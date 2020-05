نشر الصور على إنستغرام.. القبض على رياضي إيراني قبّل صديقته على سطح مبنى

أعلنت الشرطة الإيرانية القبض على رياضي الباركور والمصور الإيراني علي رضا جابلاغي لتقبيله صديقته على سطح أحد المنازل ونشر صورته وهو يقبلها على صفحته على موقع إنستغرام التي يتابعه فيها أكثر من 100 ألف شخص، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وأفاد قائد الشرطة أن جابلاغي تم اعتقاله يوم الاثنين الماضي، وسيتم إلقاء القبض على صديقته قريباً.

ونقلت وكالة إيران التي يسيطر عليها النظام الإيراني (IRNA) عن قائد شرطة طهران سردار حسين رحيمي قوله: "نحن لسنا ضد الرياضة، الباركور هي رياضة جيدة وممتعة، لكننا نعارض القاعدة - سلوك فاضح وغير مألوف، وبالتأكيد ستتعامل الشرطة والقضاء بشكل حاسم مع هذا الشخص وحاشيته".

'دهانت را میبویند... مبادا که گفته باشی دوستت دارم'

Iran arrests #parkour athlete after rooftop kiss video on his #instagram page.

Tehran police chief says, "we will soon arrest his girlfriend too" pic.twitter.com/9UgNWOkOyh