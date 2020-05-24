إيران

"القمر لن يبقى خلف السحاب".. تفاصيل تورط زوجة مسؤول إيراني في قضية فساد

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
أوميد أسد بيجي أبرز المتهمين في سوق العملة الحكومية خلال جلسة محاكمته في 20 مايو
أوميد أسد بيجي أبرز المتهمين في سوق العملة الحكومية خلال جلسة محاكمته في 20 مايو

تواجه زوجة حاكم محافظة إيرانية تهمة تلقي رشى تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار من الرئيس التنفيذي لشركة رفضت لعدة أشهر دفع رواتب عمالها ثم استخدمت الشرطة العنف لقمع احتجاجاتهم.

وتجري محاكمة أوميد أسد بيجي، وهو أحد مالكي شركة "هفت تبه لقصب السكر" ومديرها السابق، خلف أبواب مغلقة إلا أن وسائل إعلام محافظة في إيران بينها وكالة دانيشجو الإخبارية، نشرت تفاصيل وقائعها.

لكن عندما طلب من حاكم خوزستان، غلام رضا شريعتي، التعليق رفض وقال لوكالة أنباء الطلاب إسنا السبت "القمر لن يبقى خلف السحب. انتظروا قليلا، إن شاء الله، كل شيء سيتضح".

وبعد جلسة محاكمة ثانية، في 19 مايو، أفادت وسائل إعلام بأن أسد بيجي دفع لزوجة شريعتي 200 ألف دولار من خلال وسيط إلى جانب 20 ألف دولار لتغطية تكاليف أسفار قامت بها أسرة الحاكم.

ويعد أسد بيجي أحد أبرز المتهمين في قضية انتهاكات للقواعد التي تحكم تخصيص الحكومة عملات أجنبية رخيصة للشركات.

وإلى جانب 20 مشتبها فيهم آخرين، وجهت إلى أسد بيجي تهم "تعطيل عملة البلاد ونظامها النقدي من خلال تهريب كبير للعملات ومعاملات غير مصرح بها باستخدام العملات الصعبة المخفضة" التي توفرها الحكومة.

وكان مجمع "هفت تبه لقصب السكر" للصناعات الزراعية، قد تمت خصخصته في عام 2015. ويقول العاملون هناك إن العديد من الانتهاكات كانت قائمة فيه خلال عملية الخصخصة.

ومنذ ذلك الحين، تفاقمت مشاكل العاملين مع عدم تلقيهم أجورهم لأشهر وخسارة المصنع الذي كان مربحا، الأموال. فنظم العمال تجمعات احتجاجية عديدة بلغت ذروتها في شهري نوفمبر وديسمبر 2018 وأدت إلى عشرات الاعتقالات. 

وبدل أن تتدخل الحكومة لحل قضية الأجور غير المدفوعة بشكل قانوني، أرسلت قوات الأمن ومدعين لاعتقال ومعاقبة ممثلي العمال المحتجين. 

وقال ناشط إعلامي محافظ سمح له بحضور جلسات المحاكمة نقلا عن المدعين إن " أسد بيجي يؤمن بأن أي شخص ممكن شراؤه بالمال وقد أثبت ذلك من خلال سلوكه".

وبحسب المصدر ذاته، فإن المدعين أشاروا أيضا إلى بعض من الادعاءات إزاء علاقات أسد بيجي المالية مع "المدعي العام للجمهورية الإسلامية وابنه"، وزير الزراعة جهاد محمود حجتي ونائب الرئيس إسحاق جيهانغيري.

لكن وسائل إعلام وناشطين مقربين من الحكومة والإصلاحيين يصرون على أن دوافع حزبية وراء قضية تورط حاكم خورستان.

وأورد تقرير قصير بثه التلفويزون الحكومي تصريحا لممثل المدعي العام قال فيه "من خلال حصوله على أكثر من 1.4 مليار دولار من عملة الحكومة، حطم المشتبه فيهم رقما قياسيا وطنيا جديدا".

ويشر التلميح إلى أن العديد من الأشخاص الذين تربطهم علاقات بشخصيات نافذة ويتقدمون ويحصلون على الدولارات من الحكومة بأسعار أقل من السوق، ظاهريا من أجل استيراد مواد أساسية في ظل العقوبات الأميركية الواسعة.

 لكن في الواقع، كانت هناك اتهامات رسمية وتقارير إعلامية تتحدث عن أن بعضا من تلك الشركات كانت مجرد شركات أمامية لأشخاص ذوي نفوذ باعوا في السوق الدولار الذي اشتروه بثمن بخس، وحققوا أرباحا هائلة. وقام بعض منهم باستيراد سيارات فاخرة وسلع أخرى وحققوا أرباحا ضخمة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"القمر لن يبقى خلف السحاب".. تفاصيل تورط زوجة مسؤول إيراني في قضية فساد

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رغم فيروس كورونا وإغلاق الحرمين.. إقبال إيراني على التسجيل في حملات الحج

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا
الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية دعت المسلمين حول العالم إلى الامتناع عن التخطيط للحج هذا العام حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا المستجد، أعلنت منظمة الحج والعمرة في إيران، أن حصة البلاد من الحج لهذا العام امتلأت بحوالي 88%، وفقاً لموقع راديو فردا.

وذكر رئيس المنظمة علي رضا رشيديان، أنه على الرغم من أن المسؤولين السعوديين لم يعلنوا رسميًا بعد عن موقفهم من الحج العام الحالي، فقد تم إجراء عملية تسجيل واختيار قوافل الحج في إيران.

وبحسب رشيديان، تم الانتهاء من شغل 88٪ من حصة إيران من الحج حتى الآن، ويتم عقد دروس التعليم على الأركان عبر  الإنترنت بسبب الوباء.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن دعا جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم في الأول من أبريل الماضي إلى الامتناع عن التخطيط للحج بسبب تفشي الوباء.

وحتى 22 مايو، تجاوز عدد حالات الإصابة في المملكة العربية السعودية أكثر من 67 ألف حالة إصابة، مما دفع المملكة إلى وقف العمرة والصلاة في الحرمين المكي والنبوي، والسماح لأعداد محدود بأداء الصلوات جماعة في المسجدين.

ووفقاً للأرقام الرسمية، سجلت إيران سجلت أكثر من 130 ألف حالة إصابة، وأكثر من 7300 حالة وفاة. 

ومع ذلك، أعرب رشيديان عن أمله في أن يقام الحج "بموجب البروتوكولات الصحية"، مشيدا بقدرة السعودية على نجاح الموسم.

ومن المعروف أنه يسافر سنويا أكثر من 2.5 مليون مسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج، من بينهم نحو 87 ألف إيراني، معظمهم من كبار السن وعرضة للإصابة بفيروس كورونا بسهولة.

الحرة / ترجمات - دبي