد بقيت المرأة في عداد الموتى لمدة 18 ساعة، عندما اكتشف الطب الشرعي أنها لا تزال تتنفس.

 وبالفعل تم إرسالها إلى الإنعاش سريعا حيث استطاع الأطباء إبقاءها حية، بحسب موقع  "IFP News".

وتسمى هذه الحالة علميا بـ"متلازمة لعازر أو لازاروس" وهي نادرة الحدوث، وتعرف بأنها عودة متأخرة للدورة الدموية بعد توقف الإنعاش القلبي الرئوي، أي عودة النشاط القلبي لمريض أعلنت وفاته.

ومنذ أن وضع مصطلح "متلازمة لعازر" في الكتب الطبية في عام 1982، تم رصد عشرات الحالات حتى الآن.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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صرح مشرع إيراني لصحيفة مقربة من الحكومة، بأن طهران أنفقت ما بين 20 إلى 30 مليار دولار لدعم الرئيس السوري بشار الأسد ومحاربة تنظيم داعش. 

وقال البرلماني المنتهية ولاية حشمة الله فلاحت بيشه، الذي شغل منصب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى في مقابلة مع صحيفة اعتماد شبه الرسمية، إن "على إيران استرجاع تلك الأموال من سوريا".

وتعد تصريحات وتقديراته فلاحت بيشه حول تكلفة التدخل في سوريا، نادرة لمسؤول إيراني مطلع.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن ميزانية الدفاع الإيرانية للعام الماضي بلغت حوالي 700 تريليون ريال أي ما يعادل 16.6 مليار دولار. 

وتدخلت إيران في الحرب الأهلية السورية لدعم نظام بشار الأسد، وأرسلت جنودا تابعين لها ودعمت قوات وميليشيات مختلفة تقاتل لصالح دمشق.  

وتعد إيران، إلى جانب روسيا، أبرز داعمي الحكومة السورية في النزاع المستمر منذ عام 2011 والذي أودى بأكثر من 380 ألف شخص وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وساعدت المساعدات المالية والعسكرية إلى جانب الاستثمارات الإيرانية، في حصول طهران على نفوذ على الأسد، لكن ذلك جاء على حساب شعبها الذي تدهورت ظروفه المعيشية خصوصا في ظل العقوبات الأميركية الصارمة والمتزايدة على النظام منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.

 