إيران

استغاثة عطشى.. إيرانيون بين مطرقة التحديات وسندان التجاهل

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
إيرانيون يعانون من نقص مزمن في المياه وعند الاحتجاج يواجهون بعنف حاد من قبل السلطات
إيرانيون يعانون من نقص مزمن في المياه وعند الاحتجاج يواجهون بعنف حاد من قبل السلطات

يواجه إيرانيون بمنطقة الأهواز تحديات جمة، فهم يعيشون حياة تفتقر الى أبسط المقومات، وإن هم حاولوا الاحتجاج، يواجهون بالضرب والعنف من قبل السلطات، حسب تقرير لموقع إيران ويرز.

ومن أبرز المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وتحديدا مقاطعة الغيزانية الواقعة شرقي منطقة الأهواز بمحافظة خوزستان، هي التلوث النفطي، وأزمة نقص المياه، رغم أن المنطقة قريبة من بنى تحتية وسدود غنية بالمياه.

وتنقسم محافظة الأهواز إلى ثلاث مناطق؛ الوسطى والإسماعيلية والغيزانية. 
والغيزانية هي الأكبر، وتتكون من 81 قرية تعتبر موطنا لما بين 25-30 ألف شخص. ويعمل غالبية السكان في الزراعة وتربية الحيوانات.

سبالان هاشمي، ناشط بيئي ومقيم في محافظة خوزستان، يقول لإيران واير "يعاني الناس في هذه المنطقة من أبخرة النفط والغاز. معظم الأطفال في المنطقة يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. ولأنهم أقل عرضة للاستمتاع بالمساحات الخضراء وأي مرافق تعليمية وترفيهية، فإنهم يقضون معظم وقتهم حول أنابيب النفط والغاز، والتي تكون في بعض الأحيان عرضة للحريق بسبب التآكل والتلف".

أما فهيم بنوخاقان،  أحد سكان قرية مشروحات، فيقول إن أسرته تعيش في منطقة منتجة للنفط، إلا أنهم يفتقرون إلى الماء والغاز، "لم يكن لدينا ماء لمدة أسبوعين ولم تأت الصهاريج. ذهب الناس إلى المراكز الحكومية، لكن كما هو الحال دائما، لم يتلقوا أي رد. لذا اجتمعوا (في يوم 23 مايو) أمام مكتب المقاطعة للاحتجاج".

لكن الشرطة تصدت لهم بعنف كما يقول بنوخاقان، "تعرض الناس لهجوم بالرصاص المطاطي. وادعى قائد قوة شرطة الأهواز أن شخصين فقط أصيبا بشكل سطحي، لكن العديد من الأشخاص تعرضوا للضرب. ظللنا أمام مكتب المقاطعة لمدة ساعتين تقريبا، لكن رئيس المقاطعة لم يعتبرنا مستحقين بما يكفي للتحدث معنا".

ويقول الناشط البيئي، الهاشمي، إن الامر لا يقتصر على نقص المياه فحسب بل في وجود خطط لنقل المياه خارج محافظة خوزستان ويضيف " لماذا يأخذون المياه من  العطشى الذين لديهم ثلاثة مشاريع مائية بنهر كوهرانغ، إلى مقاطعات أخرى، بما في ذلك أصفهان والهضبة الوسطى؟".

ويضيف الهاشمي أن المسؤولين "يقولون لأهل الغيزانية إنهم ليسوا في منطقة مستجمع نهر كارون وأنه لا يمكن تخصيص مياه شرب لهم. لكننا على بعد نصف ساعة فقط من النهر". !

عائلة فهيم بنوخاقان  لا تستطيع شراء صهريج معدني لتخزين المياه، لكن وفي محاولة لإيجاد حل، قامت ببناء حوض أسمنتي في منتصف فناء منزلها لتخزين المياه.

وهم يدفعون 29000 تومان [1.8 دولار] لملئه. ولكن خلال الأسبوع الماضي، لم يكن في الحوض قطرة ماء، كما يقول بنوخاقان: "أمي تتنقل جيئة وذهابا بين الفناء والمطبخ، وهي تحني رأسها في الحوض. كل شيء هنا صعب. الذهاب إلى الحمام وتناول الطعام والذهاب إلى المرحاض وغسل ملابسنا. ما مقدار مياه الغيزانية التي تذهب للأثرياء؟”

ويقول سكان محليون بالغيزاني إن كل الحلول التي تقدمها السلطات ليست سوى حلول مؤقتة أو وعود وهمية.

ويرى مسؤولون حكوميون أن الشكوى من نقص المياه، مشروعة، لكن يجب أن تتم عبر "القنوات القانونية"، حسب التقرير.

ويعرب بنوخاقان عن استغرابه من التبرير الحكومي ويتساءل: "نحن نعيش بوعود منذ خمس سنوات. ليس لدينا ماء للشرب. تتسرب الفتيات من  الدراسة بسبب عدم وجود مدارس للبنات في المنطقة، وليس لدينا حتى محطة غاز محلية، لذلك يضطر الناس إلى القيادة أميالا لشراء أسطوانات الغاز. فماذا يعني المسؤولون بالطرق القانونية"؟!



 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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كبير حاخامات روسيا يطالب بإصلاح قبر ملكة يهودية أحرقه إيرانيون في همدان

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
An Iranian Jewish woman arrives to pay tribute to her lost loved ones at Beheshtieh cemetery in southern Tehran on January 9,…
مزار يهودي في إيران

قال كبير حاخامات روسيا بيريل لازار، الأحد، إنه "سيحث موسكو على الضغط على السلطات الإيرانية لإصلاح قبر إستر وموردخاي" في مدينة همدان.

وبحسب الروايات التاريخية فإن إستر هي ملكة يهودية تزوجت من ملك فارسي وأصبحت ملكة على بلاد فارس، وتنسب الكتب اليهودية المقدسة إليها الفضل بتخليص اليهود في المملكة من مؤامرات كانت تستهدف إبادتهم.

وينسب إلى إستر فصل كامل من كتاب "التنوخ" اليهودي المقدس، وهو مسمى على اسمها "كتاب إستر".

أما موردخاي، أو مردخاي، فهو عم إستر، وأصبح لاحقا كبير مستشاري الملك الفارسي، بحسب الروايات التي قالت أيضا إن إستر وعمها توفيا بفارق ساعة واحدة بينهما ودفنا في قبر بمدينة همدان الإيرانية.

وقبل أيام، تعرض القبر لحريق متعمد من قبل مجهولين.

وقال الحاخام لازار لصحيفة جيروزالم بوست إنه "سيتصل بصديق في الكرملين ويطلب من الحكومة الروسية الضغط على السلطات الإيرانية لإصلاح قبر إستر وموردخاي".

ويعيش في إيران نحو 10 إلى 20 ألف يهودي، يتركزون في وسط وغرب البلاد، وهم موجودون، بحسب الروايات التاريخية، منذ أيام "السبي البابلي" الذي قام به الملك نبوخذ نصر.

ويقول معارضون إيرانيون إن اليهود الإيرانيين يعانون من تضييقات على العبادة والسفر، وتمييز ديني بما يتعلق بالمناصب العليا أو الحساسة.

لكن وسائل الإعلام الإيرانية تنشر بصورة مستمرة قصصا عن اليهود الإيرانيين لإظهار ولائهم للبلاد ونفيهم وجود تمييز.

الحرة / ترجمات - واشنطن