إيران

فنزويلا تعلن وصول ناقلة نفط إيرانية إلى سواحلها

فرانس برس
25 مايو 2020
ناقلة نفط إيرانية
ناقلة نفط إيرانية

 وصلت الاثنين أول ناقلة من خمس ناقلات نفط إيرانية، أرسلتها طهران لكاراكاس، إلى مصفاة في إحدى الموانىء الفنزويلية، في وقت يتجدد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

وكتب وزير النفط الفنزويلي طارق العيسيمي في تغريدة أرفقها بصورة للناقلة الراسية في الميناء صور لوصول أول سفينة، "فورتشن"، إلى مصفاتنا في إيل باليتو، مضيفا "نواصل التقدم والانتصار".

وأكد متعاون مع فرانس برس وصول الناقلة.

ومصفاة إيل باليتو تقع قرب بويرتو كابيلو في ولاية كارابوبو، على بعد حوالى مئتي كلم غرب كراكاس. ودخلت الناقلة مساء السبت المياه الاقليمية الفنزويلية تواكبها سفن عسكرية فنزويلية. ويتوقع أن تصل الناقلات الأربع الأخرى، فورست وبيتونيا وفاكسون وكلافيل، في الأيام المقبلة.

وينقل هذا الأسطول نحو مليون ونصف مليون برميل من الوقود ومشتقاته التي تدخل في إنتاج البنزين، وفق معلومات صحفية.

وحذرت طهران في الأيام الأخيرة من تداعيات في حال أقدمت الولايات المتحدة على منع تسليم شحناتها النفطية لفنزويلا التي تشهد أزمة محروقات حادة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسعى واشنطن إلى الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وفرضت عقوبات على صادرات الخام لفنزويلا وإيران وكذلك على العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلدين.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم لكن إنتاجها تراجع بشكل هائل.

وتعزو كراكاس هذا الانهيار إلى العقوبات الاميركية، في حين ينسبها خبراء فنزويليون ومعارضون قريبون من الرئيس المؤقت المعترف به من قبل 50 دولة خوان غوايدو إلى خيارات سياسية خاطئة وانعدام الاستثمار والفساد.

وأعلنت إيران مرارا دعمها لمادورو الذي يحظى أيضا بدعم روسيا والصين وكوبا.

والعلاقات الوثيقة بين كراكاس وطهران تعود إلى زمن الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) الذي خلفه مادورو.
 

فرانس برس

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التوتر يتصاعد.. نفط إيراني يصل فنزويلا وترقب لردة فعل واشنطن

الحرة / وكالات - واشنطن
25 مايو 2020
ناقلة نفط إيرانية
ناقلة نفط إيرانية

تعد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بجرعة من الانفراج مع وصول ناقلات نفط إيرانية إلى فنزويلا التي تعاني من نقص في الوقود، لكن ذلك يقحم كراكاس في وسط العلاقات الخلافية القائمة بين إيران والولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاما.

وأفادت الصحافة المحلية أن أسطولا مؤلفا من خمس ناقلات نفط إيرانية سيصل إلى فنزويلا خلال الأيام المقبلة، حاملا في المجمل 1,5 مليون برميل من المحروقات، في حين أن هذا البلد بأمس الحاجة إلى الوقود الذي بات مقطوعا منذ أكثر من شهرين مع انهيار إنتاجه النفطي وتوقف مصافيه عن العمل.

ما هي تداعيات وصول السفن الإيرانية الخمس إلى فنزويلا؟

 

توترات متصاعدة في واشنطن

يقول المحلل خوسيه تورو هاردي، الرئيس السابق لشركة النفط الحكومية في فنزويلا، إن إيران "تتحدى" الولايات المتحدة بإرسالها السفن النفطية عبر المحيط الأطلسي.

في الأيام الأخيرة، حذرت إيران، حليفة نكولاس مادورو، من "عواقب" في حال منعت الولايات المتحدة التي تنشر سفنا عسكرية في المنطقة، عملية تسليم المنتجات النفطية إلى فنزويلا.

وصرح رئيس القيادة الأميركية الجنوبية في منقطة الكاريبي الأدميرال كريغ فالر أن واشنطن تتابع "بقلق" أعمال إيران المتعلقة بفنزويلا، من دون ذكر ناقلات النفط الإيرانية.

ويرى تورو هاردي أن في خضمّ المناوشات الكلامية، تجد فنزويلا نفسها "متورطة" في "مشكلة جيوسياسية".

عقوبات جديدة 

وترزح فنزويلا وإيران تحت عقوبات اقتصادية أميركية تضرب قطاع إنتاج النفط في البلدين.

وتقول الخبيرة في العلاقات الدولية جيوفانا دو ميشال إن إرسال السفن الإيرانية إلى فنزويلا قد يعرض البلدين "لمزيد من العقوبات".

وتتابع دو ميشال أنه في نظر الولايات المتحدة، فإن فنزويلا هي "دولة فارّة" من وجه العدالة.

وتؤكد الإدارة الأميركية أن مادورو يستضيف خلايا من حزب الله اللبناني، حليف إيران الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، وأن أن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي يقيم علاقات وثيقة مع الحزب، الأمر الذي تنفيه كراكاس.

ويضرب الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي بقوة قطاعا كان ينهار أصلا. ولم تعد فنزويلا تنتج سوى 620 ألف برميل في اليوم مقابل ثلاثة ملايين برميل منذ 10سنوات، وفق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ما هو التأثير على نقص الوقود؟ 

يرى المحلل لويس أوليفيروس أن المحروقات الإيرانية ستعطي "متنفسا" لنيكولاس مادورو "لمدة شهر"، لكنها "لن توجد حلا (للأزمة) الخطيرة جدا".

قبل العزل الذي فرض في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجدّ، كانت فنزويلا تستهلك بين 70 و80 ألف برميل يوميا، وفق تورو هاردي.

في الوقت الراهن تراجع العرض إلى خمس الكمية المذكورة أعلاه، وفق أوليفيروس.

وبالتالي فإن فنزويلا عالقة في حلقة مفرغة. وبما أن خزائنها فارغة بسبب انهيار انتاجها النفطي، ليس لديها المال لاستيراد المحروقات. ومن دون محروقات، النشاط الاقتصادي متعثر.


ماذا تربح إيران؟ 

توضح جيوفانا دو ميشال أن في حال تمكنت إيران من تسليم المحروقات لفنزويلا بشكل مستدام، سيكون هناك وجهات جديدة لمنتجاتها النفطية الخاضعة للعقوبات الأميركية.

لكن السؤال المطروح هو كيف تدفع كراكاس ثمن المحروقات وخزائنها فارغة؟

لم تعلن الحكومة الفنزويلية أي شيء بهذا الشأن. لكن المعارض خوان غوايدو يتهم نيكولاس مادورو بشراء الوقود الإيراني بواسطة الذهب المستخرج بشكل غير شرعي من المناطق الغنية بالمعادن في جنوب البلاد. وهي اتهامات تدعمها واشنطن.

"بلبلة" 

تشير جيوفانا دو ميشال إلى أن إرسال السفن الإيرانية يشكل "بلبلة" بالنسبة لدونالد ترامب الذي يحتاج إلى تصويت الأميركيين من أصول كوبية وفنزويلية في ولاية فلوريدا، ومعظمهم ضد مادورو، لإعادة انتخابه رئيسا في نوفمبر.

ورغم ذلك، لا تتوقع المحللة تصعيدا عسكريا. وختمت بالقول إن في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، "إنها اللحظة الأقل ملائمة لتفتح واشنطن جبهة جديدة".

الحرة / وكالات - واشنطن