إيران

نشر الصور على إنستغرام.. القبض على رياضي إيراني قبّل صديقته على سطح مبنى

الحرة / ترجمات - دبي
21 مايو 2020
الشرطة الإيرانية تعتقل رياضيا قبل صديقته ونشرها على إنستغرام
الشرطة الإيرانية تعتقل رياضيا قبل صديقته ونشرها على إنستغرام

أعلنت الشرطة الإيرانية القبض على رياضي الباركور والمصور الإيراني علي رضا جابلاغي لتقبيله صديقته على سطح أحد المنازل ونشر صورته وهو يقبلها على صفحته على موقع إنستغرام التي يتابعه فيها أكثر من 100 ألف شخص، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وأفاد قائد الشرطة أن جابلاغي تم اعتقاله يوم الاثنين الماضي، وسيتم إلقاء القبض على صديقته قريباً.

ونقلت وكالة إيران التي يسيطر عليها النظام الإيراني (IRNA) عن قائد شرطة طهران سردار حسين رحيمي قوله: "نحن لسنا ضد الرياضة، الباركور هي رياضة جيدة وممتعة، لكننا نعارض القاعدة - سلوك فاضح وغير مألوف، وبالتأكيد ستتعامل الشرطة والقضاء بشكل حاسم مع هذا الشخص وحاشيته".

والباركور هي رياضة تهدف إلى الانتقال من نقطة إلى أخرى باستخدام الجري والتسلق والتأرجح والقفز وحركات الجسم الأخرى.

من جانبها، صرحت ليزا دفتري، خبيرة في شؤون الشرق الأوسط تكتب عن إيران، لصحيفة جيروزاليم بوست: "ليس من المستغرب أن النظام في إيران يريد أن يكون مثالاً لشخصية شعبية. كان هدف الحكومة دائمًا تخويف الجماهير من خلال قمع أي احتفال بالثقافة الغربية في الرومانسية والموسيقى والرقص والشعر وأسلوب الحياة العام. غالبًا ما استهدفوا شخصيات ذات أتباع كبيرة كتحذير رمزي لجميع الآخرين".

يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، أعلن الملاكم الإيراني أحمد معين شيرازي المعروف باسم "بيكاسو معين"  أن المحكمة الثورية حكمت عليه وعلى زوجته شبنم شاهرخي بالسجن 16 سنة، بتهمة الدعاية ضد النظام ونشر الفساد والدعارة وإساءة الآداب العامة ونشر المحتوى المبتذل والمستهجن، بعد نشرهما صور عائلية على الإنستغرام.

الحرة / ترجمات - دبي

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إيران

الريال الإيراني يهبط نحو أدنى مستوياته أمام الدولار

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
الريال الإيراني
الريال الإيراني

لا يزال الريال الإيراني يعاني انخفاضا مستمرا أمام الدولار الأميركي، إذ وصل إلى قرب أدنى مستوياته على الإطلاق، وسط عدة أزمات اقتصادية تواجه البلاد.

وبلغ سعر الدولار الأميركي، الأربعاء، ما يقارب 180 ألف ريال إيراني، لتسجل العملة الإيرانية بذلك انخفاضا بنسبة 11 في المئة أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين.

كما خسر الريال الإيراني الكثير من قيمته أمام اليورو وبقية العملات الرئيسية، بحسب تقرير موقع "راديو فردا".

وقبل عام 1979، كان الدولار الأميركي يساوي 70 ريالا إيرانيا، إلا أن سعر الصرف اليوم أصبح 2500 ضعف السعر الذي كان عليه قبل 41 عاما.

وفي مارس 2017، كان سعر الريال الإيراني يساوي أمام الدولار حوالي 37 ألفا، لكنه بدأ يفقد قيمته مع أنباء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

ومنذ تلك اللحظة، استمر الريال الإيراني في الانخفاض، مع حالات صعود وهبوط. لكن الآن، وبعد عام من عقوبات أميركية كاملة على قطاع النفط الإيراني وتضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، اضطرت حكومة طهران إلى طباعة المزيد من الأموال، مما رفع معدل التضخم.

كما ساهمت أزمة كورونا في مفاقمة أزمة العملة، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، بمقدار ستة بالمئة في الوقت الحالي، على الأقل، تضاف إلى انخفاض بنسبة مماثلة في عام 2019.

الحرة / ترجمات - واشنطن