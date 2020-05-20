إيران

قتيلان وجرحى بنيران الحرس الثوري الإيراني في كردستان

فرانس برس
20 مايو 2020
تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري
تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري

قتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني شخصين في اشتباك وقع في محافظة كردستان في غرب البلاد، وفق ما أفاد موقع التلفزيون الرسمي الأربعاء.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان للحرس الثوري أن عناصره "قاتلوا خلال عملية مشتركة مع هيئة الاستخبارات في محافظة كردستان مجموعة مناهضة للثورة مكوّنة من ثمانية أشخاص وقتلوا اثنين منهم" الثلاثاء.

وأصيب أربعة عناصر آخرين من المجموعة بجروح، بينما فر الباقون إلى الجبال حيث لا تزال عملية مطاردتهم جارية، بحسب البيان.

ووقع الاشتباك قرب بلدة مريوان، وفق البيان الذي لم يقدم تفاصيل عن انتماء المجموعة.

وطوال الجزء الأكبر من السنوات الأربعين الأخيرة، تقاتل إيران  المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري ومؤسسات الدولة داخل البلاد.

فرانس برس

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تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري
إيران

قتيلان وجرحى بنيران الحرس الثوري الإيراني في كردستان

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إيران

عقوبات أميركية على شركة صينية تتعامل مع طيران ماهان الإيرانية

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
الولايات المتحدة تحذر الشركات التي تتعامل مع خطوط ماهان الإيرانية
الولايات المتحدة تحذر الشركات التي تتعامل مع خطوط ماهان الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة تقدم خدمات إلى خطوط ماهان الجوية الإيرانية في الصين. 

وقالت الوزارة في بيان إن الصين تعد واحدة من دول يتقلص عددها بوتيرة سريعة، تستقبل خطوط ماهان التي تنقل الأسلحة والإرهابيين حول العالم لصالح النظام الإيراني. 

وذكّرت الوزارة بأن مثل هذا التعاون له عواقب، معلنة فرض عقوبات شركة شنغهاي سانت ليميتد، التي تتخذ من الصين مقرا لها، لتقديمها خدمات وكلاء مبيعات عامة إلى شركة الطيران الإيرانية المدرجة على قوائم الإرهاب.

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة فرضت بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، عقوبات في 2011 على ماهان إير لتقديمها الدعم المادي إلى الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، ثم أنزلت بالشركة عقوبات أخرى في 2019 بموجب سلطة أسلحة الدمار الشامل، لشحنها صواريخ ومواد نووية إلى إيران.

وفي الآونة الأخيرة لجأ النظام الإيراني إلى خطوط ماهان لتسهيل نقل شحنات إلى فنزويلا بهدف مساعدة نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي السابق ومحاولاته اليائسة لتعزيز إنتاج الطاقة والذي تراجع بسبب سوء الإدارة الجسيم.

ومما يدعو للقلق بقدر مماثل، هو أن ماهان إير يبدو أنها تنقل الذهب من خزائن في فنزويلا إلى إيران، ما يحرم الشعب الفنزويلي من موارد يحتاج إليها من أجل إعادة بناء اقتصاده.

وجاء في البيان أيضا أن الولايات المتحدة يسرها أنه خلال العامين الماضيين، قطعت حكومات وشركات في شتى أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بشكل واسع علاقاتها مع خطوط ماهان. 

وختم البيان بأن العقوبات التي فرضت للتو على الشركة الصينية، تعد تذكيرا آخر على أن الشركات التي لا تزال تقدم خدمات لماهان إير في الصين وغيرها، تخاطر بالتعرض لعقوبات أميركية محتملة.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن