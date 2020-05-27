وسط انتقادات أميركية.. ناقلة نفط إيرانية ثالثة تصل فنزويلا

أفادت بيانات "رفينيتيف أيكون" بأن ثالث شحنة من مجموعة ناقلات إيرانية تنقل الوقود إلى فنزويلا المتعطشة له وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية يوم الثلاثاء في حين يجري تفريغ الشحنتين السابقتين في مينائين تديرهما شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) التي تملكها الدولة.

وعبرت الناقلة بيتونيا التي ترفع علم إيران البحر الكاريبي في وقت مبكر يوم الثلاثاء بعد أن قدمت من المحيط الأطلسي متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان فورتشن وفورست.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه سيعلن خلال الأيام المقبلة خطة لتوزيع النفط، ويعتبر البنزين أحد السلع المدعمة في فنزويلا لدرجة أنه يكاد يكون مجانيا، لكن نقصه دفع الفنزويليين إما للوقف في طوابير طويلة لأيام للحصول عليه أو دفع أسعار باهظة في السوق السوداء.

واستقبل طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي فورتشن يوم الاثنين، في مصفاة إل باليتو التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وشكر إيران على دعمها وسط هذه الأزمة التي دفعت مواطني فنزويلا للانتظار في صفوف طويلة للحصول على البنزين.

وانتقدت الولايات المتحدة هذه الصفقة بين البلدين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذ أن الدولتين تخضعان لعقوبات، وقال مسؤول أميركي هذا الشهر إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الرد على هذه الشحنات مما دفع الحكومة الإيرانية لتحذير واشنطن من أي عمل عسكري.

ورست الناقلة فورست، يوم الثلاثاء في ميناء على الساحل الغربي للبلاد تابع لمصفاة كاردون ثاني أكبر مصفاة تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وفقا لمصدرين ولبيانات أيكون التي توضح مسارها.

