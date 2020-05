"الركاب غادروا مقاعدهم".. تفاصيل جديدة حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

مشادة غير اعتيادية، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي على تويتر.

وكان خامنئي قد نشر تغريدات تهدد بإزالة إسرائيل، فرد نتانياهو عبر تويتر محذرا النظام الإيراني من عاقبة تهديد وجود إسرائيل، حيث قال "إن تهديد خامنئي بالحل الأخير ضد إسرائيل هو بقايا خطة 'الحل الأخير' النازية لتدمير الشعب اليهودي".

איומיו של ח'אמנאי לממש את "הפתרון הסופי" כנגד ישראל מזכירים את תכנית "הפתרון הסופי" הנאצית להשמדת העם היהודי.

עליו לדעת שכל משטר שמאיים על ישראל בהשמדה ימצא עצמו בסכנה דומה. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 20, 2020

وأضاف نتانياهو "يجب أن يعرف أن أي نظام يهدد إسرائيل بالإبادة، سيجد نفسه في مصير مماثل".

وجاءت تغريدة نتانياهو في معرض الرد على التصريحات الهجومية لخامنئي خلال كلمة له، والتي نشرها عبر حساباته على تويتر لاحقا.

وقال خامنئي في تغريدة "سندعم ونساعد أي شعب أو مجموعة تعارض وتحارب النظام الصهيوني، ولن نتردد في ذلك".

We will support and assist any nation or any group anywhere who opposes and fights the Zionist regime, and we do not hesitate to say this.#FlyTheFlag — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 20, 2020

وأضاف خامنئي في تغريدة أخرى أن إيران سجلت مقترحا في الأمم المتحدة، لإجراء استفتاء لاختيار نوع الحكومة لدولة فلسطين.

A proposal for a referendum to choose the type of govt for the historical country of #Palestine was registered with the UN as offered by Iran. We say the true Palestinians with Palestinian roots of at least 100 years, and Palestinians living abroad, choose the govt of Palestine. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 20, 2020

يذكر أن إسرائيل قد نفذت العشرات من الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية على الأراضي السورية خلال الفترة الأخيرة، استهدفت الدعم المقدم بشكل أساسي إلى حزب الله اللبناني.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد نشر تغريدة ينتقد فيها تصريحات لخامنئي، هدد فيها بتسليح الضفة الغربية.

وكتب بومبيو يقول "الولايات المتحدة تدين تصريحات خامنئي المثيرة للغثيان والمعادية للسامية".

The United States condemns Supreme Leader Khamenei's disgusting and hateful anti-Semitic remarks. They have no place on Twitter or on any other social media platform. We know Khamenei’s vile rhetoric does not represent the Iranian people’s tradition of tolerance. pic.twitter.com/cfBhyOfFa9 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 20, 2020

وأضاف بومبيو "لا مكان لهذه التعليقات على تويتر أو أي شبكة اجتماعية أخرى، نعلم أن خطاب خامنئي الرديء لا يمثل التقاليد السمحة للشعب الإيراني"