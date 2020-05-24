إيران

رغم فيروس كورونا وإغلاق الحرمين.. إقبال إيراني على التسجيل في حملات الحج

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا
الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية دعت المسلمين حول العالم إلى الامتناع عن التخطيط للحج هذا العام حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا المستجد، أعلنت منظمة الحج والعمرة في إيران، أن حصة البلاد من الحج لهذا العام امتلأت بحوالي 88%، وفقاً لموقع راديو فردا.

وذكر رئيس المنظمة علي رضا رشيديان، أنه على الرغم من أن المسؤولين السعوديين لم يعلنوا رسميًا بعد عن موقفهم من الحج العام الحالي، فقد تم إجراء عملية تسجيل واختيار قوافل الحج في إيران.

وبحسب رشيديان، تم الانتهاء من شغل 88٪ من حصة إيران من الحج حتى الآن، ويتم عقد دروس التعليم على الأركان عبر  الإنترنت بسبب الوباء.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن دعا جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم في الأول من أبريل الماضي إلى الامتناع عن التخطيط للحج بسبب تفشي الوباء.

وحتى 22 مايو، تجاوز عدد حالات الإصابة في المملكة العربية السعودية أكثر من 67 ألف حالة إصابة، مما دفع المملكة إلى وقف العمرة والصلاة في الحرمين المكي والنبوي، والسماح لأعداد محدود بأداء الصلوات جماعة في المسجدين.

ووفقاً للأرقام الرسمية، سجلت إيران سجلت أكثر من 130 ألف حالة إصابة، وأكثر من 7300 حالة وفاة. 

ومع ذلك، أعرب رشيديان عن أمله في أن يقام الحج "بموجب البروتوكولات الصحية"، مشيدا بقدرة السعودية على نجاح الموسم.

ومن المعروف أنه يسافر سنويا أكثر من 2.5 مليون مسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج، من بينهم نحو 87 ألف إيراني، معظمهم من كبار السن وعرضة للإصابة بفيروس كورونا بسهولة.

الحرة / ترجمات - دبي

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الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا
إيران

رغم فيروس كورونا وإغلاق الحرمين.. إقبال إيراني على التسجيل في حملات الحج

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طهران تحمل "مشغل الصواريخ" مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي

كشف برلماني إيراني سابق، الجمعة، بأن مسؤولين في الدولة حملوا مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي، على عاتق مشغل نظام الصواريخ.

وكتب المشرع السابق محمود صادقي تغريدة في 22 مايو، قال فيها إن وزير الدفاع أمير حاتمي، قد رد على تحقيق برلماني بخصوص سقوط الطائرة.

وكان الاستجواب مع صادقي، الذي انتهت فترة توليه الوزارة للتو، قد انتهى في 23 أبريل الماضي، بحيث يكون الوزير مطالبا بالرد كتابة أو وجها لوجه على هذا النوع من الاستجوابات، بحسب موقع "راديو فردا".

وبحسب النائب السابق، فإن حاتمي قال إن سبب إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية هو انتهاك مشغل الصواريخ للقواعد التنظيمية المتعلقة بإطلاق النار، وذلك دون الحصول على إذن.

واتهم حاتمي المشغل بعدم التواصل مع مركز القيادة، حيث اعتمد على معلومات مبهمة قادمة من وزارة الدفاع.

 ومن المفترض أن يشرح وزير الدفاع خلال هذا الاستجواب، الأسباب التي أدت إلى غياب التنسيق بين شبكة الدفاع الجوي الإيرانية، والتي أدت إلى إطلاق صاروخين على طائرة ركاب فوق طهران.

وفي 4 أبريل الماضي، أعلن رئيس الجهاز القضائية بالقوات الجوية، إنه جرى اعتقال شخص وتم التحقيق معه بخصوص إطلاق الصواريخ على الطائرة.

وظلت السلطات الإيرانية تنكر مسؤوليتها في الحادث، إلا أنها أقرت بأنها أطلقت الصواريخ على الطائرة نتيجة خطأ بشري.

الحرة / ترجمات - واشنطن