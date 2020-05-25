صورة لموقع خامنئي تثير الجدل.. قاآني والأسد في الخلف ونصرالله في المركز و"الحشد" غائب

أثارت صورة نشرها موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، كما لاقت العديد من الانتقادات حول فكرتها والأشخاص الذين تم رسمهم فيها.

الصورة التي تحمل عنوان "سنصلي في القدس" أظهرت زعيم ميليشيا "حزب الله" حسن نصرالله يقف في مركزية الصورة في حرم المسجد الأقصى ويقف على يساره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وإلى جانب الأخير المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين، وخلفهم زعيم حركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، أما على يمين نصر الله فوقف رجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم.

غياب حلفاء إيران في العراق

ولكن ما أثار الجدل هو غياب حلفاء إيران في العراق عن الصورة وخصوصا قادة ميليشيات الحشد الشعبي وعلى رأسهم أبو مهدي المهندس الذي قتل مع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام.

هههههه لا طبعاً ئلسيد عنده قاعدة كلام الليل يمحيه النهار بس هم يظل محبوب طهران الصغيروني pic.twitter.com/krAkL0Y4mL — 🇮🇶أديان 🇮🇶🕊 (@6maysim) May 24, 2020

وكذلك أثار، وقوف قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني إلى جانب زعيم الحركة الاسلامية الشيعية في نيجيريا ابراهيم زكزاكي في الصف الثاني إلى جانب زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبدالملك الحوثي، وخلفهم في الصف الثالث الرئيس السوري بشار الأسد، العديد من التساؤلات عن أن إيران يبدو من خلال الصورة تعيد ترتيب أهمية حلفائها من الأهم في الأمام إلى الأقل أهمية في الخلف.

وبعد البحث في الصورة يتبين أن سليماني لم يغب عنها ولكنه تم رسمه على شكل غيمة إلى جانب قبة المسجد.

From Khamenei's press office.



It took me a minute to notice the cloud.



And another minute to notice that Bashar Assad is hidden away because even Khamenei's people think he's irrelevant.



You can't make satire when this is reality. pic.twitter.com/wcVnHV91OZ — ابن بالدوين (@joeyayoub) May 24, 2020

وكتب أحد المعلقين هؤلاء دمّروا بغداد والموصل وصنعاء وتعز ودمشق وحلب وبيروت والاحواز وغيرها، كما سأل بعضهم عن "من يؤم المصلين" بهذه الحالة؟

