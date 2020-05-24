رغم فيروس كورونا وإغلاق الحرمين.. إقبال إيراني على التسجيل في حملات الحج

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية دعت المسلمين حول العالم إلى الامتناع عن التخطيط للحج هذا العام حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا المستجد، أعلنت منظمة الحج والعمرة في إيران، أن حصة البلاد من الحج لهذا العام امتلأت بحوالي 88%، وفقاً لموقع راديو فردا.

وذكر رئيس المنظمة علي رضا رشيديان، أنه على الرغم من أن المسؤولين السعوديين لم يعلنوا رسميًا بعد عن موقفهم من الحج العام الحالي، فقد تم إجراء عملية تسجيل واختيار قوافل الحج في إيران.

وبحسب رشيديان، تم الانتهاء من شغل 88٪ من حصة إيران من الحج حتى الآن، ويتم عقد دروس التعليم على الأركان عبر الإنترنت بسبب الوباء.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن دعا جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم في الأول من أبريل الماضي إلى الامتناع عن التخطيط للحج بسبب تفشي الوباء.

وحتى 22 مايو، تجاوز عدد حالات الإصابة في المملكة العربية السعودية أكثر من 67 ألف حالة إصابة، مما دفع المملكة إلى وقف العمرة والصلاة في الحرمين المكي والنبوي، والسماح لأعداد محدود بأداء الصلوات جماعة في المسجدين.

ووفقاً للأرقام الرسمية، سجلت إيران سجلت أكثر من 130 ألف حالة إصابة، وأكثر من 7300 حالة وفاة.

ومع ذلك، أعرب رشيديان عن أمله في أن يقام الحج "بموجب البروتوكولات الصحية"، مشيدا بقدرة السعودية على نجاح الموسم.

ومن المعروف أنه يسافر سنويا أكثر من 2.5 مليون مسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج، من بينهم نحو 87 ألف إيراني، معظمهم من كبار السن وعرضة للإصابة بفيروس كورونا بسهولة.