فنزويلا تعلن وصول ناقلة نفط إيرانية إلى سواحلها

وصلت الاثنين أول ناقلة من خمس ناقلات نفط إيرانية، أرسلتها طهران لكاراكاس، إلى مصفاة في إحدى الموانىء الفنزويلية، في وقت يتجدد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

وكتب وزير النفط الفنزويلي طارق العيسيمي في تغريدة أرفقها بصورة للناقلة الراسية في الميناء صور لوصول أول سفينة، "فورتشن"، إلى مصفاتنا في إيل باليتو، مضيفا "نواصل التقدم والانتصار".

Imágenes de la llegada del primer buque “Fortune” a nuestra refinería El Palito. Seguimos avanzando y VENCIENDO!! pic.twitter.com/AfRTbv6oe8 — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) May 25, 2020

وأكد متعاون مع فرانس برس وصول الناقلة.

ومصفاة إيل باليتو تقع قرب بويرتو كابيلو في ولاية كارابوبو، على بعد حوالى مئتي كلم غرب كراكاس. ودخلت الناقلة مساء السبت المياه الاقليمية الفنزويلية تواكبها سفن عسكرية فنزويلية. ويتوقع أن تصل الناقلات الأربع الأخرى، فورست وبيتونيا وفاكسون وكلافيل، في الأيام المقبلة.

وينقل هذا الأسطول نحو مليون ونصف مليون برميل من الوقود ومشتقاته التي تدخل في إنتاج البنزين، وفق معلومات صحفية.

وحذرت طهران في الأيام الأخيرة من تداعيات في حال أقدمت الولايات المتحدة على منع تسليم شحناتها النفطية لفنزويلا التي تشهد أزمة محروقات حادة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسعى واشنطن إلى الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وفرضت عقوبات على صادرات الخام لفنزويلا وإيران وكذلك على العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلدين.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم لكن إنتاجها تراجع بشكل هائل.

وتعزو كراكاس هذا الانهيار إلى العقوبات الاميركية، في حين ينسبها خبراء فنزويليون ومعارضون قريبون من الرئيس المؤقت المعترف به من قبل 50 دولة خوان غوايدو إلى خيارات سياسية خاطئة وانعدام الاستثمار والفساد.

وأعلنت إيران مرارا دعمها لمادورو الذي يحظى أيضا بدعم روسيا والصين وكوبا.

والعلاقات الوثيقة بين كراكاس وطهران تعود إلى زمن الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) الذي خلفه مادورو.

